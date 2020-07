Una soldado fue asesinada a golpes en una base militar del Ejército

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La soldado profesional Vanessa Guillén fue asesinada a martillazos en la sala de armas donde trabajaba, en la base de Fort Hodd, dijo, el jueves, un abogado de la familia de Guillén. El principal sospechoso se suicidó.

El cuerpo de Guillén fue transportado desde la instalación militar por su asesino, dijo la abogada Natalie Khawam a CNN, citando detalles que la familia supo durante una reunión con investigadores del Ejército, el miércoles por la noche. El principal sospechoso de la desaparición fue identificado, este jueves, por las autoridades como Aaron David Robinson, un soldado con rango de especialista.

Khawam dijo que la familia le dijo que Guillén había planeado presentar una denuncia de acoso contra Robinson el día después de que la mataran, y que creen que Robinson se enfureció cuando ella le dijo eso. Los funcionarios de Fort Hood dijeron que no estaban al tanto de los informes de acoso sexual que involucraba a Robinson, pero la investigación estaba en curso.

Robinson, de 20 años, se suicidó el miércoles después de que la policía lo enfrentara en Killeen, según el Comando de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos, que se conoce como CID. Robinson huyó de Fort Hood, el martes por la noche. “Mientras que las agencias de aplicación de la ley intentaron ponerse en contacto con el sospechoso en Killeen, Texas, el especialista Robinson mostró un arma y se quitó la vida”, dijo, el jueves, el agente especial sénior del CID, Damon Phelps, en una conferencia de prensa.

David RobinsonFoto: Christopher J. Haug Sr. III Corps and Fort Hood Public Affairs

Robinson y Guillén, eran compañeros de trabajo, pero estaban ubicados en diferentes edificios; él no estaba en su línea de mando, dijo Phelps. Robinson “no estaba bajo custodia del CID” cuando huyó de la instalación. Phelps dijo que los investigadores estaban investigando las interacciones de Robinson con Guillén. Dijo que “no había información creíble” que Guillén había sido acosada o agredida sexualmente. Dijo que los investigadores habían realizado más de 300 entrevistas en el caso.

Khawam dijo que los investigadores le dijeron a la familia que Robinson llamó a una mujer con la que estaba involucrado para ayudarlo a deshacerse del cuerpo de Guillén después de sacarlo de la base. Los Texas Rangers también arrestaron a un sospechoso civil en relación con la desaparición de Guillén, según el CID. La sospechosa ha sido identificada como Cecily Anne Aguilar, la esposa separada de un exsoldado de Fort Hood. Está en la cárcel del condado de Bell esperando a las autoridades civiles para presentar cargos, dijo el CID. Antes de que Guillén desapareciera, le dijo a su familia que estaba siendo acosada sexualmente por uno de sus sargentos en Fort Hood, según un sitio web que su familia creó para promover la búsqueda. El sargento no fue identificado.

Confrontan al sospechoso

La madrugada del miércoles, los alguaciles de Estados Unidos, la Policía de Killeen y la Fuerza de Tarea Fugitiva Lone Star localizaron al soldado sospechoso de la desaparición de Guillén, dijo el CID. Había dejado su puesto en Fort Hood. Las autoridades lo confrontaron caminando por una vía comercial y residencial, en el lado noreste de la ciudad, a pocos kilómetros de la base. “Cuando los agentes intentaron ponerse en contacto con el sospechoso, el sospechoso mostró un arma y se disparó. El sospechoso sucumbió por una herida de bala autoinfligida”, dijo el Departamento de Policía de Killeen, en un comunicado de prensa.

Cecily AguileraFoto: Prisión del condado de Bell

El miércoles, la hermana de Guillén, Mayra, dijo que había conocido al soldado sospechoso de la desaparición de su hermana. “Cuando fui por primera vez a esa base, ese sujeto, lo conocí, sin saber que tenía algo que ver con eso. Sentí que algo me decía que hizo algo, y aparentemente no me equivoqué”, dijo Mayra Guillén. “Y aparentemente ahora, se suicida. ¿Por qué? No lo sé”. “Pero quien sea responsable tiene que pagar, y exigimos una investigación del Congreso”, agregó.

Esto ocurrió solo horas después de que los investigadores descubrieron, el martes, los restos parciales de un cuerpo cerca del río Leon en el condado rural de Bell, donde se encuentra Killeen. Si bien las autoridades no lo han confirmado, la familia de Guillén cree que los restos pertenecen a su ser querido desaparecido, dijeron en una conferencia de prensa.

Phelps dijo que los restos no han sido identificados positivamente. La investigación sobre la desaparición de Guillén está separada de otra con la afirmación de su familia de que fue acosada sexualmente. Los restos fueron encontrados en una tumba poco profunda, y las operaciones de búsqueda fueron suspendidas, en espera de identificación, dijo Tim Miller, director y fundador de Texas EquuSearch. Debido a su tiempo en el servicio, Guillén fue promovida a especialista, el miércoles, según el sitio web de Fort Hood.

Encuentran a otro soldado muerto

Las autoridades descubrieron los restos a unos 40 kilómetros del sitio donde, el 19 de junio, los investigadores encontraron el cuerpo del soldado de segunda clase Gregory Wedel-Morales , quien desapareció, el año pasado, mientras conducía en Killeen. Estaba programado para ser dado de alta pocos días después de su desaparición, dijo el Ejército. No está claro si hay una conexión entre Guillén y Wedel-Morales, pero los investigadores del Ejército dicen que “no hay información creíble” que vincule los casos.

También hay sospechas de algo sucio en la muerte de Wedel-Morales, y el Ejército está ofreciendo una recompensa de US$ 25.000 por información. El Ejército, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y el rapero de Houston Baby Bash han reunido una recompensa de US$ 55.000 por información sobre la desaparición de Guillén. Después de que Guillén desapareció, en abril, las llaves de su auto, la llave de la habitación, la tarjeta de identificación y la billetera fueron encontradas en una sala de armas donde estaba trabajando ese día.

“Nuestros corazones están rotos. Sentimos dolor, frustración y devastación. Esto no debería haber sucedido. Exigimos una investigación del Congreso. Exigimos la verdad”, dijo Khawam en un comunicado. “Si esto le puede pasar a Vanessa, le puede pasar a cualquiera de nuestras hermanas, hijas y madres. No hay razón por la cual una joven hermosa que se unió al Ejército, para servir honorablemente a nuestro país, deba estar en una tumba poco profunda, cerca de nuestro propio territorio “.