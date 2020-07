Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 04.07.2020 - Última actualización - 19:39

19:25

Aguinaldo

DORA FERNÁNDEZ

“Soy una pensionada municipal y quisiera dirigirme al intendente y al gobernador: es una vergüenza la demora en pagarnos el aguinaldo a los pensionados y jubilados. Es tremenda la miseria que sufrimos, yo no tengo ni para comer. Es terrible. ¿Qué hace la Caja de Jubilaciones de la Municipalidad? Nosotros tenemos que comer y comprar remedios. Tengan un poco de compasión. Gracias por publicar mi mensaje”

Maldad

BEATRIZ

“Vivo frente al parque Garay y vi a dos mujeres con una nena con un perrito muy lindo, al que dejaron atado a un árbol, con una cuerda muy fina, tipo nylon, y muy tirante. Si el perrito quedaba toda la noche ahí se moría de frío o se ahorcaba. Es impresionante la maldad que tienen algunos. Quiero decirle a la gente que no haga eso con los animales, que los den, que recurran a la Protectora, para que puedan reubicarlos, pero que no lo dejen atados a un árbol para que se mueran”.

Opinión

ERCILIO FERRI

“Los intelectuales han hecho el más terrible daño durante miles de años. Los asesinatos en masa en nombre de una idea, de una teoría, de una doctrina, una religión, fueron por los intelectuales. Solo con que consiguiéramos dejar de enfrentar a unos hombres con otros, a menudo con las mejores intenciones ganaríamos mucho. Nadie puede decir que no podemos dejar de hacerlo”.

Una apreciación errada

LUIS BENÍTEZ

“En El Litoral deportivo del 28/6 pasado se publicó un extenso reportaje a Darío Cabrol. Me quiero detener en una sola cuestión: yo pienso que los referentes de una disciplina deben ser muy cuidadosos con sus opiniones. No se puede negar que Darío Cabrol es un referente del club Unión, pero cuando el periodista Enrique Cruz le pregunta: ‘Sacando los top, como Maradona, ¿quién te gustaba ver para aprender?’, él le contestó: Francescoli (para mí, un gran jugador), Rubén Paz, Omar Palma, Garnero, Rubén Capria... Roberto Baggio, Ruud Gullit y Van Basten (me parece bastante acotada esta nómina); y después Cruz le dice ¿y Bochini?, a lo que responde: ‘Poco... Me gustaba Bochini pero tenía buenos jugadores en esos equipos de Independiente...’ y empieza a alabar al Bichi Borghi. Sinceramente, me parece sorprendente esta declaración de Cabrol, porque Borghi fue un gran jugador sí, pero Ricardo Bochini tuvo una enorme trayectoria, dicho por periodistas, jugadores o técnicos, alabado por todos y no se compara con Borghi... Bochini obtuvo 5 copas América, 3 copas interamericanas, 2 intercontinentales, y 4 torneos en la Argentina, además estuvo en el plantel de la selección ganadora del mundo de 1986, aunque no participó; en cambio Claudio Borghi solo ganó el campeonato argentino y una copa de América. Por eso creo lamentable la opinión de Darío Cabrol en cuanto a este tema. Inclusive Bochini, después de 30 años, además de estar impecable (porque llevó una vida privada correcta) es el asesor más importante que sigue teniendo Independiente, uno de los equipos más grandes del mundo, rey de copas. Esa es mi opinión. Gracias por el espacio”.

Basura

PEDRO CHEREB

“Sobre la vereda y parte de la calzada de calle Santiago de Chile al 3000, hay un montículo de basura en general, inclusive escombros que se encargaron de depositar los irresponsables de siempre. La empresa Urbafe no atiende el teléfono; Reclamo Municipal tampoco. Espero que este espacio que me da el diario haga el efecto que corresponde y se solucione el tema. Gracias diario El Litoral”.

Líquidos cloacales

VECINA DE Bº EL POZO

“En la esquina de Rector P. Martínez y Jiménez Assua hace más de un mes que hay una pérdida de líquidos cloacales. Por medio de este espacio, le reclamamos a Assa que lo solucione. Muchas gracias”.

Responsabilidades

UN CIUDADANO

“Cuando uno ve los casos de inseguridad, los robos, que se ven en algunos barrios en forma repetida; las ocupaciones de tierras en el norte de la ciudad y en otros lugares; las calles hechas pedazos, las rutas, la colectora de la ruta 1 en condiciones absolutamente riesgosas para que se circule, en esos momentos uno piensa que el Estado funciona precisamente para regular las relaciones entre la gente y para tratar de que se viva en forma ordenada y tranquila; entonces cuando uno ve, por ejemplo robos, yo digo ¿qué pensará el señor ministro de Seguridad, el jefe de Policía de la provincia, el jefe de la Policía de la Regional 1, el comisario del barrio, cuando ve que los vecinos están desesperados reclamando que les brinden seguridad?, ¿qué hacen, mirarán para un costado, dormirán tranquilos, hacen la vista gorda? Con las calles destruidas, uno piensa en la Municipalidad, y se pregunta ¿adónde va la plata de la patente y del famoso canon que instituyó Corral, el derecho de uso de la red vial, único en el país? Sobre la usurpación de tierras fiscales, públicas, que son de todos nosotros piensa ¿adónde está el responsable de las área nacional y provincial que tienen la obligación de resguardar esos bienes? Yo opino que toda esta gente que asume un cargo de funcionario y que no se preocupa por cumplir con su función está en una grave falta. Es hora de que dejemos de embromar. Este país así no funciona, porque los que tienen que asumir responsabilidades no lo hacen. Tendrían que dejarle el lugar a otra gente, preocupada por lo social, por lo público, por lo que es de todos”.

Llegan cartas

Entre la desesperanza y la utopía

ALBERTO FABIÁN ESTRUBIA

Escribo esta carta a partir de mis desesperanzas. La vida de todos los días, a la que estábamos acostumbrados, ya no es la misma, ha cambiado, es distinta. El Covid-19 está destrozando todo. Cada vez somos menos. Son más los muertos que los que nacen, también para morir.

Hay un evidente cambio de valores. Siempre nos dijeron que el agruparnos, que el juntarnos, que el hacer rondas tomados de las manos era bueno. Ahora no, eso se terminó.

Nos dijeron que el hombre, varón o mujer, son seres sociables, y lo deben ser para ser humanos, ahora no. Ahora debemos aislarnos, vivir separados a metro y medio, aislados: cada cual en su isla. Nos vamos desprendiendo del continente como los iceberg. Formamos un archipiélago de solitarios y así nos encontrará el final.

La pandemia nos está destruyendo lentamente y goza con las pirámides de insepultos ardiendo en llamas. Ella está segura de su victoria y nosotros casi que de nuestro final como humanidad.

Estamos en medio de una noche que no tendría amanecer. Estamos flotando en el infinito del cosmos, en medio de la materia negra. Estoy dormido y soñando, ojalá que este sueño no se haga realidad.

Quiero despertar a un mundo mejor al que vivimos. Quizá sea una utopía que lograremos en un proyecto compartido.