https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 06.07.2020 - Última actualización - 11:23

11:20

Insisten en la importancia del barbijo y el distanciamiento para evitar que un caso puntual se convierta en un brote.

Advertencia de Salud Un llamado a no relajar la prevención del Covid-19 Insisten en la importancia del barbijo y el distanciamiento para evitar que un caso puntual se convierta en un brote. Insisten en la importancia del barbijo y el distanciamiento para evitar que un caso puntual se convierta en un brote.

Siete casos en la provincia y uno en esta ciudad. Ese fue el balance del reporte nocturno sobre Covid-19 que el Ministerio de Salud de la provincia ofreció este domingo por la noche. Al nexo del caso confirmado en esta capital, un hombre solo que ya permanece aislado en su domicilio, hay que buscarlo en la ciudad de Paraná, donde la persona contagiada estuvo en los últimos días.



El director de la Región Santa Fe de Salud, Rodolfo Roselli, relató que la persona con Covid-19 viajó a la vecina ciudad, a su regreso comenzó a tener síntomas, llamó al 0800-5556549 y de forma inmediata se autorizó la toma de muestras. El diagnóstico positivo llegó este domingo, en tanto que el seguimiento del caso, los nexos y contactos que necesitan estar también aislados, está a cargo de la Dirección de Epidemiologia.



Más allá de este caso en particular, Roselli manifestó su preocupación por el “retroceso en los cuidados individuales y sociales”. “Vemos que gran parte de la población abandonó los cuidados, ya no usa barbijos, no mantiene la distancia, hay reuniones sociales con mucha gente, se comparte el mate”.



“Esto si nos preocupa mucho -insistió el profesional- porque un caso que puede ser aislado, si no está acompañado de las medidas de protección social, puede transformarse en un brote”.