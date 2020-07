https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 07.07.2020 - Última actualización - 5:30

5:19

Es la mano derecha de Matías Lammens y se ilusiona con el programa “Clubes en Obra”. Son 500 millones de pesos: “Es el programa más ambicioso para clubes de barrio y entidades deportivas”, afirma.

Sergio Palmas, Subsecretario de Deportes "Estimamos que hay más de 10.000 clubes en Argentina" Es la mano derecha de Matías Lammens y se ilusiona con el programa “Clubes en Obra”. Son 500 millones de pesos: “Es el programa más ambicioso para clubes de barrio y entidades deportivas”, afirma.

“Los clubes volvieron a mostrar su rol en un momento difícil. El Estado los va a ayudar con la mayor inversión en décadas”, afirma el spot que está en las redes y que generó el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, cuyo responsable es Matías Lammens, ex presidente de San Lorenzo de Almagro, quien aceptó este desafío por un ofrecimiento personal del “futbolero” Alberto Fernández. Lo que anunció el Estado, mediante el programa “Clubes en Obra” es una partida de 500 millones de pesos para impactar en unos 1.000 clubes de barrio y entidades deportivas.

El Litoral dialogó con Sergio Palmas, Subsecretario de Deportes de la Nación y mano derecha del Ministro Matías Lammens. Casi de la misma edad y también muy futbolero, aunque en el caso de Sergio es fanático de Racing Club de Avellaneda.

—Se anuncia con “Clubes en Obra” la mayor inversión pública de la historia en la Argentina. ¿Es así?

—Es un programa histórico, porque no hay antecedentes de una intervención semejante del Estado Nacional para los clubes de barrio, en claro mensaje de lo que representan para este Gobierno los clubes de barrio. Son 500 millones de pesos en esta partida para intentar alcanzar a más de 1.000 clubes y entidades deportivas en todo el país.

—¿Cuál es el espíritu de esto que el Presidente Fernández y el Ministro Lammens acordaron implementar?

—La idea es ayudarlos y acompañarlos, entiendo que los clubes de barrio fueron los más castigados con las distintas medidas y circunstancias de este crisis del coronavirus. Esta ayuda es para obras de infraestructura y ya mismo los clubes pueden aplicar vía web. Quiero contar a través de El Litoral que hay varios clubes de Santa Fe que ya lo han hecho y que pueden solicitar los montos que estamos estimando.

“Los clubes vienen de sufrir cuatro años de postergación y olvido por parte del estado. Hoy esa ecuación ha cambiado y desde el estado nacional es una prioridad atender a los clubes que ocupan un rol fundamental en nuestra sociedad”

Sergio Palmas

Subsecretario de Deportes de la Nación



—¿Hay piso y techo en cuanto a los montos de salvataje para los clubes?



—Es entre 500.000 pesos y 1.000.000 de pesos por cada club, con obras que tengan que ver con la infraestructura de la institución. Ejemplo: obras que el club estaba proyectando y se tuvo que dejar de lado por esta pandemia o debieron destinar esos recursos a otra cosa.

—Para que los clubes de Santa Fe tengan una idea: ¿cómo se gestiona esta ayuda?

—Deben aplicar por el sitio web, es algo sencillo. Hicimos una página bastante amigable respecto a las dificultades que habitualmente presenta para los clubes de barrio este tipo de gestiones, ya que a muchas les cuesta conseguir y mantener la Personería Jurídica, cuentas bancarias, etc. Lo tratamos de hacer simple para que todos los clubes puedan acceder. Hasta acá la devolución viene siendo positiva, que pasa no sólo por ayudar a los clubes sino también movilizar la economía, porque imaginamos 1.000 obras para generar trabajo y empleos en construcción.

“Entre 500.000 pesos y 1 millón” es el monto que puede recibir cada uno de los clubes que presente sus necesidades de infraestructura en este programa inédito que nace del pedido de Matías Lammens y el “Sí” de Alberto Fernández. “Se les va a depositar el dinero en una tarjeta llamada Construir”, para poder adquirir materiales en los corralones y contratar la mano de obra. Foto: El Litoral

—Se la hicieron fácil para que todos puedan inscribirse...

—La papelería es mínima. Le buscamos desde el Estado Nacional la idea de llegar a todos, un lema que nosotros tenemos como gestión, con requisitos mínimos para cada club. Cuando se pueda presentar alguna dificultad, con el tema del reconocimiento municipal o provincial, quiero decir que para este programa no se exigen los tres años de antiguedad de personería jurídica como lo exige la Ley de Clubes. Tampoco tomamos en cuenta ni condiciona en nada la masa societaria. Nosotros tenemos el fondo de emergencia a los clubes, de 60.000 pesos, por lo que al estar atado a la Ley de Clubes, ése sí exige otros requisitos; éste no. En el otro, por ejemplo, se pide “entre 50 y 2.000 socios”, algo que acá no aplica.

