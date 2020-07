https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La renovación del contrato del delantero suma polémicas. Ahora el ex dirigente “xeneize” cuestionó a la Secretaría de Fútbol por dilatar la situación.

Juan Carlos Crespi, ex dirigente de Boca en la lista que encabezaba Cristian Gribaudo en las últimas elecciones del club, defendió a Carlos Tevez y criticó a la dirigencia actual, en especial a Jorge Bermúdez y Raúl Cascini por las declaraciones que hicieron ambos ex jugadores contra el “Apache”.

“Un hincha de Boca no habla mal de otro jugador de Boca. Nunca podés decir que Carlitos es un ex jugador. Hizo el gol contra Gimnasia y le ganamos el campeonato a River en la última fecha. ¿Qué es un ex jugador? Gracias Tevez, le tienen que decir todos los días”, dijo Crespi en la radio AM 770.

Bermúdez y Cascini son integrantes de la Secretaría de Fútbol de Boca que conduce Juan Román Riquelme, y las declaraciones de ambos sucedieron 10 días atrás, en el marco de las negociaciones con Tevez por la renovación de su contrato, que venció el 30 de junio.

“Boca nunca tuvo un consejo de fútbol manejado por panelistas deportivos”, dijo Crespi, en referencia al “Patrón” Bermúdez y al “Mosquito” Cascini. El ahora ex dirigente integró la lista que perdió ampliamente las elecciones el 8 de diciembre pasado, y que se referenciaba en Daniel Angelici y en Mauricio Macri, expresidente de la Nación.

“Parecería que a Carlos (Tevez) ahora lo juzgan dos panelistas. Es ilógico e irresponsable que los empleados de Boca juzguen a Tevez. Si hacés eso no sos de Boca. O sos de Boca o sos anti Boca, pero los ídolos no se tocan”, agregó Crespi, sindicalista del gremio del petróleo.

Consultado sobre si el “Apache” seguirá en Boca, el ex dirigente dijo que “tendría que haber una manifestación a favor de Carlitos. Son jugadores que aman a Boca. Yo creo que se va a arreglar. Riquelme tuvo el mismo problema en un momento y mi posición fue a favor de Riquelme. Ellos dos son los que tiene que arreglar la situación y juntarse, los demás son de palo”.

Juan Carlos Crespi fue dirigente de Boca durante los períodos de Mauricio Macri y Daniel Angelici como presidentes. En el último comicio fue candidato a vicepresidente en fórmula con Cristian Gribaudo, y perdieron por más de 24 puntos de diferencia ante la fórmula de Jorge Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme.

Lisandro Martínez apunta a la Copa América

El defensor del Ajax de Holanda Lisandro Martínez manifestó su deseo de formar parte de la Selección argentina en la próxima Copa América y sostuvo que tendrá que “aprovechar las oportunidades” para lograr afianzarse en el conjunto albiceleste.

“Yo apunto a ir a la Copa América, estar en los partidos de Eliminatorias y en los Juegos Olímpicos también. No tuve contacto con el cuerpo técnico pero nos remarcaron cuando estuve que hay que ponerse la camiseta y no sacársela más, hay que aprovechar las oportunidades‘, dijo al diario deportivo As.

En cuanto a su debut, recordó: “Cuando me llamaron para el partido con Venezuela fue una felicidad inmensa, estaba muy emocionado. Nos presentamos, estuvimos con el mejor jugador del mundo, con grandes figuras. Pese a la derrota lo bueno fue haber estado ahí, creo que no hice un mal partido”.

“He jugado muchos partidos a gran nivel en el Ajax, que es lo que requiere la Selección. Lo tomo más que nada como una experiencia”, añadió.

Además, Martínez se refirió a su función dentro del campo de juego: “Yo había jugado muy poco de volante, una o dos veces como profesional. En un entrenamiento el DT me dijo que vaya al medio y así fue, estoy predispuesto a ayudar al equipo siempre. Puedo jugar de central o de volante, son dos posiciones que me gustan, no tengo problema”.

En cuanto a la situación del Ajax y la suspensión del certamen holandés por la pandemia de coronavirus, el futbolista señaló: “Nosotros estábamos primeros. Cuando comenzó la situación, al principio, era todo muy difícil. Creo que estuvo bien la decisión que tomaron”.