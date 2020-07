Pumpido: "No estoy pidiendo trabajo, pido que aprovechen la experiencia de los ex"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Organizó 34 charlas por zoom con distintos entrenadores junto a su hijo Juan Pablo, hace unos días lo convocaron del club para darle una charla a un grupo de juveniles y ahora fue Glorioso ‘89, la agrupación que lideran Carlos Ghisolfo y Rubén Decoud. Nery dijo que va a hacer el curso de manager deportivo y reiteró lo que señaló hace un par de semanas a El Litoral: “Todavía no dejé de ser entrenador”. Es uno de los tres campeones del mundo surgidos de las canteras de Unión.

Muchas veces señalamos, desde este puesto de opinión, que ni Unión ni Colón pueden desperdiciar a su gente, a los que fueron protagonistas de epopeyas deportivas y mucho más aquéllos que desde sus divisiones inferiores llegaron a lo más alto. En el caso de Unión, Leopoldo Jacinto Luque, Nery Pumpido y Martín Perezlindo son tres campeones del mundo (los primeros dos en mayores y el “Galgo” en juveniles), que recorrieron el camino que muchos chicos están transitando con la ilusión de llegar a Primera y triunfar en el fútbol. Ellos lo consiguieron. En el caso de Nery, fue a tres mundiales, ganó uno y su primera convocatoria le llegó siendo todavía arquero de Unión. Sus logros son prácticamente incomparables en el fútbol argentino. Y junto con el Negro Enrique y Ruggeri, consiguieron algo que pocos lograron en Sudamérica: ser, en un mismo año, campeones del torneo local, de la Libertadores, de la copa del mundo con su selección y de la Intercontinental con su equipo. Y a todo eso llegó caminando por los mismos pasillos y lugares que cientos de chicos que hoy representan a Unión.



Desde la agrupación Glorioso ‘89, Nery Pumpido fue convocado para realizar una charla abierta en la que también destacó las 34 charlas que organizaron junto a su hijo, Juan Pablo, con destacados entrenadores a nivel mundial.



* “La verdad que en esta pandemia casi que perdí el número de la cantidad de charlas que dí para distintos lugares. Fueron 3 o 4 por semana, más una cantidad tremenda de reportajes. Siempre se aprende, todos los días hay algo nuevo para sumar al conocimiento”.



* “Tengo la mentalidad de seguir dirigiendo. No soy de andar levantando el teléfono ni golpeando puertas, si me vienen a buscar mejor”.



* “Me gusta la parte organizativa, me gusta el manejo de los clubes, va a haber un curso de manager deportivo en la UBA y lo voy a hacer. Ya estoy anotado”.



* “Yo tengo debilidad por Unión. También hago cosas por compañeros de Santa Fe que están relegados y creo que van a venir cosas importantes para ellos una vez que superemos esta pandemia”.



* “Yo soy un agradecido de Unión, en estos días tuve la posibilidad de charlar mucho con algunas divisiones inferiores. Luque, Perezlindo y yo salimos del mismo lugar. Esas son las cosas que no saben aprovecharlas en el club. Así se mantiene el sentido de pertenencia a los clubes, algo que se pierde en muchos lados. Mis críticas son constructivas. Algunos no la toman así”.



* “Mi mayor virtud fue saber escuchar a lo largo de mi carrera. Tuve la suerte de tener gente de muchísima experiencia como Fillol, Irusta, Perico Pérez, Biasutto, Tojo y Telch, que me enseñaron muchas cosas, pero todo eso hoy se perdió. Son políticas que tienen los clubes y que yo no comparto. Uno no pierde la experiencia, porque ya la tiene incorporada. Lo que vivió, está con uno. Los que se la pierden son los que no quieren escuchar”.



* “Nunca me habían llamado para hacer una charla, esta de Glorioso ‘89 es la primera, sacando la que hice con los chicos de Unión. Con Juan Pablo y amigos de él como Ariel Donnet, el profesor Villarreal, “Patita” Mazzoni, Pablo Bonaveri, los Burtovoy, hicimos 34 charlas. Martino, Gareca, Reynaldo Rueda, César Farías, Gerardo Pelusso y muchísimos técnicos del fútbol argentino como Palermo, Rondina, Lavolpe, Troglio, Hernán Crespo, Beccacece, Pablo Aimar, Fernando Batista, Forestello, Francisco Ferraro, Desábato, Roa, Claudio Vivas, Nicolás Frutos, Lugüercio, Gorosito, Kudelka y hasta lo convocamos al Oveja Hernández y Retegui”.



