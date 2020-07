No es cierto que a Bottinelli se le ofreció seguir por seis meses

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si bien está en Chile y es complicado, el nombre de Fernando Zampedri moviliza al Vasco Azconzábal y se hará una averiguación concreta. Milo es pretendido por Estudiantes y difícilmente se quede.

Como es de esperar, los nombres surgen casi de manera espontánea en este tiempo de conformación del plantel, más allá de que es incierta aún la fecha de inicio del nuevo torneo aunque ya se elaboró un protocolo y según Nicolás Russo, presidente de Lanús y hombre fuerte de Afa, el 5 o 10 de agosto se volverá a entrenar.



Por un lado, está el tema de la renovación de los contratos. En este aspecto, hay dos jugadores con los que se negocia y otro que está más cerca de irse que de seguir. Se negocia con Sebastián Moyano y con Jonathan Bottinelli. Con ambos hay charlas —a través de sus representantes— y se están definiendo distintas cuestiones, entre ellas el plazo de duración del nuevo contrato. De todos modos, en Unión desmintieron que se le haya realizado un ofrecimiento de sólo seis meses a Bottinelli para continuar en el club.



Distinta es la situación con Federico Milo. Azconzábal no dio un veredicto terminante y, además, hay un interés de Estudiantes por el ex jugador de Unión y Arsenal, que tiene el pase en su poder. Su caso no es el mismo que el de Bottinelli y el de Moyano, por lo que existen posibilidades de que no siga en el club.



Mientras tanto, los nombres de jugadores que interesan o son ofrecidos siguen apareciendo. Hay un caso puntual que ya El Litoral mencionó y que sigue en el tapete más allá de que su situación es complicada: se trata del delantero Fernando Zampedri.



Actualmente, el futbolista milita en la Universidad Católica de Chile, con contrato vigente hasta fin de año y con una opción fijada en 2 millones de dólares. El representante del jugador lo ofreció en Inter de Porto Alegre, que se quedó sin Gustavo, su principal delantero. Y se dice en Chile que también hubo interés de algún club mexicano.



Azconzábal le habría señalado a los dirigentes de Unión —o a Martín Zuccarelli, el secretario deportivo— que se haga el intento. Lo conoce bien porque lo tuvo en Atlético Tucumán, donde Zampedri cumplió una buena actuación.



Teniendo en cuenta que ya no están Bou y Mazzola, Unión se quedó con poco potencial arriba y necesitará reforzar el ataque con la presencia de, al menos, dos jugadores. Además, tendrá que tomar determinaciones con Andereggen y Gallegos, que vuelven de sus préstamos, más los pibes que vienen de la reserva.



Por otro lado, a los nombres que señaló en la víspera El Litoral (Calello, Ignacio Vázquez y Borgnino), hay que sumar otros que fueron ofrecidos, como el lateral zurdo Gianfranco Rossi (Olimpo de Bahía Blanca) y también se suma Franco Mussis, quien quedó libre de Gimnasia, tiene 28 años y en La Plata se lo menciona con chances para Unión.



En el caso de que no arregle Moyano, ya El Litoral adelantó el nombre de Sappa, el arquero de Estudiantes que estuvo en Arsenal y que volvió a la entidad pincharrata, aunque sin lugar para ser titular porque allí está Andújar. Tanto Unión como Huracán se mostraron con interés y el propio arquero manfiestó que su intención es ir a un club en el que pueda atajar.



Más allá de estos nombres, está claro que como ocurre siempre, el mercado de pases empieza a ofrecer nombres, rumores y posibilidades. Algunas se convierten en concretas y otras quedan desvirtuadas. Es algo que ocurre y resulta inevitable. La idea, como dijo Spahn, es traer cinco jugadores, aunque todo esto dependerá también de la suerte que corran las negociaciones que se realizan con algunos jugadores que estuvieron en el club. Puntualmente, Moyano y Bottinelli son las prioridades que dio Azconzábal para que se intente la continuidad de ambos.