"Si no reabren pronto, habrá una mortandad de pymes del turismo"

Martes 07.07.2020

18:25

El vicepresidente Regional Santa Fe de Came y secretario de Fececo, Adrián Schuck, trazó un panorama terminal para las pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector turístico, quizás las más castigadas por el aislamiento. La Provincia anunció una línea de asistencia.

Nuevamente surgen interrogantes sobre determinados sectores de la economía doméstica conforme pasan los días y la reapertura se les hace lejana. El turismo y sus derivados, como alojamientos, prestadores de servicios receptivos, comercio de cercanía, agencias de viaje, transporte, entre otros, no facturan un peso desde el 20 de marzo de este año.



Respecto de la necesidad de asistencia a sectores vinculados al turismo, el vicepresidente Regional Santa Fe de Came, Adrián Schuck, dijo a El Litoral que si este sector no reabre pronto “habrá una mortandad de pymes del turismo”.



“Entendemos que el sector turístico, incluidos los hoteleros y gastronómicos, será el sector de la economía más castigado al final de la pandemia, porque los otros sectores empiezan a tener un respiro, no para de decir que están salvados pero al menos para poder subsistir y empezar a reacomodarse. Lamentablemente habrá pérdida de todo tipo, incluidas las fuentes laborales. Las pymes se acomodarán a las nuevas reglas de la post pandemia pero una vez que se adapten es muy factible que las ventas no alcancen y habrá que cambiar ciertos paradigmas de trabajo, y quienes no se puedan adaptar rápido posiblemente que en el camino incluso con la reducción de todo tipo de costo de funcionamiento. A mi entender, lo único que puede hacer que esto cambie es la rápida reacción de dos sectores: el político y el gremial. Si ellos entienden la magnitud de la problemática que vamos a tener, probablemente puedan cambiar las reglas de juego, y a partir de allí el sector pyme del comercio, los servicios y la industria se podrá adaptar aún más rápido para seguir funcionando y dando trabajo. Pero si no se cambian las reglas de juego, lamentablemente tendremos pérdidas laborales, cierre de comercio y una inusitada caída en la recaudación del Estado”, describió el también dirigente de la Federación de Centros Comerciales de la Provincia (Fececo).



“Desde un primer momento -continuó- los comercios aprendieron a cuidarse y a cuidar a sus clientes a través de los protocolos de salud y paulatinamente fueron dejando abrir las puertas a través del modo delibery lo cual significó apenas un 5 o 10% de las ventas. Luego fueron probando con otras ramas del comercio, aunque todavía era todo demasiado liviano para el sector. Con el paso de las semanas se fueron ampliando las posibilidades de apertura en todo el territorio provincial y la parte de gastronomía y turismo, está quedando para el final en todo lo vinculado a los servicios turísticos. Yo entiendo que ya es necesario que se permita una apertura al sector turístico porque de no ocurrir en un tiempo breve habrá una mortandad de las pymes turísticas como servicios hotelería y gastronomía.



-¿A qué tipo de reacción política y gremial se refiere?



-En mi opinión hay una política errónea desde lo laboral. El concepto de doble indemnización no genera más trabajo sino el efecto contrario menos empleo. Si uno quiere tomar un empleado por algunos meses, no lo puede hacer, es imposible, porque corre el riesgo de tener un juicio laboral. La ley de ART, por ejemplo, debería salir casi obligatoriamente porque en las provincias en las cuales está aprobada se pagan un 3 o 4 por ciento menos que aquí en Santa Fe, significaría que se dejen de sacar a los sectores empresarios y pymes alrededor de 200 millones de pesos por mes. Sí ese monto se pudiera volcar al empleo tendríamos un mejor panorama laboral en la provincia de Santa Fe. Es una herramienta que está aprobada en la mayoría de los lugares productivos de la República Argentina.



“Es una de las tantas reglas de juego que deben cambiar, pero fundamentalmente debe haber un consenso entre el sector político, siendo más eficiente en el gasto público; también debe estar el sector gremial despojándose de los egoísmos, y el sector empresario poniendo todo lo que tenga que poner para que las pymes funcionen y den trabajo, porque representan el 70% del empleo privado del país y esa plata queda en el país, no se la llevan afuera. A lo largo de la historia está comprobado que después de una guerra los países que salen a flote más rápido son aquellos que ponen a las pymes en valor. El regionalismo tiene que ponerse en valor nuevamente”, indicó el dirigente pyme, oriundo de San Javier.



