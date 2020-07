https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 08.07.2020

Los hinchas “leprosos” se ilusionan Newell‘s sueña con Lionel Messi, total, soñar no cuesta nada, ¿no? Las idas y vueltas del crack argentino para renovar su contrato con el Barcelona y la tirantez que existiría entre el rosarino, el entrenador y el presidente de la entidad catalana hace que los corazones rojinegros del Parque Independencia palpiten cada vez más acelerados.

“Mirá la delantera que vamos a tener: ‘Nacho’ (Ignacio Scocco), Messi y ‘Maxi’ (Maximiliano Rodríguez). Ni yo lo puedo creer. Es un sueño. Total soñar no cuesta nada”, se ufana Ezequiel, un hincha de Newell‘s enfundado en una campera del club que trabaja como cadete con su moto en el reparto de viandas de un restaurante del barrio Tablada, en el sur de la ciudad santafesina de Rosario.

Así viven los hinchas de Newell‘s su ilusión de que Lionel Messi, el rosarino del barrio la Bajada, mejor jugador del mundo y capitán de Barcelona, se ponga algún día la camiseta que vistiera fugazmente en el predio infantil Malvinas, que el club posee en el barrio Echesortu.

“Acordate de esto: en junio del año que viene, Leo (Messi) viene al Parque”, pontifica un periodista rosarino con línea directa con uno de los principales dirigentes de Newell‘s, quien trabaja desde hace años por cumplir con el sueño que desvela a los hinchas del club del Parque Independencia.

Consultado sobre esta posibilidad, otro de los dirigentes más importantes de Newell‘s la baja a la realidad de un plumazo: “No va a venir Messi. Él es figura e ídolo en el mejor club del mundo, su familia vive en Barcelona, sus chicos van a la escuela allá. ¿Cómo hacés para cambiar toda tu vida de un día para el otro? Esto es un tire y afloje hasta que renueve el contrato. Me llaman los periodistas de Barcelona para preguntarme esto y les digo lo mismo”.

Las diferencias que trascendieron entre Messi y el mundo Barcelona alimentan la ilusión de los hinchas de Newell‘s por cumplir con el viejo sueño de la vuelta del hijo pródigo, como ocurre en los últimos años cada vez que “Lío” posterga por unos meses la renovación de su contrato con el club catalán, que en la última firma incluyó una cláusula que lo faculta a jugar un año en Newell‘s antes de retirarse.

En este sentido, el “Patón” Nahuel Guzmán, arquero de Tigres de México y ex golero de Newell‘s y de la Selección Argentina, contó que incluyó en su último contrato una cláusula en la que el club le permite venir a jugar un año al equipo del Parque si Messi firma contrato con la entidad de su infancia. “Ellos me dijeron que sí, total nadie pierde nada, y ¿quién te dice que el día de mañana se dé?”, confía el “Patón” desde México, como para alimentar la ilusión de los hinchas.

Otro cronista rosarino sostuvo este martes en la emisora AM 1330 que “si Barcelona vende a Messi a otro club europeo, supongamos en 100 millones de euros, para poner una cifra cualquiera, Newell‘s cobrará un porcentaje de ese monto en concepto de derechos de formación porque “Lío” jugó en Malvinas”.

Sin embargo, uno de los principales dirigentes de Newell‘s informó luego que “eso es imposible porque Messi jugó en el fútbol infantil, en Malvinas, y al club no le corresponde cobrar derechos de formación a esa edad”. Justamente Newell‘s fue el primer club argentino que cobró un porcentaje de derechos de formación cuando vendió el pase del arquero Sebastián Cejas a Roma de Italia, que no incluyen al fútbol infantil y que rigen entre los 12 y los 21 años de edad del jugador, según establece la FIFA.

Messi, de 33 años, que tiene una casa de película con vista al río Paraná en la localidad santafesina de General Lagos (a 26 kilómetros al sur de Rosario) compró ahora cinco lotes en el Country Kentucky, de la vecina ciudad de Funes, al oeste del Gran Rosario, donde construye otra vivienda cinematográfica, que sirve como otro ladrillo en la pared del sueño de los hinchas de Newell‘s de verlo con su camiseta.

Kentucky es el country del Gran Rosario donde viven o tienen casas numerosas figuras del fútbol rosarino, desde Javier Mascherano, Maximiliano Rodríguez y Lucas Bernardi hasta Angelito Di María, el “Kily” González y el “Patón” Bauza, entre otros.

De todos modos, otro dirigente rojinegro de la mesa chica contó, consultado sobre la pregunta del millón: “Este año cumplo años de casado y me voy a ir con mi esposa a la luna. Yo no digo que Messi no pueda venir a Newell‘s. Es el sueño de todos los hinchas y no vas a encontrar a uno solo que no quiera eso. Hoy es imposible, pero en el fútbol, que es muy dinámico como todo, nada es imposible. Por eso digo que, hoy por hoy, existen las mismas chances de que Messi venga a Newell’s como de que yo me vaya a la luna”.

Bíttolo Ya es “leproso”

Newell’s Old Boys compró el 80 por ciento del pase del marcador lateral izquierdo Mariano Bíttolo, informó el club rosarino en su cuenta de Twitter. “A Bíttolo le compramos el pase, era el caso más accesible porque negociamos directamente con el jugador”, comentó un dirigente del club del Parque Independencia. El bonaerense Bíttolo, de 30 años, ex Vélez y Colón, entre otros, estaba a préstamo en Newell’s y los dirigentes rojinegros no contaban con la posibilidad de renovarle el contrato sin antes adquirir una parte de la ficha.

Además, se espera la respuesta del Benfica de Portugal sobre la renovación del préstamo del defensor Cristian Lema, también de 30 años, cuyo vínculo concluyó el 30 de junio. “Ahora nos falta Lema, comprarle el pase a Benfica es imposible, así que la única chance es que ellos quieran renovar el préstamo”, puntualizó otro dirigente.