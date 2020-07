https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es una “pieza clave” para Racing El delantero Reniero será declarado intransferible

La dirigencia de Racing Club declarará “intransferible” al atacante Nicolás Reniero, quien es considerado pieza importante en el andamiaje de la “Academia” que pretende el DT Sebastián Beccacece.

A pesar de que no hubo todavía un ofrecimiento oficial desde el extranjero por la ficha del ex San Lorenzo y Almagro, la Comisión Directiva de la entidad de Avellaneda “ya le hizo saber” a los allegados al jugador “que no será negociado”.

“Desde la dirigencia conversaron con el entorno de (Nicolás) Reniero y ya le comunicaron que se quedará en el club, que no piensan negociarlo” le contó a Télam una fuente racinguista. El delantero, que marcó goles en los dos encuentros que la “Academia” ganó en esta interrumpida edición de Copa Libertadores, es una carta ofensiva importante para el entrenador. “(Sebastián) Beccacece aprecia su versatilidad, su potencia y una buena técnica. Para el técnico es indispensable contar con él”, ponderó el vocero consultado.

Reniero, de 25 años, llegó al club de Avellaneda a mediados del año pasado, cuando todavía era DT Eduardo Coudet. Al cabo de once encuentros jugados con la camiseta celeste y blanca, el atacante entrerriano convirtió 4 goles (dos por Superliga y otros dos por Copa Libertadores).

En Independiente

El secretario de Independiente, Héctor Maldonado, advirtió que el arquero uruguayo Martín Campaña y el delantero y capitán Silvio Romero “podrían irse” del club si avanzan las negociaciones “con Atlético Mineiro”, por el primero, y dejó la puerta abierta por el interés de River Plate por el cordobés.