Kanye West propone una presidencia antivacunas y "al servicio de Dios" para Estados Unidos

No era una broma: el rapero quiere llegar a la Casa Blanca con el Birthday Party, nombre que ha puesto a su partido político porque "cuando yo gano, es el cumpleaños de todo el mundo".

Lo de Kanye West asegurando que va a presentarse como candidato a la presidencia de los Estados Unidos es como el cuento de Pedro y el lobo: lo ha dicho tantas veces que nadie le cree. Pero esta vez parece que va en serio. Tanto, que el rapero ha concedido una entrevista exclusiva en Forbes para hablar de su candidatura a las elecciones de 2020 en la que desgrana algunas de sus ideas políticas. Y a juzgar por sus respuestas, confirmamos que más de uno desearía que todo fuera una broma.

Sobre todo los que sueñan con que Donald Trump no sea reelegido para que la actual política sanitaria del país cambie. Especialmente ahora que se ha demostrado que la gestión de la crisis del coronavirus del actual presidente ha sido un desastre. Para empezar porque Kanye confirma algo inédito en cualquier candidato hasta el momento: no cree en las vacunas.

“Rezamos para que haya una cura a esta enfermedad. Rezamos por la libertad. Pero todo esto en el fondo tiene que ver con Dios: tenemos que parar de hacer cosas que le hacen enfadar”, afirma el marido de Kim Kardashian cuando el entrevistador le pregunta sobre cómo su gobierno trataría de resolver esta crisis. Algo que para el rapero no pasa por encontrar una vacuna, como afirman los expertos de todo el mundo.

“Muchos de nuestros hijos están siendo vacunados y se han quedado autistas. Así que cuando dicen que la solución al Covid es la vacuna, yo tengo mis dudas. Esa es la marca de la bestia. Quieren ponernos chips dentro nuestro cuerpo, quieren hacer toda clase de cosas para que no podamos cruzar las puretas del cielo. Y lo siento mucho cuando digo esto, pero hay humanos que tienen al diablo dentro”, explica West, que curiosamente desvela que él pasó la enfermedad en febrero.

Más allá del suicidio político que supone hacer estas declaraciones, sobre todo teniendo en cuenta que la gestión de la crisis ha sido lo que ha hecho caer a Trump en todas las encuestas, lo cierto es que a Kanye parece importarle muy poco que haya gente que no le vaya a votar por ello. O mejor dicho, su ego no le permite valorar que haya gente que no vaya a hacerlo. “Esto es como todo lo que hago en mi vida. Me presento para ganar. Pero al final todo lo decide Dios, así que si no gano en 2020 porque él no quiere, será en 2024”, sentencia West, que revela que su partido se llamará Birthday Party porque “cuando yo gano es el cumpleaños de todo el mundo”. Tal cual.

“Trump es el presidente que más ha permitido en los últimos años que Dios forme parte de la conversación. Yo me presentaré a candidato del Partido Republicano si él al final no lo hace. Pero si vuelven a nominarle, haré mi carrera presidencial como partido independiente”, desvela Kanye, cuyo hipotético gobierno seguiría la misma dirección que el actual.

Es decir: defendiendo que “América primero”, luchando contra derechos sociales como el aborto porque es “provida tal y como dice la palabra de Dios en la Biblia” y obligando a rezar en los colegios porque “el temor a Dios aleja a los niños del demonio” y, consecuentemente, de “las drogas, el asesinato y el suicidio”. Aunque su “gran prioridad” será eliminar los químicos que aparecen en productos como “desodorantes o pastas de dientes” porque afectan a nuestra “habilidad para estar al servicio de Dios”, concluye. Nos está quedando un 2020 precioso, ¿verdad?