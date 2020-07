Siviero lo descubrió al "nuevo Messi" en un reality

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue cuando tenía 10 años en un casting de TV en Ibiza: “Hacía cosas increíbles con la pelota”. Cuando volvió a la isla, le dijo a los dirigentes del Mallorca que “se apuraran” antes que lo vieran Madrid o Barcelona.

En España se empezó a hablar de un tal Luka Romero Bezzana: tiene 15 años, nació en México, es hijo de argentinos y juega para las juveniles de la Albiceleste de la AFA. Estuvo cerca de Barcelona y la máxima apuesta de Mallorca. Hace poco debutó con 15 años y 219 días, el más joven de la historia de La Liga.

“Es una de las grandes joyas del fútbol mundial, a tal punto que Mallorca, su club, lo hizo debutar para que se convierta en el jugador más joven en la historia del fútbol español”, afirman los españoles.



¿Cuál es la historia no contada de Luka, el llamado “nuevo Messi”? Diego, su papá, también fue futbolista: surgió de Quilmes, pasó por Atlético de Rafaela y en 2003 llegó a Alebrijes, del ascenso mexicano. En el 2004 nacieron los mellizos Luka y Tobias: el primero enganche; el segundo arquero.

Luego su padre pasó por Ecuador, volvió al ascenso argentino y se mudó a España. Allí comenzó la carrera de Luka: tras un paso breve por Sociedad Deportiva Formentera pasó en Sant Jordi, equipo de la isla de Ibiza.



—¿Cómo es tu historia con Luka Romero, el “nuevo Messi” para los españoles?



—Te voy a contar un hecho muy particular con la llegada de Luka. Yo tuve que ver, en parte, con su llegada al club Mallorca, porque participando de un programa de TV de la televisión regional, tipo reality, me tocaba elegir jugadores entre 10 y 11 años para formar dos equipos que se enfrentaran entre sí y que tuviesen el premio de ir a la Península para llegar a la Ciudad Deportiva del Madrid.



—¡Y ahí lo viste a Luka Romero...!



—Lo vimos a este chico en uno de los castings que hicimos en Ibiza



—¿Qué te llamó la atención?



—Hacía cosas increíbles con 10 años. Estaba muy por encima del resto y muy por encima de la media, para lo que significa esa media. Cuando vuelvo, llamo al Mallorca porque yo no estaba yo en la isla pero tenía muy buena relación con la gente del fútbol base. Les dije lo que había visto y ellos se pusieron enseguida en movimiento para informarse. A los dos meses el chico estaba acá para hacerse una prueba, lo firmaron y se quedó.



—Más allá de ese “flechazo” a primera vista de tu ojo futbolístico está todo lo otro...



—El secreto es tener una estructura más o menos organizada, tener claro hacia donde se quiere ir y sobre todo profesionalizar esa parte. Gente que se encargue de captar futbolistas y gente que organice las categorías. En inferiores hay que cuidar y creer, porque los resultados no se ven en el corto plazo. Cuando aparece un caso así, como el de Luka, a todos les llama mucho la atención.



—¿Cómo es la relación hoy con el Mallorca?



—Hoy no tengo relación directa con el club, si bien siempre quedan personas de aquélla época, especialmente algunos empleados que tienen cargos cercanos a la directiva. No tengo problemas, tengo historia ahí, soy abonado y formo parte de la Asociación de Ex Futbolistas. Hoy el club es una propiedad distinta que tiene poco que ver con aquello que vivimos nosotros. Esta gente viene de otra parcela, invirtieron en fútbol y son dueños de una franquicia en la NBA. Vinieron para ampliar sus horizontes e inversiones; lo están haciendo muy bien, a pesar que lo deportivo sería complicado porque el Mallorca no tiene el presupuesto de otros equipos para competir con garantías en Primera.



—Esa diferencia del Mallorca en la Liga con Madrid o Barcelona...¿se achica en las formativas?



—Lógicamente. Lo que Mallorca intenta hacer es controlar el ámbito en el cual el club está ubicado. Por ejemplo, todas las Islas Baleares, algún chico que tiene potencial en Ibiza o Menorca, incluso en la parte de Levante que es lo más cercano de la península a Palma de Mallorca. Ellos saben que van a poder traer los chicos que no tienen lugar en los grandes equipos. La otra, si fuiste muy vivo para captarlo primero, correr con ventaja. Hay que llegar primero y ofrecerle lo mejor.



—¿El “nuevo Messi” está en manos de un segundo entrenador argentino?



—Sí, se llama Dani Pendín, un chico que surgió de Newell’s Old Boys de Rosario y yo lo conocía de cuando jugué allá, pero nunca pudo debutar en Argentina. Acá se vino muy joven y en uno de los equipos del ascenso coincidió con Vicente Moreno: hizo muy buena relación y hace años están junto al entrenador principal del Mallorca.



—Este chico de 15 años barrió todas las marcas...



—Batió un récord de precocidad, porque todavía no cumplió 16 años y ya jugó en Primera División.



—Las comparaciones mediáticas con Messi son inevitables



—Hace cosas impropias de la edad, parece un futbolista hecho o maduro en algunos movimientos. Es un futbolista potente, rápido y agresivo con el balón en los pies. Ese ir por el rival a gambetearlo es de siempre: enfoca bien la portería y tiene un buen tiro. No conduce en exceso, pasa cuando tiene que pasar y trabaja en recuperación cuando se le pide. Todo esto en el marco de sus 15 años de edad. De aquí en adelante ya lo veremos. Por lo pronto, tiene muy buena pinta y hace cosas que ilusionan para su edad.



—¿Cómo evitar eso del “nuevo Messi”?



—Uno intenta no cargarlo de presión al chico. Es cierto que en algunos movimientos se parece a Messi y es la madurez que muestra con 15 años. Tiene un entendimiento del juego que es muy difícil conseguir en esa edad, Tiene muchísimo potrero este chico. Creció en condiciones que le permitieron aprender muy rápido. Hoy nada se regala, si pudo entrenar con el equipo de Primera y debutar en Mallorca es porque se lo ganó sin dudas.