El Cementerio sigue "abandonado" y continúan las profanaciones

La necrópolis de la ciudad demanda un urgente mantenimiento y medidas de seguridad. Para los familiares de los difuntos se transformó en “tierra de nadie”. Durante la pandemia, se puede visitar de 14 a 17 horas.

"Han robado hasta decir 'basta'". Con esa sentencia resumió su angustia Teresita Solari, tras recorrer el lunes pasado el Cementerio Municipal para visitar las tumbas de sus familiares difuntos. Esta vecina que se comunicó con El Litoral dice que no encuentra respuesta en las autoridades municipales. Y advierte que en lo que va del año ya profanaron "tres veces" el panteón de su familia.

“Han robado hasta decir ‘basta’”. Con esa sentencia resumió su angustia Teresita Solari, tras recorrer el lunes pasado el Cementerio Municipal para visitar las tumbas de sus familiares difuntos. Esta vecina que se comunicó con El Litoral dice que no encuentra respuesta en las autoridades municipales. Y advierte que en lo que va del año ya profanaron “tres veces” el panteón de su familia.

Lo cierto es que el Cementerio demanda urgentes obras de mantenimiento y medidas de seguridad que garanticen la paz de los difuntos, pero sobre todo de los familiares que los visitan de forma habitual y se topan con la penosa sorpresa de la falta de placas, cruces, herrajes de bronce como manijas y cristales rotos. También hubo robo de placas de mármol en los últimos tiempos, según se advierte.

En una recorrida por la necrópolis de la ciudad todo esto aparece a simple vista. Es que este sector ubicado en el cordón oeste santafesino, el Cementerio Municipal, padece de un estado de “abandono”. Hay zonas valladas por peligro de derrumbe y panteones profanados. Incluso El Litoral pudo comprobar que uno de ellos —a metros de la emblemática tumba del ex intendente Enrique Muttis— tiene las puertas abiertas, los vidrios rotos, todo revuelto en su interior, y hasta un cajón destrozado con restos humanos a la vista. Junto a ello quedó un bidón, una barreta y una bolsa de chizitos.

Ese panteón es el emblemático ejemplo del olvido. Pero no es el único profanado. Son varios a los que les robaron placas, destrozaron vidrios y se llevaron mármoles, entre otros actos de vandalismo. A la hora de las visitas, en la puerta del Cementerio hay apostada una custodia municipal, también hay rondas de seguridad en su interior. Pero está claro que ello no es suficiente. La necrópolis es tierra de nadie.

Angustiante. Así están los restos de los seres queridos en el Cementerio Municipal.Foto: El Litoral

Tampoco existe señalética clara, ni una guía de visitas para ubicar la tumba de un familiar o de alguna personalidad reconocida, como el Brigadier Estanislao López, Pedro Candioti “el tiburón del Quillá”, o el ex boxeador y femicida Carlos Monzón, entre otros.

La falta de control y mantenimiento contrasta con la higiene del lugar. Los pasillos se muestran limpios, sin basura acumulada. Esto demuestra que los trabajadores municipales hacen su tarea. Pero lo que falta son obras y mayor seguridad.

Politizado

Por ese motivo, la semana pasada hubo fuertes cruces en el Concejo Municipal, cuando los ediles de la anterior gestión municipal y de la actual se reprocharon mutuamente por el estado del Cementerio. Todo comenzó con un pedido al Ejecutivo local para que dé cuenta de la actual situación de Cementerio. La norma, aprobada sobre tablas, requirió que se explique cuál fue el plan que llevó adelante el gobierno local con relación a la higiene, limpieza y mantenimiento del cementerio; qué sucedió con las recorridas nocturnas de seguridad (si se siguen realizando); si el Ejecutivo realizó denuncias administrativas o recepcionó denuncias policiales de familiares respecto del robo de placas y vandalismo en los panteones, o de la faltante de restos en sus respectivos nichos.

Panorámica. La necrópolis santafesina, desde el aire.Foto: Fernando Nicola

Más allá de las peleas políticas la profanación es un hecho. “El intendente Jatón dijo que iba a haber policías y custodia en el Cementerio“. Mi panteón (el N°72, de la familia Montenegro) sufrió el cuarto robo en los últimos tiempos, tres fueron este mismo año”, se quejó, “y la vez anterior actuaron con martillos y cortafierros para llevarse todo”, detalló luego.

En medio de la pandemia, esta vecina despidió los restos de su marido. Además visita a otros familiares que buscan descansar en paz en el Cementerio. “Rompen los vidrios para llevarse todo lo que está adentro de los panteones, no quedan ni las cruces”, dijo Solari. “Ni siquiera pagar se puede, porque fui este lunes y me dijeron que vuelva al día siguiente, no se puede creer, ni un servicio te dan”.

Olvido. La vegetación invadió esta zona de tumbas del Cementerio Municipal.Foto: Manuel Fabatia

Qué hizo Jatón

El deplorable estado del Cementerio data de varios años atrás, al menos una década, y nunca hubo una solución definitiva. El actual intendente Jatón incluyó en el presupuesto obras de mejoras para la necrópolis. El primer llamado a licitación pública (decreto N° 00046) para las obras integrales fue el 31 de marzo. Era por $ 5.385.211 para la demolición de las secciones 119, 120 y 125. Los pliegos habían sido aprobados. Luego, con otro decreto (N° 00058), el intendente prorrogó ese llamado licitatorio —debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19— hasta el 16 de abril. Se alcanzaron a realizar algunas obras en el crematorio. Hasta donde supo El Litoral, no hubo nuevos actos administrativos pues todo quedó pospuesto por la pandemia.

Debido a las medidas gubernamentales de aislamiento y distanciamiento social, el Cementerio Municipal permaneció cerrado hasta el miércoles 10 de junio. Desde ese día se decidió abrirlo para las visitas de lunes a sábados, de 14 a 17 horas, y los domingos de 9 a 12 horas. En cuanto a los sepelios y entierros continuarán las medidas dispuestas hasta el momento en cuanto a modalidad y concurrencia de personas.

“Le hice un pedido por nota al intendente, quise hablar con la directora, logré que me atienda el coordinador y le pregunté cómo vigilan, qué recorridos hacen, porque no se ve la seguridad y el Cementerio se viene abajo”, enumeró ofuscada Solari.

Ausencia. Aquí había placas recordatorias de los difuntos, se las llevaron.Foto: Mauricio Garín

El más penoso antecedente data de 2015, cuando se produjo un derrumbe en el Cementerio debido al estado de abandono. Y tras cartón se utilizaron los escombros como mejorado de calles en Alto Verde. Lo dramático fue que entre los escombros también viajaron huesos. Y los vecinos del distrito costero encontraron varios huesos. Todo terminó con una causa judicial y se determinó que no eran humanos.

Y en enero pasado El Litoral recibió registros en video in fraganti del robo de placas y herrajes del Cementerio. Por entonces se anunció un refuerzo de la seguridad. Luego vino la etapa de aislamiento social por la pandemia. Y desde entonces el Cementerio sigue en el olvido.

