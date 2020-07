https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuales serán las prioridades El Ministerio de Salud ya planifica la agenda post Covid

La Ministra de Salud, Sonia Martonaro, adelantó los ejes de la agenda los ejes de la agenda post Covid-19.

Cuando termine la pandemia, ¿cuáles van a ser las prioridades en materia de salud? ¿En qué temas se enfocaría la gestión?

- Hoy estamos trabajando con una agenda urgente que tiene que ver con Covid, y es importante llevarla adelante, porque va a tener un fuerte impacto en la salud y en la sociedad. Pero también estamos trabajando en una agenda no Covid, que tiene que ver con todas las enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes) y con la salud del niño. En este contexto se había generado un agenda post pandemia -en la cual ya estamos trabajando- para generar protocolos para gestión de riesgo y seguridad del paciente, que es un tema que la OMS lo tenía como prioritario antes de esta pandemia que nos ha interpelado a todos. Nosotros lo teníamos y lo retomamos para seguir trabajando en esa línea. Y para generar protocolos de estas características, para que no iniciemos recién en la post pandemia ese trabajo que ya estaba proyectado. Lo mismo en los mil días de los niños, para que cualquier niño que nazca, en el lugar que sea y en la condición que sea, pueda desarrollar todo su potencial genético. Esto tiene que ver con la alimentación, nutrición, el desarrollo cognitivo, la educación. Incluso cuando hablemos de estos primeros tres años, que tienen una proyección a futuro para generar un ciudadano con una buena calidad de vida y una buena inserción.



- ¿Les preocupa cuando pase este pico encontrarse con enfermedades que no fueron atendidas o denunciadas por los propios pacientes, por temor a un contagio por Covid?

- Justamente es lo que estamos leyendo que ocurrió en otros países. Tenemos esta posibilidad de leer o de ver qué ocurrió en Reino Unido, Italia, España. Y ocurrió eso: me llamó la atención el número de muertes no Covid y muchas que tenían que ver con enfermedades cardíacas. Y es importante en el día a día que nos está llevando para hacer los mapas, los aislamientos, para contener la enfermedad, rodeados de provincias que tienen números altos (Buenos Aires, Chaco), no agotar la gestión en esto. Por eso tenemos un equipo abocado a la gestión no Covid y comenzar a poner este proyecto de gestión de riesgo y seguridad del paciente para evitar que ocurra lo que sucedió en otros países.

Vacunación



La inmunización también forma parte de la agenda no Covid. “Tenemos un 83 % de niños en edad escolar vacunados, y el objetivo es llegar a diciembre con el 95 % de población cubierta”. En eso están trabajando el equipo de la directora de Epidemiología Carolina Cudós, y la responsable de Inmunizaciones Soledad Guerrero, en conjunto con Educación.