Críticas dentro de la alianza

Interna en Juntos por el Cambio tras el comunicado sobre la muerte de Gutiérrez: "Esto no nos representa"

El ala "dialoguista" de Juntos por el Cambio convocó el lunes a una reunión mediante la aplicación Zoom, con el fin de remarcar que el comunicado emitido este fin de semana, en relación al crimen del ex secretario de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez, no los representa.

Según pudo averiguar NA, este grupo está conformado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, el diputado nacional Cristian Ritondo, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó. Esta reunión se llevó a cabo como producto del comunicado de Juntos por el Cambio que titularon "Un crimen de extrema gravedad institucional" y que daba a entender la incursión de la política en el mismo, con las firmas de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, Alfredo Cornejo, titular de la UCR, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Tenés que leer Para Juntos por el Cambio la muerte de Fabián Gutiérrez es "de extrema gravedad institucional" "Esto no nos representa", coincidió en señalar el ala dialoguista durante la reunión de este lunes, en la que también se habló de "ordenar a Bullrich" y la búsqueda de una mesa nacional. El comunicado oficial por la muerte de Gutiérrez fue una sacudida interna dentro de la coalición y ahora el debate que viene es sobre quiénes deberán integrar ese comité. Una fuente cercana reveló a Noticias Argentinas que, en principio, ocuparían esos lugares Bullrich, Jorge Macri (uno de los más enojados de la noche del sábado), Omar de Marchi (diputado por Mendoza) y Ritondo, entre otros. La postura de los moderados es mal vista por los duros y a su vez altamente cuestionada por estos. "Es tiempo de ser reflexivos, no de tirar bombas ante una situación tan difícil como esta" precisó el ala denominada "dialoguista". Con información de NA.