Martes 07.07.2020 - Última actualización - 14:11

14:05

Llega la serie sobre la vida de Mercedes Sosa

Cinema 7 Films producirá una biopic sobre una de las cantantes populares más importantes de América Latina. Con el aval de su familia y de la Fundación Mercedes Sosa, serán 13 episodios que cruzan ficción y material inédito y recorrerán su vida personal y su obra artística

Nacida en San Miguel de Tucumán en 1935, Mercedes Sosa fue, no solo una cantante folcórica, sino la voz más importante del género en Argentina y una de las más importantes figuras de América Latina, porque llevó el folclore a un nivel de popularidad y masividad jamás visto. interpretó canciones volviéndolas himnos, como “Al Jardín de la República”, “Canción con todos”, “Alfonsina y el mar”, “Como la cigarra”, “Zamba para no morir”, “Solo le pido a Dios”, “La maza”, “Todo cambia”, “Duerme negrito” y “Calle angosta”, entre tantas otras. Es más que una leyenda o un mito, es casi una heroína.

Lo cierto, es que "La Negra" Mercedes Sosa tendrá su homenaje audiovisual. ¿El título? Mercedes Sosa - La Serie. Con el aval de su familia y de la Fundación Mercedes Sosa, serán 13 episodios que cruzan ficción y material inédito y recorrerán su vida personal y su obra artística.

Cinema 7 Films, productora audiovisual de Argentina (The last man; Soledad; Amapola; Fangio, el hombre que domaba las máquinas), empezó el desarrollo de esta producción prometedora. No es la primera vez que esta productora trabaja sobre la vida de la cantante tucumana. Ya había cosechado un gran éxito con Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica obteniendo grandes críticas y premios, y recorriendo el mundo en mas de 40 festivales internacionales.

“Nos llena de orgullo y alegría poder llevar a la pantalla la vida de nuestra abuela Mercedes, una mujer que ha sorteado todo tipo de dificultades, convirtiéndose en un símbolo de lucha y en una de las voces más importantes de toda América Latina. Tras años de trabajar junto a Cinema 7 Films (en Cantora y Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica) estamos seguros de que transmitirán el legado de Mercedes a su gente. Por eso, confiaremos material inédito de nuestra abuela, para que la escuchen y conozcan desde lo más profundo de su ser”, afirman Araceli y Agustín Matus, nietos de Mercedes.

Rodrigo H. Vila, director, productor y socio fundador de Cinema 7 Films, agrega: “Nuestra relación con Mercedes Sosa y su familia data de muchos años. Queremos retratarla tal cual era, con sus virtudes y sus tribulaciones, una heroína de carne y hueso. No tenemos dudas que el gran público se va a sorprender con esta serie, sobre todo el más joven”.

La serie busca hacerle justicia, ser un homenaje pero también una celebración de su vida y de su obra y del amor del público.