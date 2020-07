https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 06.07.2020 - Última actualización - 7:42

5:11

A los 91 años, murió Ennio Morricone, el histórico compositor italiano que fue elegido por grandes directores de cine, que recibió dos premios Oscar (uno honorífico).

Autor de más de 500 obras A los 91 años, falleció el histórico compositor Ennio Morricone A los 91 años, murió Ennio Morricone, el histórico compositor italiano que fue elegido por grandes directores de cine, que recibió dos premios Oscar (uno honorífico). A los 91 años, murió Ennio Morricone, el histórico compositor italiano que fue elegido por grandes directores de cine, que recibió dos premios Oscar (uno honorífico).

El autor de más de 500 obras había sufrido una fractura de fémur, tras una caída en su casa. Y en los primeros minutos del lunes falleció en la clínica Campuos Biomedico, de Roma, "con el consuelo de la fe", según una nota de allegados difundida por la prensa italiana. Sus restos serán despedidos en una ceremonia privada, anunció su familia.

Este mítico compositor fue nominado cinco veces al Oscar, pero recién tuvo la satisfacción de recibirlo en condición de honorífico en 2007 “por su dilatada carrera”. Luego, en 2016, a los 87 años, llegó el reconocimiento total, cuando su banda sonora para “Los Ocho más odiados”, de Quentin Tarantino, se llevó la codiciada estatuilla.

Un hombre que fue elegido por Tarantino y Almodóvar ("Atame"), Pasolini ("Teorema", "Salo") y Terence Malick ("Días del cielo"), y otros grandes directores del último medio siglo, ya puede considerarse como uno de los más notables compositores de música para cine en la historia.

"Morricone es el creador de varios de los verdaderos himnos italianos", lo elogió Bernardo Bertolucci, después de contar con su música para una de sus obras cumbres, Novecento.

Foto: Gentileza

El para entonces ya consagrado artista comenzó a participar con mayor frecuencia en el cine de Estados Unidos en 1970, siendo nominado por primera vez para el Oscar por el western “Días de gloria”, de Malicken (1979).

Por otra parte, nunca quiso radicarse en Hollywood, pese a que su trabajo era cada vez más requerido.

Las siguientes nominaciones llegaron con "La misión" de Roland Joffe, con “Los intocables de Elliot Ness” de Brian de Palma (1988), “Bugsy” de Barry Levinson (1992) y “Malena” de Giuseppe Tornatore (2001). Pero muchos consideran que su mejor partitura fue la banda sonora de “Erase una vez en América”, la última película de Leone.

Morricone también recibió múltiples homenajes, desde el Oscar honorífico y el título de Comendador de la Orden de la República Italiana (1995) al Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020, con el que fue galardonado oportunamente a comienzos de junio.

Foto: Gentileza

Reflexiones

Sobre una de sus composiciones más logradas –la música para “Cinema Paradiso”- opinó que “da la emoción que debe dar, no es neutral. No puedo decir que sea la más importante, pero es cierto que ha funcionado mejor que en otras películas”. Otra de sus reflexiones: “Si una película requiere música nostálgica, la compongo. Si necesita música dramática, también. La música del cine no pertenece al compositor, pertenece a la película. Si hay algo del compositor, suele ser algo personal, íntimo. Pero lo que prima es la necesidad de la historia que cuenta la película”.

Por otra parte, se refirió a su concepto de la creación: "Soy tan artista como artesano. Uso mi cerebro y mis sentimientos para componer, y lo hago a través de la técnica, del dominio de las fórmulas de escritura musical". Además, citó como sus referentes a "Bach, Stravinsky y mi maestro, Petrassi".