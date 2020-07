Exclusivo: descargo en TAS de Independiente del Valle

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El abogado del club ganador de la Sudamericana es el Dr. Jorge Holguín. “Aportamos pruebas de dos casos de falsificación de documentos y la sanción al presidente de Técnico Universitario”, afirman. Pinos tiene otro abogado: el de Messi.

A pesar que había solicitado una prórroga hasta el 15 de julio, por lo que pudo averiguar El Litoral ya ingresó por estas horas al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo o Tribunal Arbitral del Deporte, conocido así por las siglas de Tribunal Arbitral du Sport en francés) de Lausana, en Suiza, el descargo de los ecuatorianos de Independiente del Valle. Es un escrito de unas 35 páginas y directamente habla de “falsificación de documentos” de parte del Club Técnico Universitario.



Como se recordará, el conflicto en el TAS de Suiza se da porque Técnico Universitario —el club que en su momento “avivó” a Colón de esta supuesta irregularidad del arquero y capitán del ganador en La Olla— denuncia la figura de “fichaje o pase puente”, involucrando a dos clubes de Ecuador: Sur y Norte, por un lado; Independiente del Valle por el otro. Y en el revoleo, claro está, también cae la cuestionada Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



Luego de abonar 21.000 euros cada una de las partes, llegaron a este Tribunal de Arbitraje Deportivo que está creado especialmente para este tipo de litigios. Más allá de constituir una de sus sedes en Suiza —en este caso en Lausana—, nada tiene que ver con la casa madre de la FIFA que está en Zurich. Es más, el TAS hace las veces de “Juez” para todas las disciplinas deportivas y no solamente el fútbol.



¿En qué se basa este descargo de 35 hojas de Independiente del Valle?: “Al TAS llega un reclamo en base a un artículo que sanciona al club puente. Nuestra defensa es que Independiente de Valle y el golero Jorge Vladimir Pinos ya fueron juzgados y absueltos por la misma denuncia. Ese fallo está ejecutoriado y el fraude ese no existe en ningún reglamento. Estamos presentando al TAS dos casos de falsificación de documentos y los antecedentes de la sanción al presidente de Técnico Universitario del año 2009 por falsificación de documentos, para que de una vez se enteren quienes son, incluso Colón que fue engañado”.



En cuanto a la defensa del arquero Jorge Pinos está a cargo del abogado argentino Ariel Reck, el mismo que zafó a Messi de esa recordada sanción en Eliminatorias.



“La defensa de Ariel es similar pero agrega las pericias grafológicas que demuestran la falsificación de la firma en el contrato de Pinos y la denuncia penal que Pinos presentó hace tres semanas contra el presidente de Técnico Universitario por la falsificación de documentos”, explican.

La audiencia con Colón



Consultado el estudio jurídico que asesora a Independiente del Valle por la demanda contra Colón en el Comité de Apelaciones de la Conmebol y la figura de “fraude deportivo”, aseguran que “no hay mayores novedades con el fallo final”. Como ya se informó, esperan la famosa audiencia de partes que solicitó el Sabalero.



“La Conmebol puede decidir, al igual que la FIFA, si hace o no audiencia. No es obligación, incluso el TAS ya ha resuelto muchas veces sin esa figura. Convocar a audiencia no es coartar el derecho a la defensa, pero entendemos que en este caso sí quieren hacer, en base al pedido de Colón”.

La pericia grafológica es clave



“El arquero de Independiente del Valle, Jorge Pinos, emprendió acciones legales en contra del club Técnico Universitario, que lo acusa de supuesto fraude deportivo por su participación con el equipo rayado en la final de Copa Sudamericana ante el argentino Colón de Santa Fe, en 2019”, afirma el diario “El Expreso” de Ecuador.



“Se envió el contrato de Pinos con Técnico Universitario, que vincula al jugador con el Rodillo hasta diciembre de este año, a un proceso de pericia grafológica porque el golero alega que su firma fue falsificada”, dicen los abogados del arquero.



“Hemos accedido a una investigación al considerar que este es un hecho de relevancia penal por haber adulteración de documentos”, sentenció el abogado.



Por otro lado, indicó que el proceso se está llevando a cabo con la Fiscalía General del Estado y el departamento técnico de la Policía Judicial del Guayas.



Por otro lado, Holguín dio a conocer una decisión que Independiente del Valle tomó: no volverá a responder a ninguna de las declaraciones del síndico de Técnico Universitario, Xavier Freire.



“En los documentos enviados por Freire hay errores gramaticales y cuando los lee tiene problemas. Es porque son documentos que no fueron redactados por él. No es él quien está detrás de esta resolución”, aseveró Holguín.



Esto debido a que, según el abogado, Freire amenazó con llegar a instancias individuales en contra del gerente de Independiente del Valle, Santiago Morales.