Lunes 06.07.2020

La despedida de Braian Galván... "Me voy con la tranquilidad de haber antepuesto los intereses del club" El juvenil mediocampista-delantero seguirá su carrera en Estados Unidos. Su salida de Colón se dio por haber finalizado su contrato sin que el club consiga renovárselo y, por ende, venderlo. ¿Le quedó algo al club?, no hubo voz oficial hasta ahora.

El juvenil mediocampista-delantero, Braian Galván, se despidió de Colón con una carta que publicó en una de sus redes sociales. Ya en Estados Unidos, el ex futbolista sabalero se incorporó al Colorado Rapid al quedar en libertad de contratación cuando las expectativas que se habían creado en torno a su futuro era importantes.

“Llegué a Colon a los 13 años de la mano de mi hermano Alan, dejando a mi familia y amigos lejos, buscando cumplir nuestros sueños. Dias lindos y otros no tantos, pero que con la ayuda de mis compañeros, la gente de la pensión, y amigos de Santa Fe se hicieron más fáciles de llevar. El año pasado le tocó a Alan, y hoy me toca a mi despedirme de este hermoso club que nos ayudó a formarnos como futbolistas y como personas. Sin dudas vamos a estar ligados de por vida a esta hermosa ciudad y al querido Colon de Santa Fe... Gracias a toda la gente que siempre me apoyó y lo sigue haciendo. Me voy con la tranquilidad de haber defendido la camiseta como un hincha mas que soy, y haber antepuesto los intereses del CLUB antes que los míos, a la hora de irme para continuar con mi carrera deportiva... Sin dudas no es un adiós... sino un simple..HASTA PRONTO! GRACIAS PUEBLO SABALERO”.

Desde la institución no se informó absolutamente nada respecto de la salida de este jugador que fue convocado para integrar la selección juvenil, fue “sparring” en el 2018 y apareció como una revelación refrescante de las inferiores, adónde llegó hace más de seis años.

La frase más impactante es la que señala que se va con la tranquilidad “de haber interpuesto los intereses del CLUB antes que los míos”. Ocurre que al no haberse dicho nada en cuanto a de qué manera se dio, sobre todo en lo económico, su salida de la institución, la realidad indica que no se trató de una transferencia y que al llegarse a la etapa final de la extensión de su contrato, que vencía el 30 de junio, el futbolista negoció por su lado la transferencia al Colorado Rapid a través de su representante.

Sea como fuere, Colón ha perdido un patrimonio muy importante de un jugador que no tuvo más chances de mostrarse porque en marzo del año pasado sufrió una lesión importante en los ligamentos de la rodilla, que lo marginó hasta casi fin de año de las canchas. Volvió en noviembre, en aquella victoria ante Estudiantes en la que marcó un gol después de una gran habilitación del Pulga Rodríguez.

Larga reunión

Según lo que se pudo saber, este fin de semana se llevó a cabo una larga reunión de integrantes de la comisión directiva sabalera con José Néstor Vignatti a la cabeza.

Seguramente se han tratado varios temas. Por lo pronto, Gabriel Esparza ya anunció que no seguirá en Colón ya que su contrato terminó y es muy posible que finalmente acepte la oferta que tiene del fútbol paraguayo (el club sería Sol de América), para seguir en dicho país.

Deberán resolverse otras cuestiones que tienen que ver con aquellos futbolistas que terminaron sus vínculos. Por lo pronto, Guillermo Celis está esperando una respuesta del consulado para volverse a Colombia. Su pase pertenece al Vittoria de Portugal, club con el que tiene un año más de contrato.

Marcelo Estigarribia, Braian Galván, Guillermo Celis, Fernando Zuqui, Matías Fritzler, Gabriel Esparza, Damián Schmidt, Gastón Díaz, Mauro Da Luz, son los jugadores que terminaron su vínculo el 30 de junio. Hay jugadores que ya se despidieron, como Galván, Esparza y Da Luz. Otros que se irán son Gastón Díaz y Damián Schmidt, mientras que es totalmente incierta la situación de Estigarribia. Como lo de Zuqui representa un gran problema con Estudiantes, el único que podría continuar en Colón es Matías Fritzler, quien además cuenta con el visto bueno de Domínguez para seguir en el plantel.

“Chiche” y aquellos 14 partidos

Osvaldo Sosa falleció este lunes y si bien su carrera como jugador y entrenador fue amplia y tuvo a Argentinos Juniors como su epicentro, dirigió en Colón en 1984 aunque no le fue bien: sobre 14 partidos, apenas pudo ganar 2, empató 3 y perdió 9.

En su debut, Colón le ganó 3 a 1 a El Porvenir con dos goles de Claudio Mir y el restante de Edgardo Agustín Balbuena. Ese día, el equipo formó con Trippichio; Juncos, Longo, Merlo y Horacio Schneider; Vidal, Carmona y Cococho Alvarez; Saturno, Chena y Mir. Después ingresaron Néstor Scotta por Schneider y Balbuena por Carmona. Ese partido se jugó el 19 de agosto de 1984.

La despedida fue apenas unos meses después, el 17 de noviembre, cuando el equipo cayó derrotado ante Banfield por 2 a 0. Ese plantel había arrancado con la conducción técnica de Eduardo Janín, quien se fue del club con el equipo por entonces en zona de clasificación para el reducido final. Después llegó Chiche Sosa, a quién las cosas no le fueron bien y en ese lapso dejó el fútbol Cococho Alvarez, que había llegado a principios de ese año para jugar su último año como profesional en Colón.

El año anterior, otro técnico de reconocida trayectoria en el fútbol argentino había pasado por el club. Fue Nito Osvaldo Veiga, quien logró ganar campeonatos y fue un formador de figuras a nivel nacional.