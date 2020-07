Cvitanich: "La gente nos pone en un lugar superior y muchos se la creen"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Darío Cvitanich, delantero de Racing, dio una charla sobre lo que significa ser jugador de fútbol y su futuro como profesional.

El delantero de Racing Darío Cvitanich aseguró este martes que los futbolistas no son "22 boludos atrás de una pelota" y explicó que detrás hay mucha gente que depende de ellos.

"En el fútbol se genera mucho dinero porque se lucra con la pasión. La gente es muy fanática y consume todo. No somos 22 boludos atrás de una pelota. Detrás nuestro hay mucha gente que depende de nosotros", aseguró Cvitanich.

Cvitanich brindó una charla para la Asociación del Personal de los Organismos de Control de la Ciudad de Buenos Aires (APOC CABA) y en declaraciones que replicó "Espacio Acadé", señaló que la gente pone al futbolista "en un lugar en el que no deberíamos estar".

"Hay muchos que se toman atribuciones que no le corresponden por eso. Se la creen. A los chicos no hay que decirles que estudien por si no llegan. Hay que decirles que estudien siempre y aún más si llegan", afirmó.

Luego dijo que se siente "un privilegiado" para "poder jugar a la pelota", y sostuvo que "en ese ámbito hay una burbuja" en la que colocan a los jugadores y a veces eso les provoca "perder el camino".

"En la vida me tocó ser un privilegiado para jugar a la pelota. No me permito diferenciar al fútbol de la vida. En ese ámbito hay una burbuja en la que nos ponen y a veces nos hace perder el camino. Si no estás bien rodeado, la tentación te consume. Es un mal habitual en el fútbol", agregó.

Además, el goleador "académico" agradeció el cariño que le brinda la gente de Racing algo que sucedió "desde el primer día" y por eso dijo que eligió quedarse en la entidad de Avellaneda.

"Me siento respetado por los clubes argentinos. Yo los respeto a todos, es mi línea de conducta. Muchas veces no me fueron frontal en mi carrera. Yo trato de ser frontal y sincero. El fútbol me dio más de lo que imaginé. El día que me retire no sé si me veo al mando de un grupo como DT. Quizás sí en otro rol", explicó.

