https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 04.07.2020 - Última actualización - 16:51

16:46

El gobernador destacó el programa de corredores seguros y accesos cuidados.

Primer semestre del año y pese a la pandemia Un millón de camiones en los puertos del sur santafesino El gobernador destacó el programa de corredores seguros y accesos cuidados. El gobernador destacó el programa de corredores seguros y accesos cuidados.

“Cuando decimos que gran parte de la producción agrícola y agroindustrial sale de los puertos de Santa Fe, casi el 80%, eso significa que a esos puertos en plena pandemia entraron un millón de camiones”, reconoció el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. “Para sostener esta producción y esta exportación desde los puertos hemos implementado el cuidado de los ingresos de otras provincias a la zona portuaria: camiones desde Chaco, desde Santiago del Estero, Córdoba, provincia de Buenos Aires, de cada distrito de nuestra provincia yendo a acopios a los puertos”.



El gobernador señaló que “esto es parte de la dinámica que no hemos querido que se detenga, que hemos querido cuidar. La cosecha se ha levantado en gran parte, su nivel de actividad agrícola no paró: láctea, frigorífica, de molinos harineros, de producciones primarias con transformación aquí mismo en la provincia no ha parado. Entonces, tenemos un nivel de actividad allí, de servicios, que también entusiasman y motiva. Va a haber señales de inversiones importantes que hubo en el esquema de maquinaria agrícola, hoy retomando después de varios meses la General Motors su nivel de producción”.



Para el mandatario santafesino “son señales muy positivas desde la instancia de alentar la instancia productiva, y también los niveles de asistencia que estamos teniendo con los créditos que se firmaron con las mutuales, los que se están dando en las asociaciones para el desarrollo para que todo un sector pequeño y mediano, no bancarizado, pueda estar atendido y eso es lo que está pasando hoy”.



En marzo, en inicio de la pandemia, en la provincia de Santa Fe se llevó adelante una política de corredores seguros para el transporte de cereal en los límites provinciales. Estos instructivos sanitarios estuvieron destinados a puntos de carga y acondicionamiento de granos; paradores en ruta y lugares de destino (puertos, plantas de acopio y acondicionadoras). En tanto los municipios y comunas adhirieron y colaboraron con la fiscalización de su cumplimiento.



Además en los limites interprovinciales se sumaron los accesos cuidados en el limite con Chaco, Buenos Aires, Paraná y Santiago del Estero. Allí, a quienes ingresan a la provincia se les realiza un cuestionario, se les mide la temperatura y realiza un test de anosmia (prueba de olfato). Ante cualquier caso sospechoso, se realiza el hisopado correspondiente para la detección del Covid-19 en los puestos sanitarios instalados en el lugar.