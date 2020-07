Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

FAMILIA ESCOWICH

“Hijos y nietos de la Sra. Susana Hilbert de Escowich agradecen por este medio al personal del Sanatorio San Jerónimo, enfermeros y equipo médico de cirugía, terapia e internación y especialmente a los Dres.: Abraham, Conrado Leal, Walter Padilla y Celeste Méndez, por la invalorable atención médica, pero por sobre todo humana y afectuosa recibida. Nuestro más sincero agradecimiento”.

ALCIDES FABRO

“Los vecinos de la costa están preocupadísimos por el tema del depósito de basura en el lecho de la laguna Setúbal, en Arroyo Leyes y Rincón. Es totalmente comprensible la preocupación y evidentemente la solución no es hacer un viaje larguísimo para llevar la basura al depósito que está cerca del río Salado. Ambientalmente es un despropósito. No sé cuál es la solución pero se puede estudiar. Pero, aparte, me parece que la que debería estar más preocupada es la Municipalidad de Santa Fe, porque no sé si la gente sabe, pero se toman los 2/3 del agua cruda que luego se potabiliza a escasos 500 m aguas abajo del Colgante. O sea que toda la basura y la contaminación que preocupa a Rincón y a Arroyo Leyes, nosotros la vemos pasar por el lugar donde tenemos la planta de extracción de agua cruda, ¡el sitio más contaminado de la laguna!, ahí justamente tenemos la toma de agua cruda, los 2/3 del agua que tomamos todos los santafesinos. Es un despropósito que se hizo de emergencia en el año ’83, en la creciente, cuando se cayó el Puente Colgante, pero evidentemente después eso se institucionalizó y quedó para siempre. Es un lugar, a mi opinión, totalmente inadecuado. En una ciudad rodeada de agua por todos lados, ¡ir a tomar agua para beber en el lugar más sucio!, realmente incomprensible. Creo que hay que revisar cuestiones de este tipo en esta ciudad, con tantos recursos ingenieriles, técnicos, como tiene. También es un despropósito que la cloaca se vierta cruda sin ningún tratamiento al río Colastiné; este río tiene entrada por el canal de acceso que funciona contra natura, es decir circula de sur a norte y prácticamente la basura cloacal se arrima nuevamente a la ciudad de Santa Fe, después retoma la dirección hacia el sur. O sea, creo que hay que hacer un replanteo de la gran región de Santa Fe, en cuanto a todos estos temas y buscar una solución coherente. No podemos seguir poniendo parches, llevando la basura a 50 km. ¡Son todos despropósitos que debemos solucionar y urgentemente! Recursos hay; hay muchos centros de ingeniería que pueden aportar”.

ERCILIO FERRI

“No podemos aceptar como base última de la ética, la orden de una autoridad, por elevada que ésta sea. Pues siempre que nos enfrentamos con la orden de una autoridad es responsabilidad nuestra juzgar si esta orden es moral o inmoral. La autoridad puede tener el poder de obligar que se cumplan sus órdenes y podemos estar incapacitados para resistir; pero a menos que nos hallemos físicamente impedidos para elegir, la responsabilidad sigue siendo nuestra. Obedecer o no una orden, aceptar o no una autoridad es siempre decisión nuestra”.

Caos en el barrio El Pozo por los asentamientos

MARÍA QUINTEROS Y VECINOS DE EL POZO

El domingo 5, a la madrugada, pasamos horas de terror. Una vez más, la gente de los asentamientos produciéndonos problemas a los vecinos de barrio El Pozo. Los moradores del asentamiento de la playa Los Alisos empezaron a tirotearse entre ellos y se venían para la manzana 14. Eran muchos tiros, uno tras otro; gritos, insultos y hasta quemaron un rancho. Los vecinos, aterrados, no salíamos de nuestras casas por temor de que alguna bala perdida hiriera o matara a alguno de nosotros.

En la oportunidad, la policía actuó bien, vino; pero sucede que esos tipejos se las saben todas y los de derechos humanos los defienden. Por la mañana nos enteramos de que los que habían sido llevados presos estaban nuevamente en libertad...

Nos duele ver a nuestro barrio así. Nosotros hace 30 años que vivimos aquí y hemos pagado impuestos, servicios y haciendo las cosas como corresponde, para que vengan ellos y te pongan un chancho a comer en el terraplén o estén toda la noche a los tiros, borrachos, a los gritos... Ya no se puede vivir en paz. En esos asentamientos inclusive hay mafiosos, venden droga, se prostituyen, hay vehículos robados y encima reciben ayuda.

Hace años que venimos haciendo reclamos. Por medio de los vecinos autoconvocados y de varias instituciones del barrio que tienen su personería jurídica hicimos presentaciones formales al gobierno provincial y municipal anterior y todo quedó en la nada, ya que entre ellos se tiraban la pelota, no queriendo asumir la responsabilidad para intervenir y decidir sobre la cuestión. Concretamente pedimos el traslado de toda esa gente a otro sitio, ya que además están en terrenos inhabitables, inundables.

Pensamos que este nuevo gobierno, tanto provincial como municipal, pueden -y deben- articular acciones para una solución definitiva: es el ruego de todos los vecinos de barrio El Pozo.