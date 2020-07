Miguel Angel Pierri: "Grau no le convenía a nadie"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El profesional aseguró que la causa llamada D4 “es un bochorno”. “No hay una sola prueba”. “Santa Fe se perdió un Jefe de Policía de lujo”, opinó.

“¡ La causa contra Grau está recontra armada! Es una vergüenza por donde se la mire”, dice sin vacilaciones Miguel Angel Pierri, abogado defensor del comisario general Rafael Grau.

A horas de conocerse la resolución que puso en libertad a Grau, el prestigioso profesional mantuvo un diálogo exclusivo con El Litoral donde vertió duros conceptos sobre la causa conocida como D4.



“El juez Octavio Silva lo que hizo fue interpretar lo que yo vengo planteando desde el primer día, como lo es la falta de congruencia de la acusación. No tiene los elementos más básicos de cualquier acusación. No dice cuándo, ni cómo, ni por qué... nada”.



“Cómo puede ser jefe de una asociación ilícita un hombre que asume como Jefe de Policía y a los 45 días presenta su renuncia al cargo. Eso fue por diferencias con el entonces ministro Pullaro. A mí los problemas políticos no me interesan, eso le pasa a cualquiera. Pero cómo va a ser jefe de una asociación ilícita alguien que no quiere estar en el lugar”, se preguntó.



Y sobre este punto Pierri narró un detalle revelador. “Ni bien asumió, Grau formó una comisión de control de gastos, la que estaba integrada por contadores y otros profesionales. Fue para darle transparencia a la gestión. Pero claro eso no prosperó. Grau venía a cortar cabezas de la corrupción. Por eso digo que Grau no le convenía a nadie”.

“No investigaron nada”





En otra parte el abogado señala que a Grau se le reclama un monto de 958 mil pesos de perjuicio al Estado Provincial. Pues bien, el juez le dice a los fiscales acusadores Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández: ‘Ustedes no determinan cómo se llega a ese importe, dónde están las operaciones. No hubo auditoria siquiera. Pasaron los años y ustedes no investigaron nada. Violaron todos los pactos internacionales’. La verdad es que es un bochorno todo lo que pasó acá”.

“El juez dice que hay falta de pruebas, de congruencia. No se determina nunca la labor de Grau. Además no le corrieron vista a la defensa de una serie de diligencias que hacen al derecho de defensa. Se violó el principio de Igualdad de armas, que refiere a las mismas armas para la fiscalía, las mismas armas para la defensa”.



“Otro punto escandaloso fue el hecho de que Grau tramitó la causa preso, mientras que el otro involucrado, el comisario Omar Odriozola lo hizo en libertad. La detención de Grau es violatoria de sus derechos más elementales. Fue un absurdo y una bestialidad. Nadie supo explicar por qué se ordenó su detención. Otra vergüenza de los fiscales”, opinó Pierri.



“No fue una denuncia anónima”





Más adelante Pierri adelantó que van a apelar un planteo de nulidad que les fue rechazado por el juez de la causa.

“Nosotros planteamos esa nulidad ante un ocultamiento que fue evidente. Nosotros lo citamos a declaración testimonial a Diego Porreti para que diga cómo se llegó a esta denuncia. Siempre se habló que fue una denuncia anónima. Porreti dice que recibió un sobre cerrado en mano. Se le preguntó: ‘entonces usted sabe quién le entregó ese sobre’. Porreti dijo que sí sabe, pero que no iba revelar el nombre. Eso es como mínimo incumplimiento de los deberes de funcionario público, por eso planteamos la nulidad absoluta. El juez la rechazó pero vamos a apelar. Y además voy a pedir que a Grau se lo sobresea sin llegar a ir a juicio oral”.





Causa armada



Consultado sobre el Por último Pierri no vaciló al decir “todo esto es una causa armada. Recontra armada !, Es una vergüenza por donde se la mire. Pero no tengo dudas que se va a hacer justicia”, dijo alzando la voz.



Por último el abogado también se expresó con contundencia para referirse a su cliente.



“Grau además de ser inocente es una persona honorable. De una integridad moral muy pocas veces vista. Cuenta con toda una vida de honra y decencia, desde sus primeros pasos en la policía, con una foja de servicios intachable. No tengo dudas que Santa Fe se perdió un jefe de policía de lujo. El honra a la fuerza que condujo. Me gustaria que la sociedad santafesina controle ahora esta causa. Porque es una barbaridad lo que ha ocurrido”, sentenció.