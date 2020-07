https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Actualmente en la Fórmula 2 Mick Schumacher empeñado en correr en la Fórmula Uno

Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher, reiteró que su meta es llegar a la Fórmula 1.

"No hay un plan B y nunca lo hubo. Porque si hay un plan B, uno no se concentra realmente en el plan A", dijo Schumacher en entrevista para la edición alemana de agosto de la revista "Playboy".

Al piloto de la Fórmula 2 de 21 años, integrante de la escudería italiana Prema, se le preguntó qué pasaría si no funcionara su desembarco en la Fórmula 1.

Schumacher respondió que desde muy temprano tenía en claro que más adelante quería ser piloto como su famoso padre.

"Tenía once años y estaba sentado con mi padre en camión de carreras en el cartódromo de Kerpen (Alemania). Me miró a los ojos y me preguntó: '¿Realmente lo quieres?'. Yo solo asentí. Desde entonces subordino todo al deseo de llegar a la Fórmula 1", relató Mick Schumacher, que espera hacer realidad su sueño en 2021.

Quizá este año aún se le presenta la oportunidad de participar en un entrenamiento de viernes de la Fórmula 1. "Lógicamente sería positivo si puedo dar algunas vueltas", dijo Schumacher a la cadena televisiva Sky.

El piloto del equipo de la nueva generación de Ferrari podría llegar a correr a fines de año para Alfa Romeo. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus, la Fórmula 1 redujo este año su calendario de carreras. "Hay muchas menos opciones de correr un viernes", dijo Mick Schumacher.

