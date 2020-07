https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se conocen de Estudiantes de La Plata: el “Vasco” dirigía Primera, el ahora mánager Zuccarelli la reserva y el actual coordinador tatengue tenía dos divisiones de AFA. Se ilusiona con el proyecto “a largo plazo” y el sueño del predio propio.

La palabra del coordinador amateur tatengue Walter Minnela: "Azconzábal estará encima de las inferiores en Unión"

Ya hace un año y medio que Walter Minnela llegó desde La Plata a Santa Fe con el bolso —que tantas veces armó como profe— cargado de ilusiones y sueños de fútbol. En los meses finales de 2018, los dirigentes tatengues le habían pedido al secretario técnico —Martín Zuccarelli— que “se metiera mucho más en el fútbol amateur”. Entonces, el hijo de Humberto pensó en un viejo conocido de Estudiantes de La Plata para que haga las veces de coordinador de los profe y así llegó Minnela.



Unión venía, antes de Marcelino Galoppo, bastante “cascoteado” con el tema del coordinador, porque se había apostado en su momento todo a Martín Ciccotello pero el vínculo se interrumpió cuando decidió irse a Chile para sumarse al cuerpo técnico de Frank Darío Kudelka. Y después de Galoppo la cosa tampoco cambió: no hubo conformidad con el trabajo y el contrato no se renovó.



Así fue que en septiembre del año pasado, fue oficializado Walter Minnela como el responsable del área. Fue, sin dudas, una doble carta fuerte que jugó Martín Zuccarelli en López y Planes: primero, traerlo a Santa Fe; después, darle toda la responsabilidad del fútbol amateur del Club Atlético Unión.



Desde La Plata, donde lo “atrapó” la cuarentena del Covid-19 y el coronavirus —“no pensaba, cuando arrancó todo ésto, que sería tan largo”—, atiende el llamado de El Litoral.



—Me contó un amigo que, a distancia, estás trabajando mucho más que antes con las inferiores de Unión

—Es que uno tiene la necesidad de contener tanta adrenalina que, al prolongarse el aislamiento, fue subiendo de manera impensada. A todos nos pasa lo mismo: jugadores, entrenadores, los profe. Mucha ansiedad y mucha más incertidumbre por cuestiones naturales.



—Para muchos, la tecnología fue el mejor salvavidas para estos tiempos de la “nueva normalidad”.

—Sí, en el caso de Unión no quisimos que nadie quedara excluído. No todos tienen las condiciones ideales para trabajar: computadoras, celulares, tablets, WiFi. La conectividad no es igual para todos. En eso, con el apoyo incondicional de Fabián Brasca, “Tito” Mernes, Marcelo Piazza y mucha gente más que colabora en inferiores, tratamos de llegar a cada una de las situaciones. En mi caso, la recorrida la hice caso por caso.



—¿Cómo se preparó el trabajo desde la coordinación?

—En líneas generales, activamos el trabajo en dos campos: por un lado los entrenadores y preparadores físicos; por el otro los jugadores de todas las categorías de AFA que tienen Unión. Se hicieron charlas, talleres y capacitaciones de todo tipo.



—Arranquemos con los entrenadores y PF de las inferiores

—La idea fue que personalidades como las de Nery Pumpido —que es de casa y siempre dice que sí—, Pedro Troglio, Pablo Blanco PF de Alejandro Sabella, Luis Martín, Juan Ignacio Brown (es el “Tatita”, que jugó en Unión) interecambiaran con los entrenadores y los PF. Fueron, en total, 12 charlas.



—¿Y en el caso de los chicos de las divisiones inferiores?

—En total, aseguramos unos seis encuentros de mínima para cada una de las categorías. Jugadores como Mazzola, Bottinelli, Corvalán y Blasi participaron de la misma. También lo sumamos a Emanuel Trípodi, ex arquero de la institución. Pero, además, mediante los videos, los chicos interactuaron con jugadores como Ascasíbar, Foyt, el “Burrito” Martínez.



—Por lo visto, mucho trabajo, contactos y relaciones, como para que nadie quede excluído...

—Sí, pero además recurrimos a asistentes sociales, algunos psicólogos y distintas personalidades. Como, por ejemplo, Juan Colombo, que es un ex combatiente de Malvinas y que transmitió sus vivencias.



—Ya llevás un año y medio en Santa Fe, ahora a cargo de la máxima responsabilidad en inferiores. El club confirmó oficialmente al “Vasco” Azconzábal como reemplazante de Madelón y ustedes son viejos conocidos de Estudiantes de La Plata.

—Yo no soy amigo del “Vasco”, pero no es alguien desconocido. Todo lo contrario y me pone muy contento que llegue a Unión



—Cuando el “Vasco” dirigía la Primera y Martín Zuccarelli la reserva allá en La Plata, ¿vos estabas en inferiores de Estudiantes?

—Exactamente, ese tiempo que el “Vasco” dirigió Estudiantes yo estaba a cargo de la quinta y también de la octava: fue una situación “especial” porque hacía las veces de comodín. Incluso, colaboraba con la cuarta de AFA y ahí arranca mi relación con Martín Zuccarelli que dirigía la reserva del “Pincha”.



—¿Qué impresión te daba Azconzábal como DT de Primera y su relación con las inferiores donde vos estabas?

—La impresión que me dejó fue la mejor. No sólo él sino también “Pepi” Zapata, su ayudante de campo. De algo me puedo quedar tranquilo como coordinador de inferiores en Unión: Azconzábal estará muy encima de las inferiores. Allá lo hacían siempre, de manera sostenida y permanente en City Bell, involucrados como entrenadores de la Primera de todo lo que pasaba abajo. Es una gran ventaja saber que va a pasar éso en Unión.

“Buscar en 70 kilómetros a la redonda”



—¿Qué es lo mejor que lograron en este tiempo?

—Muchas cosas Unión las tenía y estaban buenas, muy interesante. En lo que más empeño puse fue en una palabra que, quienes me conocen, saben que la uso muy seguido. Es la palabrita “órden”. A partir de eso se logró crecer en muchas de las áreas.



—El campo amateur es algo que resulta cada vez más complejo en Argentina...

—Sin dudas, porque hay que interactuar con muchos profesionales que son determinantes en la formación de un futbolista. Desde el departamento médico, los psicólogos, las asistentes sociales, la gente de nutrición. Es un abanico muy amplio y Unión lo tiene.



—¿Que impronta personal querés darle a los llamados “ojeadores”, esos que buscan a los jugadores?

—Hay cuatro o cinco personas que están vinculados a esa área y que están capacitados. Lo que sí tenemos en claro qué es lo que queremos: hay que “barrer” todo el campo de acción de unos 70 u 80 kilómetros a la redonda de Santa Fe. Ese es, definidamente, el primer gran objetivo del fútbol amateur a la hora de salir a buscar talentos para sumar.



—En Buenos Aires dicen que se están “matando” entre Lanús y Vélez con los porcentajes que le firman a los clubes que “aportan” pibes. ¿Cómo está Unión con esos convenios con los clubes de Liga Santafesina?

—En cuanto a los porcentajes, dentro de los parámetros normales o habituales para este rubro. En cuanto a la forma, muchas veces llama Unión para ir a pagar y cumplir lo firmado.