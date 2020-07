https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 07.07.2020 - Última actualización - 12:30

12:09

En diálogo con El Litoral, la ministra de Salud sostuvo que la curva empieza a ascender, pero que “vamos a saber cuándo fue la cresta cuando hayamos bajado”. Requirió a la población no relajar las medidas de prevención y reveló que el mate compartido aparece en todos los casos registrados. La agenda post pandemia.

Sonia Martorano "Todavía estamos lejos del pico de contagios de Covid 19" En diálogo con El Litoral, la ministra de Salud sostuvo que la curva empieza a ascender, pero que “vamos a saber cuándo fue la cresta cuando hayamos bajado”. Requirió a la población no relajar las medidas de prevención y reveló que el mate compartido aparece en todos los casos registrados. La agenda post pandemia. En diálogo con El Litoral, la ministra de Salud sostuvo que la curva empieza a ascender, pero que “vamos a saber cuándo fue la cresta cuando hayamos bajado”. Requirió a la población no relajar las medidas de prevención y reveló que el mate compartido aparece en todos los casos registrados. La agenda post pandemia.

Todavía se sigue pensando que la Covid no está, o que ‘a mí no me va a tocar’ ”, se alarma Sonia Martorano. Sobre todo cuando advierte en muchos casos el relajamiento de las medidas de prevención, reflejadas en el dato de que el mate compartido aparece en todos los casos de contagio registrados.



La ministra de Salud dialogó con El Litoral en viaje hacia nuestra ciudad después de haber participado de un operativo en Pérez. Y aseguró que aún se está lejos del pico de contagios, aunque el gobierno intentará no retroceder de fase en el aislamiento social.



- ¿Con qué se encontró en Pérez? ¿Ya tienen los resultados?

- Ayer se rastrearon 1000 viviendas, se tomaron 50 hisopados; algunos ya dieron negativos y hoy van a estar los demás resultados. Hoy (por este martes) sigue el operativo.



- ¿Podemos decir que estamos en la cresta de la ola de la pandemia?

- No, para nada. Lamentablemente no. Puedo decir que estamos en el momento en que la curva empieza a ascender, porque la cantidad de casos que tenemos es muy poca. Vamos a saber cuándo fue la cresta cuando hayamos bajado, pero además se mide por la cantidad de terapia ocupada, por la gravedad de pacientes, estamos lejos del momento más álgido. Tenemos casos, brotes como el de Pérez, el de Villa Constitución, otros casos que se están investigando. Pero no podemos hablar del momento más importante de la curva.



- ¿Y qué es importante saber o hacer en este momento de inicio de la curva?

- En este momento lo primero es tener la claridad de que la pandemia existe, porque todavía se sigue pensando que la Covid no está o “a mi no me va a tocar”. No hay que estar asustado, sino cauto. No hay vacuna por el momento y hasta que eso ocurra nuestra vida va a tener un cambio, más allá de la nueva normalidad a la que en algún momento vamos a poder ingresar. Entonces hoy es importante mantener la distancia, usar el barbijo, la limpieza de las manos y las superficies, que es el modo de prevenirlo. Pero, sobre todo, seguimos encontrando cuando hay contactos masivos o pequeños brotes, el mate en el medio. El mate comunitario. Ese es un tema que no va a ser para siempre, sabemos que la costumbre de compartir el mate con amigos y compañeros es muy nuestra, pero hoy no se puede. Y lo encontramos todavía en todos los contactos positivos. Si evitáramos el contacto a través del mate, probablemente evitaríamos el contagio de mucha gente, porque cada persona que se contagia tiene muchos contactos estrechos y cada uno genera otro círculo. Y en un momento se hace difícil de controlar.



- Son las mismas recomendaciones que se vienen haciendo desde marzo y sin embargo hay que seguir insistiendo cuando ya estamos en julio. ¿Cree que cambió la percepción del riesgo en la gente? ¿A qué obedece este relajamiento?

