Coronda: reclaman la apertura del hospital de mediana complejidad

Sábado 04.07.2020

10:12

El pasado 30 de marzo la ministra de Infraestructura de la provinci Silvina Frana había señalado que a finales de abril estaría funcionando. “La obra está ahí; terminada y esperando hace siete meses que se equipe y se ponga en funcionamiento”, sostiene el comunicado emitido por el PS de Coronda.

Alfredo Ceballos | region@ellitoral.com

En el medio de la pandemia por Coronavirus la ciudad de Coronda cuenta con un Hospital Regional de Mediana Complejidad sin inaugurar. Se trata de una obra finalizada en los últimos meses del año 2019, -como muestran las fotos-.

Todo es orgullo de la ciudad y la región, pero pasan los días y su habilitación no llega.

Distintos organismos de la ciudad comienzan a expresar su preocupación, entre ellos el Partido Socialista de Coronda quien emitió un extenso y duro comunicado sobre la ausencia de una fecha cierta de apertura en el marco de la emergencia sanitaria.

“En virtud de los reclamos por el nuevo Hospital Regional de Coronda, queremos dejar en claro que luego de más de ciento treinta años se construyó el Hospital Regional. Un hecho histórico e imbatible por la realidad. La obra está ahí; terminada y esperando hace siete meses que se equipe y se ponga en funcionamiento. Si bien en sus comienzos fue un desafio de una Comisión del Samco local, esto es un reclamo que lleva décadas y que no se podría haber cumplido con esta obra si no fuera porla férrea decisión de un gobierno provincial que estaba convencido que había que generar un sistema de salud pública de excelencia en la provincia de Santa Fe, sobre todo viniendo de 24 años de peronismo donde no se construyó un sólo hospital, otro hecho imbatible de la realidad”, señala el comunicado emitido por las autoridades del Partido Socialista de esa ciudad del departamento San Jerónimo.

“De esta manera lo que empezó como un sueño, luego fue contagiando a la sociedad de Coronda que pagó con sus impuestos, un adicional destinado a la compra del terreno, y apoyó la obra”, expresa el comunicado.

En su visita el pasado 30 de marzo la minista de Infraestructura Silvina Frana, aseguró que en el término de 30 días el nuevo hospital estaría funcionando.