Miércoles 08.07.2020 - Última actualización - 18:01

17:59

Aunque los encontraron en flagrancia, no hay detenidos.

Escándalo en Mar del Plata Casi 300 personas se organizaron para robar un cableado subterráneo Aunque los encontraron en flagrancia, no hay detenidos.

Un grupo de alrededor de 300 personas se autoconvocó en las cercanías del barrio SOIP y comenzó a robarse el cableado telefónico de la zona, tras cavar fosas a lo largo de unas diez cuadras.

El insólito caso se produjo este miércoles a la madrugada y continuó durante la mañana, a pesar de la presencia policial luego de que los vecinos de la zona denunciaran que tenían cortado el servicio telefónico. Según denunciaron los habitantes del área que comprende los barrios Las Canteras y Santa Celina, se trata de alrededor de 300 hombres y mujeres que arribaron al lugar y comenzaron a cavar fosas a lo largo de unos mil metros.

Luego, sustrajeron los cables propiedad de la firma Telefónica, que estarían valuados en aproximadamente más de 300 mil pesos. En cuestión de horas, arribó personal del CPC Sur y la comisaría quinta, pero hasta el momento no se produjeron detenciones.

“No entiendo por qué nadie hace nada. Los fiscales de Flagrancia y de turno saben de la situación y hasta hoy a la mañana no habían ordenado detener a nadie. La policía está ahí mirando, como si no pasara nada, y es gravísimo el mensaje que se da: dicen que no pueden detener a tanta gente porque es un problema social. No lo puedo creer”, declaró un vecino enfurecido.

Conforme pudo saber este medio, en un comienzo la Justicia no tomó intervención en el hecho porque desde la empresa prestadora del servicio telefónico no habían realizado ninguna denuncia. Sin embargo, con el paso de las horas, los investigadores se interiorizaron y ordenaron al personal policial que se apersone en Antártida Argentina y Cardiel para interrumpir las acciones del grupo autoconvocado e instarlos a que tapen las fosas que cavaron durante las últimas horas.