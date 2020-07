https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 09.07.2020 - Última actualización - 10:14

10:12

Es por un año, con opción de renovación a favor de Colón. Va de junio a junio pero podría ser modificado: los nuevos contratos irán de enero a diciembre, por lo que sería de 18 meses.

“Sólo hay que mandarlo a la AFA” Vignatti "corrió" a Basualdo y firmó contrato con Garcés Es por un año, con opción de renovación a favor de Colón. Va de junio a junio pero podría ser modificado: los nuevos contratos irán de enero a diciembre, por lo que sería de 18 meses. Es por un año, con opción de renovación a favor de Colón. Va de junio a junio pero podría ser modificado: los nuevos contratos irán de enero a diciembre, por lo que sería de 18 meses.

Luego de varias pretemporadas con el primer equipo sabalero sin chances de jugar para poder mostrarse; de muchas idas y vueltas; de casi quedar “libre”, el zaguero capitán de la reserva de AFA del Club Atlético Colón, Facundo Garcés, llegó a un acuerdo con el presidente de Colón —José Néstor Vignatti— y ya puso su firma para su primer contrato profesional en Santa Fe: el famoso “gancho” es por un año de vinculación.



“El contrato ya está firmado, sólo hay que enviarlo a la AFA, cosa que podrá ocurrir la semana que viene si es que se despejan algunas dudas desde la casa madre de Calle Viamonte”, confiaron desde Colón a El Litoral.



¿Cuál es la duda que surgió desde la papelería?: el plazo del vínculo en virtud de la llamada “nueva normalidad” del fútbol argentino. Como se recordará, los primeros contratos profesionales, de la categoría ‘99, tenían plazo máximo hasta el 30 de junio de este año.



Como consecuencia de la pandemia por el Covid-19, los coordinadores de cada club se pusieron de acuerdo y solicitaron a “Chiqui” Tapia que ese plazo se extienda hasta diciembre de 2020. Desde la casa de calle Viamonte, esta vez aplicando lógica y coherencia, dijeron que sí.



Paralelo a esta prórroga, apareció otra realidad en medio de la crisis por el coronavirus: de ahora en más en el fútbol argentino, ante la incertidumbre del retorno, los contratos irán “de enero a diciembre”, como era antes, en temporada de almanaque.



Así las cosas, lo que Facundo Garcés y José Vignatti firmaron “desde junio 2020 a junio 2021”, quizás deba ser redactado nuevamente pero cambiando el final del vínculo, haciéndolo extensivo hasta diciembre del año que viene.



El dato no menor en este contexto, donde parecía en algún momento que el capitán de la reserva iba a quedar libre por el desinterés generalizado de Colón (no se sabía la opinión de Eduardo Domínguez y desde la dirigencia nadie lo llamaba), es el requisito que exigió una de las partes.



Cansado de algunos tironeos anteriores por otros jugadores, el presidente José Néstor Vignatti prácticamente lo “obligó” al zaguero a cambiar de representante. El anterior era el rosarino, Fabián Armando Basualdo. Una vez que el ex lateral de Newell’s se corrió de la escena, las cosas se simplificaron y el acuerdo llegó para tranquilidad de todos.



“Desde que se flexibilizó la cuarentena en Santa Fe, me vine para acá, porque estaba en Progreso. Estoy con mis viejos esperando que vuelva el fútbol. Tengo una cancha cerca para ir a correr y hacer trabajos, así que por ese lado contento. Se hablan muchas cosas y la realidad es que hasta que el cuerpo técnico nos lo diga, recién será claro todo. Yo nunca dejé de entrenar y solo me tomé libre los domingos. Ese siempre fue mi compromiso”, dijo el futbolista de 20 años —cumple los 21 en septiembre— en declaraciones a LT 9.



Finalmente, el capitán de la reserva que ya firmó el contrato con Colón por un año, habló del “Barba” Eduardo Domínguez:



Facundo Garcés se refirió al espaldarazo que recibió del entrenador Eduardo Domínguez: “Él me conoce, fue quien me promovió al plantel de Primera. Me estoy preparando para impresionarlo y evitar que salgan a buscar a un jugador en ese puesto, pero claramente no depende de mí tampoco éso. Haré mi esfuerzo para ser una opción. Hablé con él y me dijo varias veces en esta cuarentena que labure y me cuide”.

Estigarribia: “Pasé tres años muy buenos”



El 30 de junio terminó el vínculo de Marcelo Alejandro Estigarribia con Colón. El mediocampista, que analizará algunas ofertas, habló para Tigo Sports Noticias, repasando su carrera y lo que le tocó vivir antes de volver al país durante la pandemia del coronavirus.



“Fue un momento de mucha incertidumbre, no sabíamos cuándo podíamos volver. Fueron muchos protocolos que tuvimos que pasar y después de un mes lo conseguimos. Cumplimos con la cuarentena en un hotel Salud y después esa alegría de poder encontrarse con los familiares”, manifestó Marcelo.



El “Chelo” disputó la final de la Copa Sudamericana 2019 con Colón, en ese recordado partido disputado en la Nueva Olla, y que lo perdió contra Independiente del Valle de Ecuador.

“Son momentos muy lindos. La gente de Colón vino muy ilusionada, una final que se jugó en nuestro país, fue una verdadera fiesta, sacando lo que fue el contexto del partido y el diluvio que vino”, expresó.



“Fueron tres años muy buenos en los que hemos participado de torneos internacionales. El fútbol argentino tiene un torneo muy competitivo, de mucha velocidad, mucho de sistema táctico y forcejeos también. Viví cosas lindas y malas. Es un balance positivo para mi carrera”, manifestó el Chelo y agregó: “Santa Fe es una ciudad tranquila. Pasamos muy bien con mi familia y nos gustó, dejamos muchos amigos”.



Marcelo Estigarribia sostuvo que su idea es volver al fútbol paraguayo en algún momento, y que no cierra las puertas. Durante su carrera, Marcelo comenzó bien desde abajo y llegó alto, pasando incluso por Juventus, con el que fue campeón de Italia en el 2012. Jugó en Francia y fue subcampeón de América con la selección paraguaya en el 2011.



“Tal vez en estos momentos no dimensiono lo que he logrado en mi carrera. Uno siempre sueña con jugar en Primera, en su selección. Jugué en Sport Colombia en Intermedia, después en el 2005 cuando fui a Cerro, al año ya debuté en Primera, y uno cuando todavía es futbolista no dimensiona mucho eso, pero veo recompensado todo ese sacrificio que hice, cuando no tenía todo lo que tengo hoy”, dijo Marcelo Estigarribia.