https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 07.07.2020 - Última actualización - 13:28

13:24

El gobernador confió en encontrar consensos para superar la situación, por encima de las diferencias políticas.

Reunión en gobierno Perotti con Lifschitz y el Frente Progresista El gobernador confió en encontrar consensos para superar la situación, por encima de las diferencias políticas. El gobernador confió en encontrar consensos para superar la situación, por encima de las diferencias políticas.

El gobernador Omar Perotti recibió este mediodía a una delegación del Frente Progresista Cívico y Social, encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, “con las mejores expectativas”, en orden a “construir” en beneficio de todos los santafesinos, en momentos particularmente críticos.



“Es un momento muy particular del país y también de la provincia, no hay espacio para mezquindades opositoras ni oficialistas, hay espacios para trabajar juntos, porque la gente está muy mal. Y lo que menos tenemos que darle son diferencias, disputas, que no ayudan a que el día a día pueda ser menos duro. Porque todos saben que lo es. Y ahí me parece que la política tiene que estar a la altura de las circunstancias, de los esfuerzos y los sacrificios que está haciendo la gente”, sostuvo Perotti antes de ingresar a la reunión.



“Me parece que si todos somos conscientes de la dificultad de la situación, la caída de recursos que ha tenido la provincia, los problemas que atraviesa cada uno de los sectores productivos, creo que se pueden construir propuestas diferentes, mucho más cercanas a la realidad, a lo posible. Y no me cabe duda de que esos es lo que está esperando la gente. Tengo cientos y cientos de pedidos diarios, de descripción de situaciones, a las que estamos tratando de dar respuesta. Incorporando una asistencia provincial para actividades que no se pueden desarrollar y que no están cubiertas por ninguna ayuda nacional, combinando programas de las dos jurisdicciones, para que ningún santafesino quede sin apoyo. Podemos ver si podría ser mejor, pero a cada uno estamos tratando de llegar. Empezando por la enorme cobertura en alimientos, con apoyo de los gobiernos locales, las iglesias. Esto me parece que constituye una buena base para el dialogo”.



Perotti estuvo acompañado por su ministro de Economía, Walter Agosto; de Gobierno, Esteban Borgonovo; y de Gestión Pública, Rubén Michlig. Por el Frente, acompañaron a Lifschitz el diputado nacional Enrique Estévez, Ariel Bermúdez en representación del intendente rosarino Pablo Javkin, Mónica Peralta, Gabriela Sosa, Gabriel Real, Fabián Palo Oliver y Felipe Michlig. No concurrió el intendente santafesino Emilio Jatón.

Al respecto, el senador Michlig consideró que “siempre es bueno hablar con el gobernador institucionalmente. Era una deuda que teníamos todos de poder conversar la Mesa del Frente Progresista con el gobierno provincial.



-¿Cuáles son los temas más importantes que tienen que estar en esta mesa?



- Seguramente va a estar la situación de municipios y comunas, la situación económica, la situación post pandemia, la asistencia a los sectores ue la están pasando muy mal en la provincia. Y, por supuesto, ponernos a disposición para que desde las cámaras de Diputados y de Senadores sigamos trabajando para este momento de pandemia.



- También parece un gsto distinto a lo que hace la oposición a nivel nacional? ¿Acá está la posibilidad de mostrar un gesto diferente?



- Siempre hemos propiciado el diálogo: cuando éramos gobierno, con los partidos de la oposición; ahora que somos oposición, tratando de hacer aportes propositivos. En lo que a mi me respecta y al interbloque de senadores radicales también nos interesa charlar de la situación de los municipios y comunas, cómo seguimos hacia adelante de la post pandemia: hoy hay sectores que la están pasando muy mal. Hoy teníamos una videoconferencia con hoteleros, gastronómicos, sectores que representan a los servicios de entretenimientos. Me interesa particularmente la situación de Sancor: sabemos que hay toda una iniciativa para darle una respuesta, una empresa emblemática que necesitamos que pueda trabajar. Nos interesa hablar este tema con el gobernador y tantos otros temas para que podamos dar las mejores respuestas en conjunto. Nos debemos a la sociedad y tenemos que trabajar en conjunto para encontrar el mejor camino.



- Teniendo en cuenta que está un referente importante del socialismo, como es Miguel Lifchitz ¿confía que a partir de ahora puede haber una nueva relación oposición-oficialismo, más constructiva, más madura?



- Eso es lo que corresponde. De nuestra parte, siempre estuvo eso.



- Hay otra relación con el radicalismo y pareciera ser que no lo fuera tanto con el socialismo. Al estar todos aquí hoy, ¿cree que eso puede cambiar?



- Tanto el radicalismo como el socialismo siempre estuvimos dispuestos a tener el mejor y mayor diálogo, encontrar la solución a los problemas de los santafesinos, encontrar las soluciones en conjunto, para que podamos avanzar. Tenemos responsabilidades en los obiernos ocales, gobernamos Santa Fe, Rosario, muchas ciudades, tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados, una gran representación en la Cámara de Senadores y tenemos que tratar de hacer los mejores aportes y estamos dispuestos para eso.



Con Fernández, desde Timbúes



Perotti confirmó que el presidente Albero Fernández “va a estar acompañándonos mañana en Timbués en un hecho de gran impacto. La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) culmina un proceso muy virtuoso del esfuerzo de todos sus asociados, para tener su propio puerto. Es una inversión que supera largamente los 140 millones de dólares, para que cada uno de los cooperativistas, productores locales de la provincia y de las provincias vecinas puedan optimizar todo un proceso que arranca en la originación de granos y la carga a granel, con salida desde ese puerto.



“El Presidente hubiera querido estar presente, pero por las medidas de prevención y resguardo nos va a estar acompañando de forma remota”, completó