Lo anunció el presidente Alberto Fernández

El Gobierno prorrogará el IFE para todo el país

"El IFE significa que millones de argentinos no caigan en la pobreza, es una herramienta de emergencia que no vamos a poder darlo siempre", dijo el mandatario durante una reunión que mantuvo con los gobernadores.

Crédito: NA



Crédito: NA

El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles una nueva prórroga del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que abarcará a todas las provincias del país y que "significa que millones de argentinos no caigan en la pobreza", según dijo durante el encuentro virtual. "El IFE significa que millones de argentinos no caigan en la pobreza, es una herramienta de emergencia que no vamos a poder dar siempre", dijo el mandatario durante una reunión que mantuvo con los gobernadores en la que anunció una nueva prórroga, extendida a todas las provincias, según informaron a Télam fuentes oficiales. Junto con el IFE, el Gobierno efectivizará un desembolso de 10 mil millones de pesos provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y que será distribuido en función de la coparticipación y las deudas en dólares que tienen las provincias, indicaron los voceros oficiales. El bono del IFE será de 10.000 pesos, lo entregará el Anses y lo recibirán quienes ya lo percibieron la primera y segunda vez y el dinero saldrá del aporte del tesoro nacional, según explicaron desde el Gobierno. Participaron también del encuentro el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. A este encuentro virtual asistieron, a través de medios electrónicos, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el titular del Ejecutivo de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti y su par santafesino, Omar Perotti. También participaron Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Isfrán (Formosa), Omar Gutiérrez (Neuquén), Juan Manzur (Tucumán), Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Rodolfo Suarez (Mendoza), Jorge Capitanich (Chaco), Mario Arcioni (Chubut), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Arabella Carreras (Río Negro), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saa (San Luis) Alicia Kirchner (Santa Cruz), y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). "Es muy importante que todos los que gobiernan estén enterados de lo qué pasa en Argentina y al mismo tiempo que podamos seguir trabajando juntos", les dijo Alberto Fernández a los gobernadores, en referencia también a la negociación que realizan con acreedores extranjeros por la deuda soberana heredada. "Queremos que todos los que gobiernan se enteren de lo que estamos haciendo con la deuda que heredamos", dijo el mandatario, y agregó: "Necesito que desarrollemos juntos el día después en las provincias". Al mismo tiempo les agradeció "el modo" en que permitieron al Gobierno nacional "trabajar estos meses" juntos y "poder afrontar este tiempo difícil" y dijo que ya están ¨trabajando para el día después de la pandemia". "Vamos a organizar el horizonte del país y ahí los necesito a ustedes para potenciar las economías regionales, tenemos que trabajar rápidamente para poner en marcha la economía argentina", les dijo el Presidente a los gobernadores. Destacó "el verdadero federalismo" en la "ayuda que todos le están dando a Chaco, con recursos humanos", y les dijo que "así se construye un país integrado", en referencia al envío de terapistas de varias provincias para ayudar y capacitar a médicos de esa provincia fuertemente golpeada por el crecimiento de casos de coronavirus. Por su parte, Cafiero, que acompañaba al Presidente en Olivos, consideró que el IFE “tuvo un impacto muy positivo en las provincias para reactivar el consumo que alivia los ingresos familiares”. “El Presidente pidió que se extienda una vez más el IFE para todo el país. Es una de las políticas públicas que no tiene antecedentes, llega a nueve millones de argentinos", dijo el jefe de Gabinete, consciente de que "esto no reemplaza la creación de empleo" y que es necesario "reactivar todas las actividades”. El ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, anunció en la reunión “el desembolso de 10.000 millones de pesos más en ATN, y explicó que este programa “se complementa con el fondo fiduciario de desarrollo provincial", que "en los últimos 15 días firmamos con varias provincias”. “El fondo es de 60.000 mil millones de pesos. Hemos conseguido de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) un fondo no reembolsable de 64 millones de dólares, cada ministro provincial firmo una solicitud para generar una distribución justa en función de los criterios federales y en el marco de la emergencia Covid”, agregó el funcionario. Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presente en este encuentro, agradeció el apoyo de los gobernadores en la reestructuración de la deuda que negocia el Gobierno con los acreedores. “Hicimos una oferta que muestra la gran voluntad del gobierno para llegar a un acuerdo, es el máximo esfuerzo que puede hacer Argentina y cumplirlo, hemos ido hasta el límite. La recepción inicial es positiva por parte de jugadores claves del mercado internacional”, informó Guzmán a los gobernadores. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, les pidió a los gobernadores apoyo en temas como el "tratamiento de la deuda bajo legislación local que irá al Congreso, poder mostrar que la oferta Argentina es la última"; "la ampliación del Presupuesto (para las provincias ATP, refuerzo alimentario, AUH, mas IFE y otros, representan 400.000 mil millones de pesos) y una moratoria, que va desde el último monotributista hasta la mayor industria". Con información de Telam