Mazzola: "Esperaba que sean más humanos"

Pablo López (Especial para El Litoral)

Nicolás Mazzola se fue de Unión. La decisión fue tomada hace unos días y se puede decir que resultó contradictoria y polémica porque suscitó opiniones dispares. Buena parte, es posible, de la hinchada de Unión, quería que continúe. Habló de su salida, del gol en el clásico y de la lesión contra Banfield:

* “A la cuarentena la llevo bien, de menor a mayor, de mejor a peor, se está haciendo duro el entrenar solo, pero hay gente que la está pasando mal de verdad y no me puedo quejar”.

* “Es el parate más largo en lo deportivo que me tocó atravesar, salvo alguna lesión, pero es durísimo. Ya no encontras nada para hacer y cambiar, por suerte en Santa Fe está más liberado. Estoy con mi señora y con mi nene”.

* “Conocí a mi pareja en Río Negro, en Viedma, de dónde soy oriundo, estamos juntos hace 11 años. Viedma es la ciudad más linda del país, tenemos de todo: río, mar, se puede meter al agua, es un lugar soñado, tranquilo, lo único malo es el viento”.

* “Arranqué con el básquet de chiquito, me encanta y lo sigo, cuando puedo trato de tirar unos tiros. En el colegio jugaban al fútbol y yo quedaba colgado, y le dije a mi viejo que quería jugar a la pelota porque todos jugaban. Empecé en Sol de Mayo, donde hacía los dos deportes, y así arrancó el gusto por el fútbol”.

* “El 2019 en Unión fue bueno entero, más allá de la lesión. El malo fue este año, que no tuve oportunidades, nunca pude agarrar confianza ni continuidad, jugué pocos minutos, pero desde que llegué pase todas buenas, desde lo individual, grupal y deportivo”.

* “En Unión fueron muchas buenas, algo que no pasa seguido en el fútbol”.

* “La lesión contra Banfield me hizo recaer mucho en mi nivel, estaba en un momento bárbaro. No vi al arquero cuando fui a buscar la pelota, pero Arboleda la pifió feo, un delincuente. Tuve tres fracturas, tengo clavos en la cara. Me acuerdo del golpe y ’se me apagó la tele’. Me mató”.

* “Cuando la ví por televisión me preguntaba cómo el arquero la pifió tanto. A Yeimar lo jodían porque fue quien metió el pelotazo a la hora de ir a buscarla y nuestros compañeros le echaban la culpa, pobre negrito”.

* “En el gol contra Independeinte del Valle, si corría cinco metros más me cerraban, vuelas los ecuatorianos, cuando fuimos allá se notaba, eran aviones. En el gol no pensé, no me daba cuenta en el momento del valor del gol, cuando entró la pelota festejé por debutar en las redes con Unión, después con el tiempo le di el valor por ser el primero internacional en la historia de un club”.

* “En el clásico, cuando terminó el primer tiempo, nos juntamos en la mitad de la cancha y decíamos ’lo ganamos’, estábamos muy confiados. Claro que el rival juega, pero sabíamos que lo ibamos a ganar, y lo ganamos. Nos dábamos cuenta, con el tema de las emociones y demás”.

* “El clásico no es como cualquier partido, están esos nervios extras, pero yo estaba tranquilo, no me vuelvo loco, lo aprendí a controlar. Pero la gente y el recorrido te hacen vivirlo de otra manera, es un partido aparte”.

* “El Chaco Acevedo tiene ese pase para adelante espectacular y cuando le quedó en los pies dije ’me la tiene que dar’, me quedó justo. Cuando entró la pelota lo festejé como loco. Fue el gol más importante que hice con la camiseta de Unión, tenía una locura y una felicidad tremenda”.

* “Los clásicos de Santa Fe y La Plata son muy parecidos, la diferencia que La Plata es gigante y lo hace más por la cantidad de gente, pero por pasión es muy similar, amigos y familias que se dividen. Jugar un clásico es algo único, que te toque entrar, jugar, ganarlo y más haciendo un gol, todo eso me pasó acá”.

* “Me parece zarpado que los hinchas me pidan una foto, siempre accedo, porque les estoy agradecido que siempre me hicieron sentir el cariño, y más después del clásico”.

* “Los hinchas de Colón nunca me faltaron el respeto, cuando me los cruzaba en la calle me trataban bien, nada que ver en La Plata, donde no interesa nada, acá la gente fue espectacular”.

* “Yeimar Gómez Andrade es quien más me sorprendió. Jugué una vez en contra y me rompió el tobillo. Cuando me tocó compartir me sorprendió de todos lados: velocidad, fuerza sobrehumana y la tranquilidad que tiene para jugar, fue lejos el mejor jugador del clásico”

* “No es que no me esperaba seguir, no me esperaba esta salida, esperaba una charla al menos, una negociación, eso fue lo que me molestó y dolió. No el hecho de que no iba a formar parte de lo nuevo, están en todo su derecho, sino el cómo, fue un año y medio donde vivimos todas buenas, y me siento que me voy del club como uno más para ellos (dirigentes). Esperaba algo más humano y no tan frío, después la decisión la respeto”.

* “Me llamaron dos dias antes de que se acabe el contrato y ahí me dijeron que no me iban a renovar, cuando hubo cuatro meses de parate. Pienso más humano, pero bueno, el fútbol es así”.

* “Me dijeron que no me iban a renovar por el sueldo alto que tenía, que por ese sueldo tenía que jugar más, pero no me ofrecieron ganar menos o al menos consultarle al técnico nuevo, fue todo muy raro, no había ganas de que siga, no sé por qué”.

* “Al mensaje de despedida me ayudó a escribirlo mi mujer, porque yo no estaba en condiciones de hacerlo, estaba mal y triste. Todos sabían de las ganas que tenía de seguir en el club, hasta mis compañeros estaban sorprendidos de esta decisión”.

* “A Leo (Madelón) le estoy agradecido porque siempre me quiso traer, cada seis meses me llamaban desde el cuerpo técnico para venir a Santa Fe. Me cambió la manera de jugar y desde lo futbolístico me dejó muchas cosas, es una persona sencilla y un personaje, me dejó los mejores recuerdos”.

* “Bottinelli como persona y jugador es un diez, deportivamente un tipo entregador cien por cien, un ejemplo para todos, no sólo para los más jóvenes, es súper profesional. Y como capitán nos dio el ejemplo a todo el plantel. Ojalá siga en Unión porque como lider es muy importante para el club”.

* “En el entretiempo del partido en Brasil contra Mineiro esperábamos que vuelen objetos, fue tranquilo y eso nos dio serenidad para acomodarnos. Moyano tuvo una actuación estupenda, la pasamos mal pero nos salvó, menos mal. Cuando el árbitro lo terminó nos sacamos una mochila tremenda, en el vestuario hicimos un quilombo, festejamos de más, pero fue espectacular”.

* “A los hinchas de Unión les agradezco el cariño y les digo que los voy a llevar siempre en mi corazón. La palabra ’gracias’ queda chiquita al lado de lo que me brindaron, voy a volver a Santa Fe y nos vamos reencontrar. Me tocó vivir un año espectacular en este hermoso club. Gracias por el aguante de siempre”.