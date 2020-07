https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 06.07.2020 - Última actualización - 12:46

12:36

El coordinador y la gran promesa de Spahn Minnela: "Unión va a tener un predio hermoso"

Hay un par de secretos a voces en el Mundo Unión de cara al fútbol de las divisiones inferiores. Por un lado, en base a esos casi “dos millones y pico de dólares que hay que cobrar” (San Lorenzo, Central, MLS por Yeimar), la decisión política, institucional y económica de “comprar un predio propio”. Por el otro, esta recorrida que está haciendo el propio Luis Spahn, viendo hectáreas disponibles por todos lados: Autopista, Ruta 19, el camino de la costa por la Ruta 1. La sensación es que lo del predio “está al caer”.



“Yo estoy al tanto de todo, pero no me corresponde hablar, más allá que sea el coordinador de las divisiones inferiores. Todos me preguntan a mí, por una cuestión más que obvia de lo que es mi responsabilidad. Yo lo único que puedo decir es que Unión va a tener un predio hermoso para sus inferiores, hasta lo podría asegurar...”, dice Walter Minnela a El Litoral y suelta una carcajada cómplice del que sabe mucho más de lo que dice.



—Vamos a partir de la base que ustedes, Walter, vienen de Disney

—¿En qué sentido?



—Por City Bell lo digo: seis canchas con medidas profesionales, Primera, Reserva e Inferiores todos juntos. Concentración para el plantel, canchas de césped artificial cuando llueve, pensión de inferiores que lleva el nombre del querido “Ruso” Prátola

—Ah, está bien, entiendo a qué apuntás. Sí, claro, lo de Estudiantes es algo excepcional pero no siempre contó con todo eso



—Hace un tiempo se armó una especie de Cabildo Abierto en Unión con lo del predio: dónde debe estar ubicado (Ejemplo: “sí o sí cerca de Casasol”, dicen algunos), qué cantidad de hectáreas mínimas, cuántas canchas debe tener, qué comodidades ofrecer. ¿Tenés alguna opinión al respecto como coordinador?

—Yo soy muy especial en este sentido, porque me “acostumbré” siempre a trabajar en las condiciones que me brindan y siempre voy para adelante. Pero la realidad, desde mi visión, es que con tres o cuatro canchas estaríamos muy bien. Insisto: no soy de los que ponen excusas, más allá que sí entiendo desde la pertenencia que tener algo propio para las divisiones formativas de Unión puede reforzar muchísimo ese aspecto que tantas veces hablamos.

¿Busca comprar “algo” armado?



Son muchas las versiones acerca de dónde estará el posible nuevo predio deportivo del Club Atlético Unión, ése que está buscando para adquirir el presidente tatengue Luis Spahn. “Se está ocupando personalmente del tema, lo toma como un desafío casi personal”, comentan los que lo conocen al empresario que, entre otras inversiones, es desarrollador inmobiliario.



“Lo ideal sería cercano a Casasol, ya sea por Ruta 19 o por Autopista”, es lo que está instalado. Pero, al mismo tiempo, se le dio identidad que el otro objetivo, para no tener que “arrancar de cero” es comprar un predio que ya tenga canchas o al menos un casco importante construido.



“Se está ocupando Luis, ya visitó un par de lugares que le interesan y descartó otros”, dicen desde adentro de Unión. Lo que también trascendió es el monto de la inversión: “Nunca menos de 1.000.000 de dólares”.