- Estoy convencida de que ven que en Santa Fe hay pocos casos, que no se ven tantas zonas con la gravedad que en otras; porque basta con mirar AMBA, Buenos Aires, para entender que la situación es complicada. Pero en Santa Fe no es así, producto de un combo interesante donde la gente tuvo mucho que ver porque ha respetado en su mayor parte la cuarentena y todas estas recomendaciones. Más las medidas de gobierno: ante un caso positivo, el equipo sanitario inmediatamente lo aborda, aisla, se trabaja cada caso de un modo muy profundo y territorial para evitar la propagación. Pero esto ayudado por la gente. Entonces digo que quizá en un panorama que en Santa Fe no parece complicado, no hay tantas personas internadas, no hay pacientes graves en este momento, creen que no va a llegar. Y aquí no va a llegar en tanto y en cuanto respetemos todas las medidas. Y hoy por hoy las medidas son que aquella persona que viene de Buenos Aires, tiene que ir a 14 días de aislamiento.



En todos los últimos casos, sea que vino alguien para el Día del Padre, para una visita o un trabajador, siempre tenemos alguien que llegó básicamente de provincia de Buenos Aires y se generaron los contactos. Y quien hace un trabajo periódico, cuando ingresa a nuestra provincia no puede socializar. En eso hay que ser muy claros porque es la vía principal de ingreso de virus.



- Esta consulta puede sonar a frivolidad, salvo que se entienda el contexto de Argentina y Santa Fe: se viene el Día del Amigo, y si el Día del Padre hubo reuniones, dentro de pocos días, éstas van a ser muchas más. Las recomendaciones tendrán que profundizarse.



- Que se hayan suspendido las reuniones sociales de lunes a viernes lo que estamos diciendo es que hemos visto en ese nivel algún grado de falta de autocontrol, porque puertas adentro el control es de cada uno. Si nuestros amigos son lo que más queremos, debemos cuidarnos. Entonces, las reuniones con distancia, con barbijo si hay mayores de edad, con todos los cuidados, y que no venga gente de afuera de la provincia. Nos juntaremos por zoom, nos hablaremos por teléfono y nos reencontraremos en otro momento. No es el momento de que vengan de otra provincia a juntarse. No es una prohibición, es un llamado a cuidarnos entre todos.



- ¿Se podría pensar en una nueva restricción, en volver a una fase anterior si la situación se complica?

- En lo posible hay una fuerte decisión de sostener las medidas con todo el sector productivo y preservar lo que tenemos. Siguiendo con este panorama, vamos a mantener la misma fase y las mismas medidas. Siempre se está revisando y si hay algo que nos produjera un nivel de alerta, es pasible de un cambio. Por el momento se están controlando los brotes que aparecen, pero por eso es importante tener en cuenta que en cada brote hay algo que lo desencadenó y pudo ser evitado.



- Es muy gráfico ese plano que presentan en los reportes diarios donde queda demostrado cómo, a partir de un caso, el virus se extendió a otras localidades.

- Lo mostramos para entender que no es que “yo no me cuido”. Si “yo no me cuido”, puedo contagiar a otras personas y entre ellas puede haber vulnerables, hipertensos, diabéticos, que seguramente la van a pasar mal.

En el espejo del mundo



La agenda está completa, y las horas de sueño son realmente pocas.



“Son meses que van a seguir complicados y exigen eso. Ya volverán otras cosas y un poquito más de cama. Pero es el momento de estar atrás de cada tema, de leer mucho, saber qué es lo nuevo, saber qué ocurre en el mundo. Porque están en una etapa diferente a la nuestra y podemos aprender mucho.



- El cambio de hemisferio nos dio la posibilidad de vernos en un espejo.

- La cuarentena precoz tuvo que ver con que leímos lo que ocurrió en otros países. Cuando comenzamos con el barbijo el 15 de abril, más allá de algunas recomendaciones en contra, también leímos lo que decían en algunos países asiáticos y en República Checa. Uno va recogiendo la información, va tamizando. Pero me impactaron varios artículos donde explicaban el tema de las muertes por infartos, por causas cardíacas evitables en Reino Unido y tenía que ver que la gente no consultaba. El tema está instalado ya en la agenda provincial de Salud.