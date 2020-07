https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 08.07.2020 - Última actualización - 23:40

23:38

A sus 37 años, el escolta acordó su vínculo con el club Victoria Libertas Pesaro de cara a la temporada 2020/21. Aseguró que se encuentra "apto físicamente" para continuar con su carrera.

El santafesino disputará la liga italiana Delfino: "Jugar me mantiene activo y me encanta la competición" A sus 37 años, el escolta acordó su vínculo con el club Victoria Libertas Pesaro de cara a la temporada 2020/21. Aseguró que se encuentra "apto físicamente" para continuar con su carrera. A sus 37 años, el escolta acordó su vínculo con el club Victoria Libertas Pesaro de cara a la temporada 2020/21. Aseguró que se encuentra "apto físicamente" para continuar con su carrera.

El escolta santafesino Carlos Delfino, quien acordó su vínculo con el club Victoria Libertas Pesaro de cara a la temporada 2020/21 de la Liga italiana, manifestó este miércoles que jugar al básquetbol lo "mantiene activo" a sus 37 años y aseguró que se encuentra "apto físicamente" para continuar con su carrera.

"Yo me divierto más jugando al básquet que yendo a pescar, que es mucho decir. Jugar me mantiene activo y me encanta la competición. Físicamente me siento apto para hacerlo", señaló Delfino en diálogo con el portal Básquet Plus.

Y agregó: "Cuando uno envejece, siempre piensa que su época era mejor que la otra. Pero, antes de ponerme a competir con gente más grande, me siento todavía en ritmo para poder medirme a los más jóvenes".

El propio club le dio la bienvenida este martes al argentino, que en 2018/2019 ascendió a la Serie A con el Fortitudo Bologna pero no disputó ningún partido la última temporada, mediante las redes sociales.

El santafesino, que actuó en Detroit Pistons, Houston Rockets y Milwaukee Bucks, entre otras franquicias de la NBA, estuvo inactivo los últimos meses ya que no fichó para ningún equipo.

"Si sólo necesitara jugar, estaría haciéndolo con mis amigos o entrenándome sin sentido. Uno hasta disfruta las cosas feas: perder, frustrarse, trabajar para mejorarse. El masoquista que está dentro del deportista profesional es el que trabaja para lograr el objetivo. A veces, muchas, no se logra", añadió.

El campeón olímpico en Atenas 2004, que en 2017 tuvo un paso fugaz por Boca Juniors en la Liga Nacional y está próximo a cumplir 38 años, será dirigido por el entrenador Jasmin Repesa, con quien ya había coincidido en un equipo previamente cuando ambos formaron parte del Fortitudo Bologna entre 2002 y 2004.

"Lo que importa es cómo uno toma la carrera, el momento. Yo no estoy pensando que voy a ser el mismo. Lo que sí pienso es que quiero que sea un año muy bueno", concluyó.

La del Pesaro será la cuarta camiseta que el "Lancha" defenderá en territorio italiano, ya que también pasó por el mencionado Bologna, por Fiat Torino y por Viola Reggio Calabria.

Con información de NA