La organización funciona en barrio Alfonso, en el suroeste de la ciudad

La Fundación Mundo Pequeño y su trabajo que no cesa en la pandemia

“Las necesidades de la gente del barrio no mermaron por el Covid-19. Al contrario, aumentaron”, dice el presidente de una fundación santafesina. Ello explica por qué tuvieron que acomodarse a la situación sanitaria que atraviesa el mundo y centrar su trabajo en la asistencia alimentaria y de vestimenta.

Caras visibles. Raúl Dalinger y su esposa Natalia Alfonso llevan adelante la Fundación Mundo Pequeño junto a un grupo de 30 colaboradores. Crédito: Flavio Raina

Por Mónica Ritacca SEGUIR Fundación Mundo Pequeño. Así se llama una organización esencial que funciona desde hace 14 años en barrio Alfonso de la capital provincial, más precisamente en calle Juan Díaz de Solís 1854.

Hoy, en el marco de la pandemia por Covid-19, las puertas de la institución están cerradas hacia afuera. Sin embargo, puertas hacia adentro continúa trabajando con muchísimos cuidados sanitarios por una sola razón: las necesidades de los chicos del barrio no cesaron. Muy por el contrario, aumentaron.

Raúl Dalinger es el presidente de la fundación. Cuenta que en el marco de la pandemia debieron adaptarse y brindar, pr ejemplo, un plato de comida a través de viandas y reconvertir espacios de la institución destinados a la realización de talleres en un ropero para cubrir la necesidad de vestimenta de muchísima gente que los contacta a través del facebook.

“El objetivo de Mundo Pequeño es integrar socialmente a niños en situación de vulnerabilidad. Lo hacemos a través de un comedor, de talleres de teatro, de apoyo escolar para niveles primario, secundario y ahora universitario, de profesionales que nos visitan y se ocupan de la salud de los chicos... Con la pandemia, todo eso quedó suspendido y nos adaptamos a esta realidad. ¿Cómo? Tratando de cubrir las necesidades básicas de vestimenta y alimentación que tiene nuestra gente del barrio” dice Dalinger. Y agrega: “Se extraña muchísimo el contacto con los chicos, porque somos una gran familia, pero ahora no nos queda otra que trabajar así”. De Salón de Usos Múltiples a ropero. El SUM de Mundo Pequeño se convirtió, en el marco de la pandemia, en el espacio donde se guardan y se clasifican las prendas de vestir que luego se les entrega a gente que las necesita.Foto: Flavio Raina Más de 115 familias Hoy en día, un centenar de familias de barrio Alfonso recibe ayuda por parte de la Fundación Mundo Pequeño. “Gracias a la gente que dona, al Estado provincial y municipal que brindan un aporte económico pero sobre todo a empresas privadas, se puede asistir a la gente”, asegura su presidente. Sin embargo, hay una pregunta que le da vueltas por su cabeza y le preocupa: ¿qué pasara luego de la pandemia?

“Post pandemia va a ser muy complicado. Creemos que va a crecer el número de chicos que vengan, y con necesidades más profundas. Si hoy es duro atenderlos de la puerta para afuera, porque sabemos que este lugar es muy necesario para ellos, cuando todo esto de la pandemia pase va a ser mucho más duro ver que se duplicó o triplicó el número de chicos que viene por un plato de comida caliente”, finaliza Dalinger. ¿Cómo surge Mundo Pequeño?

La idea de crear la fundación Mundo Pequeño en barrio Alfonso nació en Buenos Aires, cuando Raúl Dalinger y Natalia Alfonso, su esposa, eran voluntarios en una organización que visitaba cárceles.

“De todas las historias que escuchamos hubo una que nos conmovió muchísimo. Es la de un hombre que explicaba su presencia allí por no haber tenido otra opción. Nos contaba que era de Bahía Blanca y que, con 8 años, sus padres lo habían abandonado en Retiro. No los vio nunca más. Y no encontró opción más que la de creer, erróneamente, que podía refugiarse en las drogas”, cuenta el presidente.

Y agrega: “Ahí nació nuestro proyecto. Por eso definimos a nuestra fundación como un espacio que apunta a la prevención. No ves los resultados rápidos. Pero con el tiempo sí. Hoy en día Mundo Pequeño tiene 10 chicos que ya son universitarios, también alumnos que no repiten más y que logran terminar un secundario, hombres y mujeres que consiguen un trabajo de oficio... De los 30 voluntarios que tenemos, el 80 % son chicos del barrio. Chicos que le demuestran a todos que el refugio no está en las drogas y que se puede salir adelante”.

Sobre el nombre elegido para la fundación, su creador fue claro: “sabemos que no podemos cambiar todo el mundo. Pero sí que se puede empezar por un pequeño mundo para ver grandes resultados”.





Quedate en casa. Una de las peredes de la fundación está llena de dibujos de los chicos. "Los hicieron en el marco de la pandemia, y es una forma de tenerlos cerquita", cuenta Dalinger. Foto: Flavio Raina

Ficha institucional Nombre: Fundación Mundo Pequeño Dirección: Juan Díaz de Solís 1854, Santa Fe. Misión: Integrar socialmente a niños vulnerables. Años de funcionamiento: 14. Necesidades en el marco de la pandemia: mercadería no perecedera y vestimenta en buenas condiciones. Formas de contacto: 0342 154081019/ Facebook: Fundación Mundo Pequeño.