La economía después del virus "El gobierno carece de un plan"

El ex ministro de Economía Ricardo López Murphy advirtió que el gobierno carece de un plan para superar la crisis provocada por el coronavirus y alertó que “utilizar la cuarentena para confinar a todos es económicamente ineficiente”.

“No hay presupuesto, ni plan monetario, ni una racionalización de lo que se va a hacer, y eso no solo no es republicano, sino también ineficiente económicamente”, dijo el economista en declaraciones a la agencia NA.

López Murphy, economista de la Fundación FIEL, lamentó que “no hay planes, solo actos de astucia, y no han podido definir una salida de la pandemia, como tampoco lo había antes de la crisis” sanitaria.

Señaló que el gobierno “solamente atinó a confinar a todos y eso es lo más ineficiente que se puede hacer en economía”. “Por no haber hecho un plan cuidadoso, actúa todos los días improvisando y ahora, a la salida de la pandemia, va a tener un problema mucho más grande que el que enfrentamos hoy”, alertó.

El economista recordó que “en marzo pasado, cuando empezó todo esto, propuse un plan y no se me escuchó”, al considerar que hay que “rehacer todo el marco institucional y organizativo de las cuestiones económicas y estatales, que requiere mucho tiempo, y eso no se puede arregla con parches.

“En ese entonces propuse formar un consejo económico muy particular para financiar el esfuerzo y encontrar una salida ordenada y no encontré oídos receptivos”, recordó. Dijo que desde el Gobierno no han sabido diagramar el problema sanitario combinándolo con la movilización de recursos, “y eso ha sido muy costoso”.

Exportaciones e inflación

Opinó que para salir de la pandemia “la Argentina necesitará un vigoroso sector externo, y para eso tendremos que ser muy competitivos”. López Murphy estimó una caída de la actividad económica “más cerca del 14% para este año” y estimó que en 2021 habrá una “alta inflación, porque hasta que se supere la pandemia habrá una contención de precios, y además la gente no compra nada, pero cuando esto se normalice habrá muchos problemas”