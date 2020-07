"Mis familiares se emocionaron con mi llegada a San Lorenzo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero Jonathan Herrera comentó que los integrantes de su familia “se emocionaron” cuando supieron de su vinculación con San Lorenzo, el club que lo contrató para la próxima temporada en Primera División. “Mis familiares se emocionaron y hasta se pusieron a llorar cuando se enteraron del pase. Ellos saben de lo que tuve que patear en canchas de ascenso y de mi recorrido por el fútbol” expresó el atacante, de 28 años, pero de nutrida carrera en las divisiones menores del fútbol argentino.

“No me olvido cuando mi vieja me daba 5 pesos para viajar, cuando viajaba en tren-colectivo-colectivo para ir de Ituzaingó a González Catán para entrenarme”, contó el goleador, que durante la pasada temporada militó en Central Córdoba de Santiago del Estero. Herrera empezó su carrera en la Primera D, vistiendo la camiseta de Centro Español (2009-2013)), aunque luego fue subiendo de categoría y pasó a Deportivo Riestra (2013-2017; 2017-2018; 2018-2019), club en el que brilló en tres períodos, a punto tal de haber marcado 104 goles en 166 encuentros oficiales. “En (Deportivo) Riestra pasé los mejores momentos de mi carrera. Ahí me hice reconocido y le estaré agradecido a la gente del club eternamente” reveló el atacante al programa “Closs Continental” (AM 590).

El delantero también jugó en la Primera Nacional con Ferro (2017-2018; 12 partidos, 8 goles), a la vez que también incursionó con poco éxito en el fútbol de Venezuela (Atlético Venezuela, 2017) y Chile (Audax Italiano, 2018). El atacante estuvo a punto, inclusive, de sumar una nueva experiencia en el extranjero, debido a que Alianza Lima estaba dispuesto a efectuar un buen desembolso económico para comprarle a Riestra el 50 por ciento de su pase. Sin embargo, el jugador prefirió quedarse en la Argentina. “Le dije a mi representante que prefería quedarme en San Lorenzo. Pero, tal vez, 24 horas más y me iba a Perú”, confesó Herrera.

El goleador reveló que “en los próximos días firmaré mi contrato” y se pondrá automáticamente a las órdenes del nuevo DT del Ciclón, Mariano Soso. “Sé que tendré que remarla para ganarme un lugar. Pero en mi carrera siempre lo hice y no me asusta”, reflejó.