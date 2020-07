https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este martes por la mañana

Conflicto en Cliba deja sin servicio de recolección diurno

Desde el gremio advierten que la empresa no tendría fondos para abonar el medio aguinaldo. Se realizó una asamblea y decidieron no salir a trabajar.

Crédito: Flavio Raina



Crédito: Flavio Raina

