Martes 07.07.2020 - Última actualización - 20:50

Desesperado pedido de ayuda Su hijito está internado con un tumor y la burocracia impide que reciba un tratamiento adecuado

Un padre realizó un pedido desesperado. Intenta salvar la vida de su hijo, un niño que tiene un tumor, y por el momento no recibe respuesta. En este, como en muchísimos casos, la burocracia se impone y atenta contra la urgencia del caso.



José Acosta explicó que Mateo “tiene un tumor que se ubica detrás de la nariz, se lo diagnosticaron hace dos meses en el Cemafe y es de crecimiento rápido”. De allí fueron derivados al Hospital de Niños “Orlando Alassia”, donde a su vez “se iniciaron los trámites para la derivación, porque ese tipo de cirugías no se hacen en Santa Fe, sino que se hacen en el Hospital Garrahan”, en la Ciudad de Buenos Aires.



“A partir de ahí tuvimos ciertas trabas burocráticas, porque la cirugía requiere insumos que se pidieron y no llegan, no están, Nación y provincia no se hacen cargo, y yo ya no sé de quién depende”, relató José.



A esta situación, por demás desesperante, se sumó la complicación del cuadro de salud de Mateo, que fue empeorando. “Hace dos meses que no respira por la nariz, sino que respira por la boca, y tiene dolores porque el tumor va haciendo presión sobre el paladar, se adormece, tiene dolores en la cara y sangrado en la nariz”. Este martes “vinimos para una consulta, y terminamos con Mateo internado en Terapia Intensiva”, dijo el papá.

José recordó que “hace 15 días nos dan la derivación al Garrahan y desde el Garrahan nos dan la negativa, nos dijeron que no podíamos ir porque si bien la patología de Mateo es importante, su estado en sí no era grave”, sin embargo, en las últimas horas con la internación del niño, todo cambió: “hoy la situación es grave y su vida corre riesgo, y por el momento no lo podemos trasladar, y no sé qué va a pasar”.



“Es necesario que los insumos lleguen ya. No sé su costo, no sé si se hizo la licitación o si se buscaron proveedores, pero necesitamos los insumos y que por favor nos ayuden”, suplicó José.