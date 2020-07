Southampton derrotó a Manchester City

La victoria de Southampton como local ante Manchester City por 1 a 0 fue el resultado más novedoso y destacado de la fecha 33 de la Premier League del fútbol inglés, que prosiguió este domingo con el desarrollo de cuatro partidos.

El delantero inglés Che Adams (PT 16m) aprovechó la mala salida en ataque de Manchester y con un remate de larga distancia, ante el adelantamiento del arquero brasileño Ederson, marcó su primer tanto en la Premier League.