—El mensaje es muy claro en cuanto al objetivo que persiguen...

—En lo personal, invito a los clubes de Santa Fe que se inscriban, estamos en contacto con los municipios y las provincias. Allí estamos trabajando, día a día y muy bien con Claudia Giaccone y su gente. Que sepan que en el proceso los vamos a ayudar, tanto nosotros como el Gobierno local para completar la documentación.

14 clubes de la provincia recibieron aportes del programa Clubes en Obra y esta semana se sumarán otros 10. Desde la implementación del proyecto, ya “salieron” 200 subsidios a entidades de todo el país

—¿Cuál es el “tope” que puede recibir una institución por este programa de “Clubes en Obra”?

—Estamos hablando en 500.000 pesos y un millón de pesos por cada club. El subsidio tiene dos componentes: una parte de materiales y una parte de mano de obra. Lo que es mano de obra se transfiere directamente a la cuenta bancaria del club, porque es el club que decide qué monto va para una cosa y qué monto para la otra. A los materiales, en cuanto al monto, los va a recibir a través de una tarjeta “Construir”, que cada club la va a recibir a través del Banco Nación. Es una idea para transparentar el proceso: es como una tarjeta de débito, tipo la tarjeta “Alimentar”. En este caso se cargará con saldo para poder comprar en corralones, ferretería y demás artículos para la construcción. Entre los dos conceptos pueden solicitar entre 500.000 y un millón de pesos; es decir entre materiales y mano de obra.

—¿Qué tiene de especial la problemática específica de los clubes en Santa Fe?

—Con Claudia Giaccone —a cargo del área de Deportes en la provincia— trabajamos realmente muy bien y en su caso tiene un conocimiento territorial como Gobierno local para poder llegar a los que más lo necesitan. Si no estamos en el lugar podemos cometer errores y no llegar a los que más lo necesitan. En ese sentido, trabajamos muy bien con el Gobierno de Santa Fe, por lo que todos los clubes pueden aplicar.

—O sea: promesa de “trámite fácil” para el club chico...

—Es que hay mucha informalidad porque es costoso, no sólo en dinero sino en tiempo y energía tener todos los papeles en regla, con balances y demás cuestiones. La cuestión costo-beneficio nunca fue redituable para los clubes de barrio, porque el Estado no ha estado allí para auxiliarlos. La idea del Ministro, Matías Lammens, es buscar medidas para acercar a los clubes al Estado.

—¿Otra opción puede ser canalizar por las Federaciones de cada disciplina?

—Este programa lo armamos para que todas la variables apliquen. Hay 40 personas trabajando en las oficinas para que el club llegue directo, sin intermediarios. Y de paso nos sirve para tener un real registro de la cantidad en este programa. Nos sirve ese vínculo directo con los clubes, aunque eso no quita trabajar con las Federaciones, por lo que no cerramos ninguna puerta para vincularnos. La idea es llegar a los que más lo necesitan, todos pueden aplicar e iremos trabajando en cada caso. El programa está caminando muy bien.

—A propósito de los números: ¿se tiene una idea real de cuántos clubes o entidades deportivas hay en la Argentina?

—Es un tema difícil con el que nos encontramos porque el registro oficial de la Secretaría de Deportes habla de 890 clubes y está muy claro que ese no es el dato real. Es algo que fuimos “ensanchando” a partir de todas estas medidas, por lo que hoy estamos en 4.000 y pico. Pero la realidad es que estimamos que hay más de 10.000 clubes en todo el país e incluso el llamado “Observatorio de Clubes” afirma que hay cerca de 20.000 en la Argentina. Apuntamos con todas estas medidas y el acercamiento del Estado poder tener un registro correcto de la cantidad de instituciones que tenemos a lo largo y a lo ancho en todo el país.

Info: www.argentina.gov.ar/turismoydeportes

“El presidente Alberto Fernández armó un ministerio y le dio la responsabilidad a Matías Lammens de conducirlo para que el deporte vuelva a ocupar el lugar que merece. Clubes en Obra surge a partir de la voluntad de ellos dos, justamente, de atender a las necesidades de fortalecer los clubes”.

Sergio Palmas

Subsecretario de Deportes de la Nación

“Aplica para Colón y Unión”

—En el caso de Santa Fe, ¿pueden pedir esta ayuda Colón y Unión que realizan deportes profesionales?

—El programa en sí los habilita y ya tenemos clubes de Primera División de fútbol, como los dos de ahí, que han aplicado. En verdad, el espíritu es llegar a los que más lo necesitan. No es que los clubes de fútbol vivan en otro país y no sufren la crisis, pero está claro que tienen otras posibilidades. En esta primera etapa la idea es llegar al club de barrio, el que siempre estuvo a disposición para hacer un merendero, una copa de leche, una vacunatorio o poner camas para los pacientes del Covid-19. El Estado nunca estuvo ahí o lo hizo pocas veces, por eso la idea es darle asistencia a ellos.