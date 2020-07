https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 07.07.2020 - Última actualización - 17:16

17:15

El PRO decidió anoche, luego de un encuentro virtual con sus principales referentes, formar una Mesa Ejecutiva con representantes de todos los sectores involucrados en su conducción, para agilizar los acuerdos necesarios para limar asperezas y facilitar los consensos internos.

Luego del comunicado por la muerte de Gutiérrez El PRO formará una mesa ejecutiva para lograr los consensos internos El PRO decidió anoche, luego de un encuentro virtual con sus principales referentes, formar una Mesa Ejecutiva con representantes de todos los sectores involucrados en su conducción, para agilizar los acuerdos necesarios para limar asperezas y facilitar los consensos internos. El PRO decidió anoche, luego de un encuentro virtual con sus principales referentes, formar una Mesa Ejecutiva con representantes de todos los sectores involucrados en su conducción, para agilizar los acuerdos necesarios para limar asperezas y facilitar los consensos internos.

En la mesa participarán Patricia Bullrich y Fernando De Andreis -por parte del expresidente Mauricio Macri-; los funcionarios porteños Diego Santilli y Eduardo Macchiavelli (enviados de Horacio Rodríguez Larreta); el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y el intendente Jorge Macri (en representación del sector de María Eugenia Vidal); y el senador nacional Humberto Schiavoni y el diputado Federico Angelini, por el interior.



La decisión fue adoptada luego del ruido generado internamente por la difusión el sábado último de un comunicado en el que, el PRO junto a sus socios de Juntos por el Cambio advirtió que el crimen del exsecretario presidencial Fabián Gutiérrez era de “extrema gravedad institucional”, entre otros conceptos, sobre los cuales no todos los integrantes del partido referenciado en Mauricio Macri estuvieron de acuerdo.



Ese comunicado llevaba la firma de Patricia Bullrich y Federico Angelini por el PRO; de Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén por la UCR; y de Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic por la Coalición Cívica.



Desde hace meses, el PRO tiene entre sus referentes en funciones ejecutivas posturas muy moderadas y más cercanas al Gobierno nacional -por ejemplo en el manejo de la pandemia de coronavirus- mientras los jefes del partido manifiestan posiciones más críticas.



De uno y otro lado



Se trata por un lado de un ala más dura, integrada por la actual titular del partido, Patricia Bullrich, avalada por el expresidente Mauricio Macri y acompañada por el exsecretario presidencial Fernando de Andreis, entre otros ex funcionarios cercanos al exmandatario.



En el otro lado se ubican el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su aliada en suelo bonaerense María Eugenia Vidal, junto a los intendentes de PRO en conurbano, como Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús) y Tres de Febrero (Diego Valenzuela).



Según indicaron a Télam fuentes del PRO, el objetivo de lo decidido ayer “no es intervenir sino ordenar un sistema que no funcionaba como para poder consensuar lo que sea necesario”.



“En la mesa de PRO nacional participan 50 personas y en la reducida 22 personas. Con esta nueva mesa ejecutiva de 8 integrantes se busca algo más ágil y consensuado, donde todos estén de acuerdo”, explicó la fuente, que insistió en que se logrará así un “sistema de limar diferencias más apropiado” a sabiendas de los dos sectores que hoy comparten ese espacio.



El tema se coló en un encuentro virtual -vía Zoom- que el PRO mantuvo el lunes por la noche, y, si bien ya estaba agendado desde hacía tiempo, sirvió para dejar en claro que varios referentes no compartían las palabras del comunicado.



Con el visto bueno de Bullrich, sin margen para negarse, se acordó que la Mesa Ejecutiva resuelva sobre qué se comunicará finalmente en todos los casos.



La mayoría de los integrantes de la nueva mesa ejecutiva participó del cónclave, organizado por Rodríguez Larreta, donde también hubo otros dirigentes, como el intendente Grindetti y la diputada Carmen Polledo.



Solicitud



En el debate, todos ellos acordaron pedir la mayor transparencia y celeridad en la investigación por la muerte de Gutiérrez; sin embargo, no todos consideraron necesario pedir que la causa pase al fuero federal.



Tampoco todos estuvieron de acuerdo con usar el término “gravedad institucional” para hablar del homicidio, aunque sí coincidieron en que la declaración del exsecretario como arrepentido en la causa de los cuadernos creaban un “contexto explosivo”, más allá de los móviles del crimen, indicaron las fuentes.



En tanto, entre sus socios de la UCR hay una situación casi calcada: mientras los gobernadores radicales -a cargo de Jujuy, Mendoza y Corrientes- prefieren no criticar públicamente al Gobierno en esos términos, el jefe partidario y actual diputado Alfredo Cornejo es uno de los promotores y protagonistas de las embestidas contra el oficialismo.



Críticas de Massot y Esteban Bullrich



El ex jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados Nicolás Massot consideró que “fue apresurado y falto de prudencia” que un sector de la oposición vinculara el asesinato de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner, a motivos políticos a raíz por el hecho de que era “arrepentido” en la causa de los cuadernos.



“Fue inoportuno eso y en ese sentido adhiero con las expresiones de preocupación de funcionarios de Gobierno, pero me pregunto si ellos no deberían tener prudencia respecto a otras causas como la de espionaje”, manifestó el cordobés.



Añadió: “Ese comunicado tiene seis firmantes pero yo no ocupo ningún cargo ni ningún rol en la coalición de partidos, me enteré como mucha gente por los medios. No creo que haya sido la mejor manera de aproximarse a los sucesos, habría habido mucho mejor una cuota de prudencia”.



Por otra parte, Massot también se refirió a la causa en la que se investigan presuntas tareas de inteligencia ilegal, de la cual fue víctima junto a otros dirigentes políticos, sindicales, sociales y eclesiásticos.



“Uno se siente atropellado y vulnerado cuando observa fotografías y videos que no sólo involucran a uno sino a la familia, mi casa, casa de familiares míos. Es muy chocante”, expresó el ex diputado.



En tanto, el senador nacional del PRO Esteban Bullrich pidió “dejar que actúe la Justicia” para determinar los motivos del crimen del Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner, y remarcó que “claramente hay diferencias en Juntos por el Cambio y dentro del PRO” al respecto, pese a lo cual subrayó que “la unidad va a seguir primando” en el espacio opositor.



“Hay que dejar que actúe la Justicia. Es muy importante esclarecer el asesinato y los motivos. No puede ser que un asesinato de este tipo esté sin esclarecer, para que todos tengamos en claro qué pasó con Fabián, sobre todo la familia”, sostuvo el dirigente opositor.



“Lo importante y relevante, más que el comunicado o cómo surge, es que la Justicia actúe para esclarecer el asesinato de Fabián Gutiérrez. Las diferencias internas son secundarias en cuanto a lo público: tenemos que estar discutiendo qué va a pasar con la cuarentena, cómo vamos a trabajar en conjunto con el Gobierno para resolver los problemas económicos”



Del Instituto Patria



El Instituto Patria criticó el comunicado emitido por Juntos por el Cambio en relación al crimen del ex secretario de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez al remarcar que “la falta de respeto al dolor de una familia y el uso político de tan lamentable suceso pone de manifiesto una vez más su absoluto desprecio por la vida democrática”.



“La Comisión Directiva del Instituto Patria repudia enérgicamente el contenido del comunicado de °JxC° que con total miserabilidad y sobrepasando todos los límites de la dignidad humana busca instalar nuevamente en la sociedad argentina el imperio del odio”, sostuvo el organismo que encabeza la vicepresidenta Cristina Kirchner y que preside el senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos).