Martes 07.07.2020

19:43

Por la crisis

Comerciantes le piden a la Nación que este 10 de julio no sea feriado

Como la actividades turísticas están restringidas, consideran que "no tiene sentido" el día puente.

Crédito: Guillermo Di Salvatore