-Apuntar a las economías regionales para hacerse fuerte desde allí, parece ser el desafío. Y en eso se incluye el sector turístico, que tanto ha costado formar y profesionalizar...



-Es tal cual así. En diferentes partes del mundo, el turismo es la quinta industria y aquí en Argentina es algo que se venía potenciando desde hace muchos años en cuanto a capacitación y servicios, tratando de fomentar el turismo internacional. Uno siempre miraba la balanza y veía muchos más argentinos que se iban al exterior que los extranjeros que llegaban a nuestro país. Buenos Aires hoy, en términos de turismo internacional, está sufriendo un gran golpe. Pero no hay que olvidarse del turismo rural y diferentes destinos que se fueron potenciando en todas las provincias incluida Santa Fe, sobre todo a partir del turismo de eventos qué potencia además otros sectores como los servicios y el comercio.



-¿Con los protocolos adecuados ustedes creen que es factible hacer una reapertura del turismo, aunque sea de cercanía?



-Puntualmente creemos que los protocolos han llegado para quedarse. Entonces sobre esa base creemos que es el momento de reabrir el sector turístico. Lamentablemente todavía no hay una vacuna para este virus, pero habrá que enfrentarlo con todos los cuidados que tenemos a disposición. Pero creo que los alojamientos, los hoteleros, los gastronómicos y los servicios vinculados al turismo necesitan trabajar en forma urgente.



Fuente de trabajo



-Se habla de que en la provincia se han perdido 16.000 puestos de trabajo directos. Una gran parte le ha tocado a las pymes vinculadas al comercio y los servicios. ¿Ustedes qué tipo de salida analizan con respecto a lo que viene?



-En primer lugar necesitamos que haya un consenso entre todos los sectores. Pero fundamentalmente lo que se necesitará a futuro es un salvataje para las pymes por parte del Estado nacional, ya que hay miles y miles de pymes que están en serio riesgo de desaparición. Lamentablemente desde que comenzó la pandemia hay 50.000 millones de cheques rebotados que están dando vueltas en el sistema. Entonces lo que se necesita es un rescate financiero urgente. Y en este tiempo notamos que el gobierno provincial ha estado ausente en este tema. Se han destinado tan sólo $132 millones para el sector comercio y servicios frente a una situación desesperante, pero es un monto que no alcanza para cubrir prácticamente nada ya que estamos hablando de 350 localidades, lo que significa alrededor de $30.000 por comercio. Puede ser un paliativo para algún mes pero no alcanza para darle una solución al problema de fondo. Sí han hecho un buen aporte desde la EPE a partir del congelamiento de tarifas, eso fue algo que nos ayudó mucho. Y habrá que pensar en una nueva ley financiera, porque los bancos en todo este tiempo estuvieron ausentes totalmente. Desde la Afip tampoco nos hicieron las cosas muy fáciles, ya que debería ser uno de los organismos del Estado que también colabore en el rescate a las pymes; hoy por hoy ha aumentado su tasa justo cuando estamos hablando de que las personas necesitan una ayuda económica. Por otro lado, el Banco Central, con normativas de los años 70, poniendo palos en la rueda para que los sectores vinculados al comercio y los servicios pueden acceder a los créditos impulsados por el gobierno a una tasa del 24%, los cuales han llegado a pocos comercios. Ni hablar los de tasa cero, que prácticamente han llegado a apenas un puñado de comercios. Entonces la pregunta es por qué anunciamos algo que después no le soluciona nada a nadie.

Asistencia económica

Este martes, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, a través del Decreto 0607, amplió el listado de beneficiarios del programa de Asistencia Económica de Emergencia incluyendo a las actividades y servicios correspondientes a cabañas y bungalows, hostels, hosterías o posadas, alojamientos rurales, residenciales, guías de pesca y guías de turismo con asiento en el territorio provincial.

Esta medida, impulsada desde el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, se lleva adelante en razón de la grave situación por la que se encuentra atravesando el sector, al efecto de preservar los puestos de trabajo y las unidades económicas abocadas al desarrollo de la cadena turística local.

El secretario de Turismo, Lic. Alejandro Grandinetti, destacó “que se han entregado cerca de 68 millones de pesos para todos estos sectores que no han podido abrir sus puertas y que no tienen ningún tipo de asistencia por parte del Gobierno Nacional. Ya que de los 3.000 inscriptos hay 1.554 beneficiarios que han recibido esta ayuda por parte de Nación”.

Esta ayuda provincial es para aquellos sectores que no habían sido comprendidos en el Programa de sostenimiento productivo, u otras ayudas de la Nación.