Lo que era un rumor se convirtió en realidad, Fernando Alonso regresa a la Fórmula Uno y será para Renault, equipo con el que ganó dos campeonatos mundiales, 2005 y 2006.

El piloto asturiano de 39 años, competirá desde el 2021 y tendrá un contrato por dos años con opción de un tercero.

Alonso será compañero de Esteban Ocon la próxima temporada y sustituirá a Daniel Ricciardo que se marchará a McLaren.

OFFICIAL NEWS



🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



👉 https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN