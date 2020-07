Exconvicto con orden de captura acusado por violencia de género

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo buscaban desde diciembre por múltiples ataques a su ex pareja y a su familia. En 2009 lo investigaron por intentar asesinarla.

Un ex convicto quedó en prisión preventiva por múltiples hechos de violencia contra su ex pareja. Maximiliano Rodolfo Fioretti (32) tenía una orden de captura que data de diciembre de 2019, ya que desde que obtuvo la libertad condicional el año anterior comenzó a agredir a su ex y a la familia de ella.



El hombre cuenta con una causa de 2009 por el intento de homicidio de la víctima y fue condenado en 2015 a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por varios hechos violentos. El momento en el que él obtuvo el beneficio de la condicional marcó el final de la tranquilidad de su ex, sus familiares y los cinco hijos menores de edad que tiene.



La primera vez que Fioretti se presentó en la casa de ella para agredirla fue el 6 de junio de 2018, a media mañana. La golpeó y se retiró del lugar. Ella lo denunció en la subcomisaría tercera, ubicada en el corazón de barrio Las Flores, y por más de un año no volvió a sufrir otra situación violenta en manos de él.



Pero todo cambió hacia finales del año pasado. Primero la mañana del sábado 26 de octubre, alrededor de las 7.30, el imputado utilizó una vara de madera para romper el vidrio de la puerta de ingreso de la casa de la abuela de su ex mujer, en un claro gesto intimidatorio. Ese mismo día por la noche Fioretti volvió a la casa de San Juan al 6200 para insultar y amenazar a la propietaria y a su expareja, que se encontraba allí: “Me las vas a pagar, te voy a matar a tu abuela y después seguís vos”.

Agresión salvaje

Un mes más tarde, el 23 de noviembre de 2019, el imputado se presentó en el domicilio donde la mujer y sus cinco hijos menores de edad residen. Cuchillo en mano, ingresó y se dirigió hacia su ex, pero la hija de 12 años se interpuso, forcejeando con Fioretti. La joven logró sacarle el cuchillo, aunque terminó con una herida.



Estar desarmado no significó un impedimento para el hombre, que avanzó sobre su exmujer mientras la amenazaba de muerte. La golpeó, primero con sus puños y después con el palo de una escoba que estaba en el lugar y no paró hasta que ella perdió el conocimiento.



Tras agredirla salvajemente, Fioretti se acercó a la casa de la abuela de la joven para amenazar con asesinar a la dueña y a su nieta, incumpliendo con una medida de distancia impuesta por el Tribunal Colegiado Nº 2 de Familia el 25 de septiembre de ese año.



La fiscal de la Unidad Especial de Violencia Familiar Milagros Parodi imputó a Fioretti como autor de los delitos de “lesiones leves dolosas calificadas por la relación de pareja y por el contexto de violencia de género”, “daño”, “amenazas”, “amenazas calificadas por el uso de arma y lesiones leves dolosas calificadas por la relación de pareja y por el contexto de violencia de género” y “amenazas e incumplimiento de mandato judicial”, todo ello en concurso real entre sí.



En una audiencia presidida por el juez de la IPP Octavio Silva, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación comunicó que, junto al defensor público Sebastián Moleón, acordaron que siga detenido debido a encontrarse en tratativas de un posible juicio abreviado.