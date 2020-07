https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Peste negra en Mongolia

Para la OMS el caso de peste bubónica en China no constituye una amenaza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó este martes que está supervisando de cerca los casos de peste bubónica en China, enfatizando que la situación no representa una gran amenaza y está "bien gestionada".