* “No estoy preparado para ser dirigente, uno tiene que darse cuenta hasta dónde llega. Sí quisiera ser mánager o gerente, una vez que decida que dejar de ser entrenador. Para eso me estoy preparando. Y por eso mi decisión de estudiar”.



* “Antes había gente de más personalidad, porque antes no había representantes, te la tenías que arreglar solo. Por eso no hay líderes como antes. Una vez lo charlé con el Patón Bauza: a los jugadores les hacen cuatro años de contrato y se ‘achanchan’. Piensan que ‘ya está, firmé por cuatro años, ahora hago la plancha’. Ahora hay que hacerles contrato con 16, 17 o 18 años y ya tienen representante. No le dan valor a muchas cosas que a esa edad se la dábamos. No vivís esa experiencia de darle valor a las cosas y el sacrificio de conseguirlas. Por eso, cuando necesitás un plus en la selección, no lo tenés”.



* “A propósito de eso, en la selección ni ropa teníamos, era sacrificado. Y en Unión, recuerdo cuando entrenábamos con la cancha auxiliar llena de vidrios y cascotes. Hay que cambiar la forma de enseñanza de las inferiores para mejorar”.



* “El grupo es clave para lograr objetivos. En el ‘86 se armó a partir de todo lo que nos pasaba afuera, teníamos una motivación interna por todas las críticas de afuera. Scaloni le está dando mucha importancia a la formación del grupo. Son seleccionadores, no directores técnicos porque no tienen tiempo de entrenar. No pueden trabajar en lo táctico, hacen hincapié en el grupo, en lo humano”.



* “No estoy pidiendo trabajo, estoy diciendo que aprovechen la experiencia de los ex jugadores. No es solo llevar a jugadores que hayan triunfado. Luis Abdeneve, por ejemplo, es uno de los mejores jugadores que he visto adentro de la cancha, pero él mismo ha reconocido que en algo falló, porque condiciones le sobraban. Tenía un manejo de pelota impresionante”.



* “Yo no pido que todos los ex jugadores estén trabajando en Unión, siempre digo que para ir a un club hay que prepararse. Digo que hay que aprovecharlos para que den charlas y transmitan experiencias. Además, con eso se le da una caricia, algunas la necesitan. Y otra cosa, es que puedan entrar a la cancha sin andar pidiendo para ver un partido”.



* “Los campeones del mundo de Estudiantes concentran con los jugadores, los ex de Boca y River acompañan a los planteles y muchos trabajan en el club y a nivel selección, Tapia ya empezó a hacerlo”.



* “En el 2009, cuando llegué al club como manager, jugaban todos. Hay chicos como Bruna y Montero que jugaron en Liga. Todos tienen que jugar. El jugador tiene que jugar”.



* “Soy un convencido de que tienen que darle lugar a los chicos de Santa Fe. Yo hice un selectivo en el ‘99 y trabajaba con ellos a la par de la primera. De ese selectivo debutaron 12 chicos. Mosset, Desvaux, Frutos, Basualdo, Matías Donnet, el Chino Ríos, Parmigiani, Nereo Fernández e Israilevich, entre otros.



* “Hay que aspirar a mucho más, Unión tiene una historia, alguna vez luchó allá arriba. A mí no me gusta jugar para permanecer. La clasificación a las copas estuvo bueno, pero no hay que conformarse. En lo institucional, al club le falta infraestructura”.



* “El mercado de Europa se rige por comprar jugadores jóvenes. El único jugador ya formado que se compró en estos últimos tiempos, fue Benedetto. Ahora se venden jugadores de menos de 18 años, cosa que antes no pasaba”.



* “El problema es general de Santa Fe. Si yo les pregunto tres jugadores de Santa Fe que estén triunfando a nivel nacional o mundial, no encuentran. El problema está en la formación, son críticas constructivas, no puede pasar. Lanús debe ser el club que más jugadores de Unión llevó y la mayoría no anduvo. Entonces, no van a volver a llevar. Hay que cambiar la forma de trabajar, Santa Fe es una sociedad donde muchos se acomodan, no pensamos en escalones altos, en progresar. He escuchado a jugadores que querían volver a Santa Fe porque estaban cómodos. Hay que inculcarle a los jugadores que triunfen en Unión y que luego se vayan a uno más grande”.



