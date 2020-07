https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 06.07.2020

21:16

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea directa

Falta de luz

LIDA BEVILACQUA

“Mi queja es que en el barrio Mariano Comas, en la zona de pasaje Maipú entre Francia y Saavedra, estamos hace más de 15 días sin luz en la calle. Es una boca de lobos. Necesitamos respuesta lo más rápido posible. No sé qué es lo que pasa que siempre este barrio paga con las consecuencias y nos quedamos sin luz pública. Espero la solución. Gracias”.

De política y políticos

DR. MARIO PILO

“Es un juicio de remanida vulgaridad aquel que los políticos, como si se tratara de una etnia separada y vitalicia, deberían ponerse las pilas y pensar más en la gente. Ahora bien: ¿cuánta gente piensa que son los que crean, producen, activan con su voto, interesado e ignorante, a los políticos?, que no surgen de combustión espontánea aunque se quemen muy rápidamente. Todos sabemos, acaso no nos damos cuenta, que en cada oportunidad que tenemos, gracias a la democracia, somos todos los dueños del poder; que ese solo día, quienes nos gobiernan para continuar o iniciarse en el mundo de la política, dependen de nosotros, de nuestro convencimiento, de nuestras ideas y compromisos, que son realidades que se ven reflejadas en la boleta que ponemos en las urnas. Un mundo mejor, sin tantas injusticias y con proyecciones a un futuro mejor necesita de buenos políticos. Claro, es más fácil decir no entiendo, desconozco el tema, la política no me interesa, los políticos son todos unos mentirosos que lo único que quieren es llegar al poder para robarse todo. ¿Y si intentamos solo por este día cambiar nuestra manera de pensar?, ¿y si por una vez entramos al cuarto oscuro, donde estamos solos con nuestra conciencia, sabiendo y convencidos a quién votar? y por qué tal vez si el cambio empieza por uno de los ciudadanos comunes no ayudemos con ese granito de arena a construir una nueva ciudad, provincia, una nueva Argentina. Que así sea. Y no es verdad que son todos iguales; los hay muy diferentes”.

Ruta 1

UN LECTOR DE COLASTINÉ

“Pido al diario si puede enviar un fotógrafo y un cronista para relevar el estado de las colectoras de la Autovía de la ruta 1, en el tramo hasta Rincón. Que hagan una nota al respecto. Entendemos que debido a la parálisis económica la obra en sí se va a demorar y vamos a tener que esperar varios años más para que la terminen, pero en el interín es imperioso que Vialidad provincial repare mínimamente las colectoras, porque realmente están intransitables. Son cráteres, baches de 30, 40 cm de profundidad, en lugares sumamente peligrosos como son los semáforos. La gente se demora mucho, intentando esquivar los pozos y acceder a la ruta y cambian en forma a veces imprevista las luces del semáforo. Va a haber un accidente muy grave. Ni hablar del deterioro a los vehículos; es intransitable en varios puntos de las colectoras. Queremos que el gobierno provincial logre articular alguna medida”.

El juicio de la noche

ERCILIO FERRI

“El que reflexione sobre la labor del día o de su vida, cuando ha llegado al fin y se encuentra fatigado, se entrega por lo general a meditaciones melancólicas. Pero no hay que atacarlo al día ni a la vida, sino a la fatiga. En la mitad del trabajo fecundo no tenemos tiempo, generalmente, de juzgar la vida, y menos todavía en medio del placer. Pero si por ventura nos paramos a hacerlo no damos la razón al que espera el séptimo día y el descanso para encontrar bueno todo lo que existe ha dejado pasar el momento mejor”.

Últimos y enojados

JUBILADOS Y JUBILADAS

“Somos una multitud de jubiladas y jubilados, que estamos indignados porque el señor gobernador nos paga (a los que percibimos más de $ 36 mil, a los cuales les paga el día 6), ¡¡recién el viernes 17/7!! Luego, pagamos todo con recargo. En la inmobiliaria el vencimiento es el día 5, las tarjetas todas vencen el 10... ¿Él nos va a pagar todos los recargos que tendremos? Lamentablemente, nos dejó un gobernador que fue un señor con mayúsculas: Hermes Binner, fallecido recientemente. Los jubilados no aceptamos lo que está pasando ahora. No podemos cobrar tan tarde. Si no, que nos sumen ese dinero que deberemos pagar en concepto de intereses por pago fuera de fecha. No queremos un gobernador como el actual. No puede ser que uno haya trabajado toda su vida, haber aportado muchísimos años para que nos paguen un día 17. ¿Le parece bien esto al señor Perotti?, a nosotros nos parece un horror. Lifschitz nos pagaba a veces el 11, protestábamos también, pero esto es inadmisible. Es una vergüenza y un dolor inmenso para los jubilados. Estamos furiosos”.

Billetes que se confunden

FRANCISCO CECONI

“Quiero hacer referencia a los billetes que han sacado. Esos billetes de $ 20 y los de $ 1.000 que son del mismo color... ¿No pueden hacerlos de diferentes tonos? porque la gente grande no los diferenciamos. Es un problema para los adultos mayores. ¡Por favor, háganlos de diferente color, hay tantos tonos que se pueden utilizar y los hacen a los dos iguales, prácticamente! Otra cosa: yo vivo en Estanislao Zeballos al 4400, y digo que la gente mayor al venir a Blas Parera no puede cruzar, porque eso que han hecho es un invento que no tiene lógica. Por favor, que agarren una motopala y que saquen toda esa porquería que está allí y que ya pasó como gasto el ex intendente”.

Méritos del gobierno anterior

ATILIO SANDOVAL DE GUADALUPE OESTE

“Veo que se están inaugurando viviendas, pero todo eso viene del gobierno anterior. Que no se atribuya méritos este gobierno, que ya hace 6 meses que está y todavía no se vio nada hecho por ellos. En cuanto a la señora Silvina Frana, acá en Guadalupe Oeste cuando teníamos calle de tierra y pozos, hace 3 años la llamamos, vino, sacó fotos y dijo que nos iba a solucionar el problema en una semana y ya pasaron 3 años... Gracias al gobierno anterior, ahora tenemos un barrio hermoso aquí, asfaltado, con cordón cuneta y tenemos el bulevar French y uno de los dispensarios de salud más lindos de la ciudad y el Alero. Por eso digo que el peronismo no se atribuya méritos que son de otros; en 24 años que estuvieron en el gobierno no inauguraron una obra y sí inundaron Santa Fe. Gracias por publicar mi mensaje”.