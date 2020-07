https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hay más de 245.000 contagios México roza los 30.000 fallecidos por Covid-19

México quedó cerca de las 30.000 muertes por coronavirus y superó los 245.000 contagios, informaron funcionarios, lo que obligó a las autoridades a retroceder al estado de alerta máxima en cinco estados del país.

La nación norteamericana se encuentra atravesando la quinta semana de la llamada "nueva normalidad", que opera en base a un semáforo epidemiológico que marca el riesgo de contagio dividido en cuatro niveles: máximo -de color rojo-, alto -naranja-, medio -amarillo- y bajo -verde-.

Además de ser una guía para la población, marca la pauta para que las autoridades den paso a la apertura de diferentes actividades económicas y sociales.

Ante el avance de la enfermedad, cinco estados del país volverán al color rojo y la Ciudad de México se mantendrá en naranja hasta el 12 de julio, anunciaron anoche autoridades de Salud.

Bajo el semáforo rojo, los hoteles pueden tener una ocupación del 25%, los restaurantes solo pueden vender alimentos para llevar y los salones de belleza, barberías y peluquerías solo reciben con cita y los parques abren al 25% de su capacidad.

En semáforo naranja, los hoteles aumentan al 50% su capacidad al igual que la ocupación en restaurantes, mientras que los parques y las peluquerías y los centros comerciales también pueden tener un 50% de ocupación.

Los estados que regresarán al color rojo son Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz y Chiapas, que se suman a otros diez que ya estaban en el nivel de alerta máxima, precisaron las autoridades.

En tanto, los 17 estados restantes de México se instalaron en color naranja, entre ellos, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Oaxaca que la semana pasada estaban en rojo.

"Transitar del color rojo al color naranja no es todos vamos a la calle, no es ya estamos en verde, no es ya estamos todos en nuestras actividades normales", advirtió en conferencia de prensa el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, citado por la agencia de noticias EFE.

En ese sentido, recomendó tener "muchísima prudencia" al salir a la calle y cumplir con actividades esenciales.

En el caso de la capital mexicana, si bien se mantendrá el semáforo naranja, los días 4 y 5 de julio cerrarán todos los comercios del Centro Histórico, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El objetivo del cierre es organizar el nuevo esquema de apertura en coordinación con los comerciantes de la zona para evitar contagios.

Además, Sheinbaum explicó que también se pospondrá la apertura de tiendas departamentales y centros comerciales para el 8 de julio.

Con información de Télam