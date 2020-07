https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 06.07.2020 - Última actualización - 17:11

17:09

El juez penal de San Jorge, Pablo Ruiz Staiger, ordenó la libertad para Ramiro Cornalis, un joven de la localidad de María Juana (departamento Castellanos) cuyo nombre trascendió a fines de 2019 luego de que su novia Débora Actis lo acusara de propinarle brutal golpiza; y que lo volvió a denunciar la semana pasada por un nuevo episodio de violencia. La medida judicial que lo beneficia tiene como condición el pago de una fianza de medio millón de pesos y la obligación de mudarse a la provincia de Córdoba.

Un caso que conmocionó a María Juana Quedó libre por violencia de género pero deberá mudarse El juez penal de San Jorge, Pablo Ruiz Staiger, ordenó la libertad para Ramiro Cornalis, un joven de la localidad de María Juana (departamento Castellanos) cuyo nombre trascendió a fines de 2019 luego de que su novia Débora Actis lo acusara de propinarle brutal golpiza; y que lo volvió a denunciar la semana pasada por un nuevo episodio de violencia. La medida judicial que lo beneficia tiene como condición el pago de una fianza de medio millón de pesos y la obligación de mudarse a la provincia de Córdoba. El juez penal de San Jorge, Pablo Ruiz Staiger, ordenó la libertad para Ramiro Cornalis, un joven de la localidad de María Juana (departamento Castellanos) cuyo nombre trascendió a fines de 2019 luego de que su novia Débora Actis lo acusara de propinarle brutal golpiza; y que lo volvió a denunciar la semana pasada por un nuevo episodio de violencia. La medida judicial que lo beneficia tiene como condición el pago de una fianza de medio millón de pesos y la obligación de mudarse a la provincia de Córdoba.

La causa de impacto nacional se había generado en diciembre de 2019. En aquel momento, Débora Actis denunció mediante un video que llegó a medios de todo el país a su pareja, Ramiro Cornalis, por violencia de género. Medio año después, el sábado 27 de julio, la joven volvió a acusar a su ex novio de secuestro, amenaza con arma blanca e intento de homicidio. En la audiencia de prisión preventiva, celebrada el jueves pasado en los tribunales de San Jorge, el juez Ruiz Staiger resolvió que el victimario continúe el proceso en libertad bajo una fianza de $ 500.000 y fijando domicilio en la ciudad cordobesa de San Francisco. También le prohibió mantener cualquier contacto con su ex novia. El abogado defensor del imputado, Franco Cáneva, sostuvo que “la versión formulada por la víctima respecto a la imputación de los hechos más graves es inverosímil”, y agregó: “Ese relato no se corresponde con lo que surge de los elementos recolectados en la investigación”.

Nueva denuncia

Después de la denuncia de Actis el último fin de semana de junio, y donde en la audiencia imputativa del martes 1 de julio se dieron a conocer los cargos atribuidos a Cornalis -rapto en concurso ideal con amenazas mediante el uso de armas y privación ilegítima de la libertad agravada por violencia-, el joven no perderá la libertad según lo estableció el juez. La grave acusación de su ex pareja se había conocido luego de su relato en redes sociales, la declaración ante fuerzas policiales y, más tarde, la exposición de su abogado, Martín Durando, en los medios.

Actis denunció que en la noche del sábado 27 de junio, su ex pareja la amenazó con un cuchillo para secuestrarla y llevarla a un campo cercano a la localidad de María Juana. Ya en la zona rural, la joven aseguró que Cornalis la amedrentó con prenderla fuego. Al lugar de los hechos llegó la policía, quien los encontró dentro del vehículo. Antes del arribo de las fuerzas policiales, la mujer había publicado una fotografía en redes sociales de ambos bajo el mensaje “Última cena antes de la partida”. Según declaró más tarde, fue el victimario quien le habría sustraído su celular para realizar el posteo.

“Vínculo patológico”

Tras conocerse la determinación del juez, el abogado Franco Cáneva rompió el silencio: “La versión formulada respecto a la imputación de los hechos más graves es inverosímil, lo puedo asegurar. Ese relato no se corresponde con lo que surge de los elementos recolectados de la investigación. Hay una gran sensibilidad con el tema, y está bien que así sea porque a poco que se analicen las estadísticas vinculadas a violencia de género, está habilitada esta posibilidad. Pero no todos los casos son iguales. Hay que tener cuidado. Por eso hay una instancia superior a lo que se denuncia en los medios y en redes”.

El abogado defensor de Cornalis calificó como “inapropiado” el encuadre sobre violencia de género al considerar que “se advierte que la situación no es lo que parece. Se trata de un típico vínculo patológico y no de una situación de violencia de género tal cual se presentaba desde el punto de vista mediático”, indicó y agregó: “Los parámetros bajo los cuales el caso tomó estado público no son los que se corresponden con la realidad de lo acontecido ni con los elementos que surgen de la investigación”.

Asimismo, el abogado sastrense aclaró que existía una perimetral impuesta para Cornalis, pero afirmó que el encuentro entre ambos jóvenes fue consentido.