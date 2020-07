El canje de deuda produce diferencias entre opositores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alfonso Prat Gay advirtió que la cuarta oferta del gobierno supone abandonar los 3 años de gracia, empezar a pagar en 2020 y abonar U$ S 15 mil millones más que en la primera oferta.

El ex ministro de Finanzas Luis Caputo apoyó enfáticamente la nueva oferta de canje de deuda que presentó el Gobierno, pero otro ex funcionario macrista, Alfonso Prat Gay, la cuestionó con dureza.

“Con niveles de NPV (valor presente neto) aceptables para los acreedores y acordes a las posibilidades del país. Muy buen diseño de los incentivos, desalentando el ser holdout. Una propuesta justa que debiera tener una alta participación”, escribió Caputo -quien también fue presidente del Banco Central durante el Gobierno anterior- en su cuenta de Twitter.

La postura de este ex funcionario fue apoyada por Pablo Quirno, ex director del Banco Central durante la gestión macrista, quien “retuiteó” el mensaje de Caputo. A contramano, el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay también utilizó esa red social para opinar sobre la nueva propuesta oficial, que se conoció el domingo.

“Fue la cuarta última propuesta: promesa de pagos por U$ S 15.000 millones más que en la primera. Más que un precedente mundial, un manual de cómo no se debe negociar”, se quejó el economista. El Ministerio de Economía difundió los detalles de la nueva oferta, que eleva el valor de recupero de los bonos a 53,50 por cada 100 dólares, prevé una quita de capital del 1,9% promedio y adelanta a comienzos de 2021 el pago de intereses.

La propuesta incluye cinco títulos en dólares y dos en euros, con vencimientos entre 2030 y 2046, con intereses que se abonan de manera semestral, arrancando en 0,125% para llegar al 4,125%. También durante el último fin de semana, el presidente Alberto Fernández sostuvo que la nueva oferta “constituye el máximo y último esfuerzo que la Argentina puede hacer para con sus acreedores, sin entrar en una dinámica de vencimientos que ahogue la economía y comprometa seriamente la recuperación post pandemia”.

Para el Jefe de Estado, “nuestra palabra era poder hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y que nos permita a los argentinos no postergar más a los que ya están muy postergados”.

Euforia en los mercados

Los mercados reaccionaron con euforia ante la nueva propuesta realizada por el Gobierno a los acreedores y las acciones líderes de la Bolsa de Comercio porteña registraban una ganancia promedio de 9%, los Adrs de empresas locales subían en torno al 20% en Wall Street y el riesgo país descendía 5,5%.

En el mercado bursátil porteño, el lote de papeles líderes avanzaba 9% y el indicador Merval crecía a 43.334 puntos y las subas más destacadas se ubicaban en el 20% y las registraban las acciones de los bancos. Entre ellas, los avances más importantes los obtenían Grupo Financiero Galicia y Banco Macro, por encima del 19%, mientras que Cresud avanzaba 17%.

Los bonos también respondían con fuertes incrementos y la prima de riesgo país que elabora JP Morgan cedía 5,5% a 2.403 puntos. Entre los ADRS cotizantes en Wall Street, también los bancos obtenían ganancias cercanas al 20%, como los de Banco Macro y Grupo Galicia.

Acreedores que sí y que no

Los fondos de inversión extranjeros Gramercy Funds Management y Fintech Advisory Inc comunicaron que “acogen con beneplácito” la oferta de deuda realizada hoy por la Argentina. “Esperamos apoyar la oferta de Argentina, ya que proporciona la sostenibilidad de la deuda que es crucial para un crecimiento económico duradero, elevado e inclusivo”, dijeron los dos fondos de inversión.

Estos dos fondos forman parte del Comité de Acreedores de Argentina (ACC), el grupo de acreedores más amigable para con el país en la negociación de deuda que comenzó formalmente el pasado 21 de abril. Estos dos fondos fueron los primeros en expresar su apoyo a la nueva oferta presentada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, ante la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Se aguardaba la reacción del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de la Argentina, donde está el estadounidense BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo.