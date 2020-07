https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras los rumores de salida del rosarino de Barcelona Verón se ilusiona con Messi en Estudiantes; "tiene la 10 asegurada"

El presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón comentó que el futbolista Lionel Messi "tiene la `10´ asegurada" si quiere jugar en el club de La Plata, pero aclaró que no se imagina al delantero "fuera del Barcelona".



"Si quiere venir acá, tiene la `10´ asegurada. Más allá de eso, no me lo imagino realmente fuera del Barcelona, pero son todas cosas que hoy nosotros estamos diciendo esto y mañana le vemos por ahí yéndose a otro club", expresó.



En ese sentido, el mandatario de la entidad platense añadió: "La realidad es que el que tiene la decisión y ver sus ganas y todo lo que le rodea lo tiene él y lo sabe él; no lo sabrá ningún otro".



Al ser consultado acerca de la situación que vive actualmente Messi en Barcelona donde se habla de una posible salida del club, Verón manifestó: "Una opinión desde fuera no te puedo dar. No es un período bueno para el equipo, va sufriendo un recambio y son difíciles esos recambios; es difícil encontrar a un Xavi y a un Iniesta, no lo vas a encontrar tampoco".



"Aquellos que están, obviamente, van sumando años (ríe), es un momento de transición y complejo que en definitiva tendrán que trabajar para encontrar la respuesta a todo eso", indicó en diálogo con EFE.