* “Yo estoy a disposición, me gusta hacerlo, colaborar. El otro día le hice una charla a todo el cuerpo técnico de la selección boliviana, eran un montón. Me dio orgullo que me lo pidan”.



* “La infraestructura es fundamental. Además, hay que contar con los elementos y los que te dirigen para formar los jugadores. Es importante la formación de aquellos que van a formar los jugadores”.



* “El que se duerme un año con los promedios, lo puede lamentar. Dicen que no habrá descensos el año que viene, pero los promedios siguen. No se puede jugar con todos jóvenes. Hay que tener cuidado a la hora de elaborar la estrategia, pensarlo bien. El equipo tiene que estar compensado”.

¿Será así hasta fin de año?

Hay un par de ideas que maneja la dirigencia con respecto a la vuelta a la competencia en cuanto a lo organizativo. Una de ellas, la que tendría más aceptación, es jugar un torneo que denominarían “Adaptación” con cuatro zonas de seis equipos cada una. Las zonas estaría integradas siguiendo el orden en el que terminaron en la tabla de la Superliga, desde el primero hasta el último, repartiéndose en las distintas zonas.

De tal forma, si esto se confirma, Unión estaría en la que se denominaría zona A con Boca, San Lorenzo, Rosario Central, Banfield y Godoy Cruz.

Este torneo determinaría un campeón con título oficial de Afa y clasificación para la Copa Libertadores del año que viene, en tanto que restaría definir si sumará para el promedio.

Este tema, el de los promedios, es algo que no está definitivamente resuelto en Afa. En principio, lo que se había determinado era no sólo suprimir los descensos en la temporada que terminó (cosa ya juzgada), sino también para la temporada 2021 que arrancará a principios del año que viene con un torneo anual. Pero esto está por verse ya que podría modificarse lo que en su momento se informó, a principios de la cuarentena.

También habría que tomar una determinación respecto de lo ocurrido con la primera fecha inconclusa de la Copa de la Superliga, que evidentemente se convertirá en el torneo más corto de la historia del fútbol argentino con apenas una jornada de vida. Unión, en esa fecha, igualó 1 a 1 con Arsenal y quedó un partido pendiente: Estudiantes-Defensa y Justicia. También se deberá esperar la resolución de River-Atlético Tucumán, el partido que se suspendió por la no presentación de River.

¿Pagará San Lorenzo?

El 28 de noviembre del año pasado, Luis Spahn habló en conferencia de prensa sobre varios temas y además de afirmar que “no hará más aportes” personales por la institución, desglosó la venta de los hermanos Mauro y Bruno Pittón a San Lorenzo: 1.250.000 dólares por cada uno de ellos. Es decir, 2,5 millones de dólares.

En un país con evidentes problemas de disponibilidad de dólar-billete, es probable que el cobro se haya realizado en la moneda argentina. Pero lo cierto es que el club de Boedo entró en mora permanente y, además, algunos cheques que fueron rechazados.

La mejor noticia se recibió este miércoles, cuando San Lorenzo aceptó la última oferta de CSKA Moscú por Adolfo Gaich, quien pasará al fútbol de Rusia a cambio de 8.500.000 euros netos (unos 12 millones de dólares brutos) por el 80 por ciento del pase. El prometedor delantero de 21 años, formado en el Ciclón desde 2014, firmará un contrato por cuatro años con el conjunto que, por ahora, está clasificado a la UEFA Champions League que viene. El Ciclón, mientras tanto, conservará un 20 por ciento de los derechos económicos.

Ahora que dispondrá de dinero fresco, se espera que, por fin, San Lorenzo honre la deuda que tiene con Unión y le pague al club santafesino lo que le está adeudando por ambos pases, que se concretaron en junio del año pasado.

En su momento, el club informó que por las transferencias del 50 % de los derechos que poseía sobre el jugador Diego Zabala, el 100 por ciento de Emanuel Brítez (ambos a Rosario Central); el 70 % de los derechos de Mauro Pittón y el 80 por ciento de Bruno Pittón, el club había percibido 6.125.000 dólares. Luego, en dicha conferencia, el presidente desglosó puntualmente la venta de los hermanos Pittón. Y un par de meses después se produjo la salida de Acevedo, Gómez Andrade y Martínez.